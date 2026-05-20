¿Adiós seguro médico en Nueva York?: el pedido de los legisladores a Hochul para proteger a 450 mil beneficiarios

Como parte de los recortes presupuestarios a nivel federal, aproximadamente 450 mil beneficiarios podrían perder el seguro médico de Nueva York, conocido como Plan Esencial, a partir del 1° de julio. En este marco, un grupo de legisladores demócratas presiona a la gobernadora Kathy Hochul para que utilice fondos estatales con el objetivo de asegurar la cobertura, mientras la fecha límite se acerca.

El pedido de los legisladores demócratas a Hochul para resguardar el seguro médico de 450 mil beneficiarios

A partir de julio, aproximadamente 450 mil personas podrían perder sus beneficios del Plan Esencial, financiado con fondos públicos, como parte de los ajustes derivados de la ley H.R.1, conocida como “Big, Beautiful Bill”. Esta medida eliminó cientos de miles de millones de dólares en financiación federal a mediados de 2025. Pese a que las personas podrían buscar seguros privados en el mercado estatal, existe una gran preocupación de que no puedan pagarlos.

Existe una gran preocupación entre los legisladores demócratas de que los beneficiarios de la cobertura estatal no puedan pagar los seguros médicos privados en Nueva York Freepik

En este contexto, un grupo de más de 75 legisladores demócratas firmaron una carta dirigida a la gobernadora que solicita que se tomen acciones urgentes para garantizar la preservación de la cobertura.

La discusión se mantiene como parte central del presupuesto estatal de aproximadamente 268 mil millones de dólares, que ahora tiene casi siete semanas de retraso.

Detalles del plan de los legisladores demócratas que presionan a Hochul en Nueva York

En la misiva, escrita por el senador Gustavo Rivera y la asambleísta Amy Paulin, los legisladores detallan un proyecto de ley que ordena al estado que tome las medidas necesarias para garantizar atención médica y asequibilidad. Esto se conseguiría mediante la realización de tres acciones:

Proporcionar la cobertura del Plan Esencial para todos los residentes con ingresos entre 200%-250% FPL. Esto protegería a 444 mil familias que perderán el seguro bajo el Plan Esencial el 1° de julio, según los legisladores estatales.

entre 200%-250% FPL. Esto protegería a 444 mil familias que perderán el seguro bajo el Plan Esencial el 1° de julio, según los legisladores estatales. Preservar el seguro para inmigrantes con ingresos entre 133%-200% de la FPL. Esto cubriría las poblaciones de Acción Diferida para Llegados en la Infancia ( DACA , por sus siglas en inglés) y bajo estatus PRUCOL , aproximadamente 6000 individuos.

con ingresos entre 133%-200% de la FPL. Esto cubriría las poblaciones de Acción Diferida para Llegados en la Infancia ( , por sus siglas en inglés) y bajo estatus , aproximadamente 6000 individuos. Crear un programa de asistencia de primas financiado por el estado para reemplazar los subsidios federales para los neoyorquinos que perderán acceso debido a la H.R.1.

La postura de Hochul sobre la propuesta de los legisladores demócratas sobre el seguro médico

Respecto de la posible aplicación de la medida, la oficina de Hochul indicó que revisa la carta, según informó Gothamist. A pesar de esta afirmación, el círculo de la demócrata remarcó que la reducción de fondos al sistema de salud y su impacto en la población son responsabilidad del presidente Donald Trump y de los republicanos del Congreso que los aprobaron.

“Los congresistas republicanos de Nueva York son responsables de estos recortes en la atención médica tras haber votado a favor de arrebatar la atención médica a millones de familias trabajadoras”, declaró Nicolette Simmonds, portavoz de Hochul.

Desde su perspectiva, la gobernadora ya tomó medidas para preservar la cobertura del Plan Esencial para la mayoría de los 1,7 millones de beneficiarios que residen en el Estado Imperial. Agregó que “ningún estado puede revertir estos recortes devastadores”, en alusión al costo que tendría para el gobierno de Hochul.

Mientras los legisladores demócratas la presionan, la oficina de la gobernadora Kathy Hochul asegura que no cuentan con los fondos suficientes @GovernorHochul

El conflicto en las cifras que impacta en los seguros de Nueva York

A su vez, existe una gran discrepancia en las cifras. El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, estima que mantener a estas personas aseguradas costaría “miles de millones” de dólares, dinero que el estado no tiene bajo su estructura fiscal actual.

Sin embargo, defensores y organizaciones como la Community Service Society of New York, sostienen que el costo podría ser mucho menor, con una base de US$393 millones para este año fiscal.

Entre las soluciones diseñadas, los legisladores propusieron:

Cobrar una prima mensual de US$50 a los usuarios para generar ingresos y reducir la inscripción de personas que no lo necesiten urgentemente.

a los usuarios para generar ingresos y reducir la inscripción de personas que no lo necesiten urgentemente. Reducir las tarifas que el plan paga a los proveedores de servicios médicos.

Mientras los tiempos apremian, hasta el momento no se llegó a una solución, y Heastie expresó que le resulta difícil vislumbrar un camino a seguir. “No estoy seguro de que contemos con ese dinero bajo nuestra estructura tributaria actual“, manifestó.