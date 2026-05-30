En Nueva York: la ley de Hochul para combatir “el fraude en los seguros” de autos

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, presentó el 27 de mayo su plan de reformas legislativas para combatir “el fraude en los seguros” de autos y reducir el costo de las tarifas. Las medidas están incluidas dentro del Presupuesto Promulgado para el año fiscal 2027 y establecen topes a las ganancias de las aseguradoras, entre otras medidas.

El plan de Hochul para reducir las tarifas de los seguros de automóviles en Nueva York

Durante un evento celebrado el miércoles 27 de mayo en Albany, Hochul confirmó las reformas legislativas. A través de su sitio web oficial, la oficina de la gobernadora difundió los detalles de la medida, con acciones que limitan las indemnizaciones pagadas a quienes incumplen la ley y otras que buscan garantizar “que se priorice a los consumidores”.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó su plan para bajar los costos de seguros de autos @GovKathyHochul

Las medidas más importantes contra el fraude en seguros de autos consisten en:

Sanciones: se permite a los fiscales presentar cargos penales contra cualquier persona responsable de organizar accidentes automovilísticos provocados , no solo contra quien conduce el vehículo.

se permite a los fiscales presentar responsable de organizar , no solo contra quien conduce el vehículo. Restricciones: se establecen topes a los daños que pueden reclamar los conductores que cometan un delito al momento del accidente, como manejar bajo la influencia del alcohol, sin seguro o participar en un delito grave.

se establecen que pueden reclamar los al momento del accidente, como manejar bajo la influencia del alcohol, sin seguro o participar en un delito grave. Responsabilidad compartida: si un conductor es declarado mayoritariamente culpable de causar un accidente, no podrá demandar a sus víctimas para obtener pagos excesivos por daños.

si un de causar un accidente, para obtener pagos excesivos por daños. Umbral de lesiones graves: se endurecen las definiciones legales de lo que constituye una “lesión grave” para asegurar que las compensaciones por dolor, sufrimiento o angustia emocional se reserven para quienes puedan demostrar objetivamente un daño mayor.

De acuerdo con el gobierno de Hochul, las primas de seguro de los neoyorquinos ascienden a un promedio de poco más de 4000 dólares anuales, casi US$1500 por encima del promedio nacional.

El comunicado cita estimaciones que indican que el fraude de seguros y los accidentes provocados hacen subir las primas hasta en US$300 anuales por usuario. “Estas reformas, fruto de una ardua lucha, representan una victoria para todos los neoyorquinos que dependen de un automóvil para ir al trabajo o llevar a sus hijos al colegio”, manifestó Hochul al anunciar el plan.

Los límites a las tarifas de las aseguradoras en Nueva York, según el plan de Hochul

Al margen de la responsabilidad de los conductores y las medidas para combatir el fraude, el plan de la gobernadora también contempla acciones para limitar las ganancias de las aseguradoras:

Ganancias excedentes: impide que las compañías de seguros aumenten las tarifas sin restricciones. Se establece un límite legal que evita márgenes considerados como excesivos para “devolver esos ahorros a los consumidores”.

impide que las compañías de seguros aumenten las tarifas sin restricciones. Se establece un que evita márgenes considerados como excesivos para “devolver esos ahorros a los consumidores”. Tarifas: se crean salvaguardias regulatorias que impiden a las empresas aumentar las primas sin la aprobación expresa del Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en inglés).

se crean salvaguardias regulatorias que sin la aprobación expresa del Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en inglés). Factores externos: prohíbe que las compañías de seguros fijen las tarifas en función de factores personales y ajenos a la ley, como la condición de propietario de una vivienda, la ocupación, el nivel educativo o el código postal.

El anuncio de Hochul sobre su plan para combatir el fraude de seguros en Nueva York

Seguros de autos en Nueva York: tarifas y comparación con otros estados

En promedio, el seguro de auto en el estado de Nueva York está entre los más caros de Estados Unidos. Según un informe de 1800 Insurance, el costo medio de este servicio es de US$3305 al año o US$275 al mes.

En Nueva York, los conductores pagan algunas de las tarifas más altas de seguros de todo Estados Unidos Freepik

Los conductores de la ciudad de Nueva York pagan entre un 60% y un 80% más que los del resto del estado. En Brooklyn, el promedio es de US$277 al mes, mientras que en zonas del norte del estado, como Morrisonville, el valor es de US$69.