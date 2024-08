Nueva York analiza un nuevo límite para las familias de migrantes en los refugios: así sería el desalojo

En el marco de la crisis migratoria que vive la ciudad de Nueva York y Estados Unidos, en general, desde hace meses, las autoridades locales consideran la posibilidad de imponer una nueva restricción para los refugios: un límite de 60 días de estancia en estos centros para personas sin hogar, una medida que afectaría a miles de familias migrantes.

Según el último reporte diario del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar de la ciudad de Nueva York, actualmente unas 87.498 personas están alojadas en refugios ubicados dentro de la metrópolis, de las cuales aproximadamente un 62% son adultos y el 38% restante, niños y niñas. De acuerdo con The New York Post, las cifras del Ayuntamiento indican que unos 212 mil solicitantes de asilo han pasado por el sistema desde la primavera de 2022.

Los funcionarios locales prometen que las familias migrantes no serán desalojadas de manera abrupta AP/John Minchillo

Aunque aún no hay nada confirmado, el gobierno local considera la posibilidad de implementar esta restricción para evitar la saturación de estas instituciones, informó ABC 7. Sin embargo, las familias migrantes no serían desalojadas de inmediato y de manera abrupta, sino que el plan se pondría en marcha de manera gradual, a lo largo de los próximos meses y se comenzaría por aquellos refugiados que llevan más tiempo allí.

Si bien las familias podrán volver a solicitar una nueva estadía en el refugio si no tienen dónde vivir, no tendrán la garantía de que permanecerán en su refugio actual y cerca de la escuela de sus hijos.

Las críticas a la restricción de 60 días en refugios y la justificación de la ciudad de Nueva York

Pese a las críticas de organizaciones sin fines de lucro y defensores de los derechos de los inmigrantes en EE.UU., la ciudad considera necesaria la medida para evitar el colapso del sistema, que cuenta con 150 refugios, en los que se requiere el aval estatal para establecer el límite de los 60 días, ya que están bajo supervisión del Estado de Nueva York.

La justificación del alcalde Eric Adams sobre la medida (AP Foto/Peter K. Afriyie, Archivo) Peter K. Afriyie - AP

Los detractores de la propuesta argumentan que podría dejar a muchas familias en una situación vulnerable, especialmente con el inicio del nuevo ciclo escolar. Por su parte, el alcalde Eric Adams sostuvo: “Estamos tomando medidas preventivas. Si construimos un sistema, si todavía tenemos a 212 mil personas bajo nuestro cuidado, no será sostenible económicamente. Y no es lo correcto para los seres humanos, la gente no debería estar en refugios toda su vida”.

En respuesta, la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la falta de alternativas habitacionales inclusivas y de apoyo, señalando que el sistema de refugios seguirá colapsado si no se abordan estas necesidades. “Al someter a aún más familias a desalojos arbitrarios de refugios de 60 días, la Ciudad pone en riesgo la salud y el bienestar de las familias vulnerables, mientras hace poco para resolver nuestra crisis de asequibilidad”, apuntó Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la organización.

ARCHIVOS - Migrantes forman fila frente al Roosevelt Hotel que la ciudad de Nueva York emplea como alojamiento temporario, 31 de julio de 2023. (AP Foto/John Minchillo, File) John Minchillo - AP

Por su parte, la administración local se comprometió a trabajar en conjunto con las familias para definir los siguientes pasos antes de que se cumpla el límite de 60 días. Y, en paralelo, la ciudad ha anunciado planes para reubicar a 800 residentes del refugio en Randall’s Island, mientras se desmantelan los campamentos improvisados en sus alrededores, ocupados por personas que han agotado su tiempo de permanencia.

LA NACION