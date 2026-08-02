DMV en Nueva York: la infracción que resta 8 puntos a la licencia y puede dejar al conductor a un paso de la suspensión

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Nueva York utiliza un sistema de puntos para controlar el comportamiento de los conductores y aplicar medidas cuando se acumulan infracciones dentro de un período determinado. En ese sentido, ciertas infracciones pueden dejar a los usuarios a un paso de perder su licencia.

Cómo funciona el sistema de puntos del DMV en Nueva York

La normativa indica que una licencia puede ser suspendida cuando el conductor reúne 11 puntos o más dentro de un período de 24 meses. Para ese cálculo se toma como referencia la fecha en la que ocurrió la infracción y no el momento en que se dicta la condena.

La normativa establece que acumular 11 puntos en un lapso de 24 meses puede resultar en la suspensión inmediata de la licencia de conducir Imagen compuesta

Una vez que pasan 24 meses desde la fecha de la infracción, ese resultado ya no cuenta para el total acumulado de cara a una posible suspensión, aunque permanece en el historial de manejo. Este sistema es un mecanismo para identificar y tomar medidas contra los conductores de alto riesgo.

Entre las faltas con mayor impacto figuran cuatro infracciones que agregan ocho puntos en un solo episodio. Esto podría dejar al automovilista a solo tres del umbral que permite al DMV retirar temporalmente el derecho a conducir.

Las cuatro infracciones que agregan ocho puntos a la licencia de conducir, según el DMV

El DMV asigna ocho puntos a quienes circulan entre 31 y 40 millas por hora (49 y 64 kilómetros por hora) por encima del límite permitido. La misma sanción corresponde cuando ese exceso de velocidad ocurre dentro de una zona de obras.

También reciben ocho puntos los conductores que sobrepasan un autobús escolar detenido mientras se realiza el ascenso o descenso de estudiantes. Otra infracción con el mismo valor es el impacto de vehículos cuya altura excede el límite permitido contra puentes o estructuras elevadas.

El DMV de Nueva York aplica un sistema de puntos que puede derivar en la suspensión de la licencia de conducir Pexels

Otras violaciones en Nueva York tienen marcas negativas más leves, aunque pueden completar rápidamente el límite establecido. Por ejemplo, utilizar un teléfono celular mientras se conduce o manejar de forma imprudente suma cinco puntos, mientras que no respetar una señal de alto añade tres.

Multas económicas del DMV y cómo reducir puntos de la licencia

El sistema contempla consecuencias económicas antes de llegar a una suspensión. Cuando un conductor acumula seis marcas negativas o más en 18 meses, debe abonar la Evaluación de Responsabilidad del Conductor (DRA, por sus siglas en inglés).

El curso que puede evitar la suspensión de la licencia de conducir en Nueva York

De acuerdo con el sitio web oficial del DMV, la tarifa mínima es de US$300, distribuida en tres pagos anuales de US$100. Por cada punto adicional sobre los seis iniciales se agregan US$25 por año.

En consecuencia, una infracción de ocho marcas negativas implica un pago total de US$450, sin incluir multas judiciales u otros recargos. Quienes buscan reducir el impacto de las infracciones pueden completar un Programa de Reducción de Puntos y Seguro (PIRP, por sus siglas en inglés), conocido también como curso de conducción defensiva.

Esta capacitación permite descontar hasta cuatro marcas negativas únicamente para el cálculo de una posible suspensión, aunque las infracciones continúan registradas en el historial y el importe de la DRA no se modifica.

Suspensión y revocación de la licencia: cuáles son las diferencias

El DMV distingue entre suspensión y revocación de la licencia: