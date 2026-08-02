DMV en Nueva York: la infracción que resta 8 puntos a la licencia y puede dejar al conductor a un paso de la suspensión
El sistema de Nueva York establece distintas sanciones según la gravedad de las faltas de tránsito
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El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Nueva York utiliza un sistema de puntos para controlar el comportamiento de los conductores y aplicar medidas cuando se acumulan infracciones dentro de un período determinado. En ese sentido, ciertas infracciones pueden dejar a los usuarios a un paso de perder su licencia.
Cómo funciona el sistema de puntos del DMV en Nueva York
La normativa indica que una licencia puede ser suspendida cuando el conductor reúne 11 puntos o más dentro de un período de 24 meses. Para ese cálculo se toma como referencia la fecha en la que ocurrió la infracción y no el momento en que se dicta la condena.
Una vez que pasan 24 meses desde la fecha de la infracción, ese resultado ya no cuenta para el total acumulado de cara a una posible suspensión, aunque permanece en el historial de manejo. Este sistema es un mecanismo para identificar y tomar medidas contra los conductores de alto riesgo.
Entre las faltas con mayor impacto figuran cuatro infracciones que agregan ocho puntos en un solo episodio. Esto podría dejar al automovilista a solo tres del umbral que permite al DMV retirar temporalmente el derecho a conducir.
Las cuatro infracciones que agregan ocho puntos a la licencia de conducir, según el DMV
El DMV asigna ocho puntos a quienes circulan entre 31 y 40 millas por hora (49 y 64 kilómetros por hora) por encima del límite permitido. La misma sanción corresponde cuando ese exceso de velocidad ocurre dentro de una zona de obras.
También reciben ocho puntos los conductores que sobrepasan un autobús escolar detenido mientras se realiza el ascenso o descenso de estudiantes. Otra infracción con el mismo valor es el impacto de vehículos cuya altura excede el límite permitido contra puentes o estructuras elevadas.
Otras violaciones en Nueva York tienen marcas negativas más leves, aunque pueden completar rápidamente el límite establecido. Por ejemplo, utilizar un teléfono celular mientras se conduce o manejar de forma imprudente suma cinco puntos, mientras que no respetar una señal de alto añade tres.
Multas económicas del DMV y cómo reducir puntos de la licencia
El sistema contempla consecuencias económicas antes de llegar a una suspensión. Cuando un conductor acumula seis marcas negativas o más en 18 meses, debe abonar la Evaluación de Responsabilidad del Conductor (DRA, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con el sitio web oficial del DMV, la tarifa mínima es de US$300, distribuida en tres pagos anuales de US$100. Por cada punto adicional sobre los seis iniciales se agregan US$25 por año.
En consecuencia, una infracción de ocho marcas negativas implica un pago total de US$450, sin incluir multas judiciales u otros recargos. Quienes buscan reducir el impacto de las infracciones pueden completar un Programa de Reducción de Puntos y Seguro (PIRP, por sus siglas en inglés), conocido también como curso de conducción defensiva.
Esta capacitación permite descontar hasta cuatro marcas negativas únicamente para el cálculo de una posible suspensión, aunque las infracciones continúan registradas en el historial y el importe de la DRA no se modifica.
Suspensión y revocación de la licencia: cuáles son las diferencias
El DMV distingue entre suspensión y revocación de la licencia:
- La suspensión implica la pérdida temporal del permiso para conducir y puede finalizar al cumplirse el plazo fijado o después de resolver la causa que originó la medida y pagar la tarifa correspondiente.
- La revocación supone la cancelación de la licencia. Para volver a conducir, el interesado debe solicitar un nuevo permiso, obtener la aprobación del DMV y, según el caso, rendir nuevamente los exámenes teórico y práctico.