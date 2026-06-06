Nueva York cerró un acuerdo laboral con 42.000 empleados: qué cambia a partir de ahora
El contrato se discutió con la UUP, el sindicato de educación superior más grande de Estados Unidos
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El gobierno de Nueva York llegó a un acuerdo contractual con el sindicato de United University Professions (UUP, por sus siglas en inglés) que tiene implicaciones para aproximadamente 42.000 docentes y profesionales. Entre los cambios planteados están aumentos salariales anuales, remuneración por ubicación y más beneficios de salud.
Kathy Hochul anunció el acuerdo con el sindicato UUP
A través de un comunicado, la oficina de la gobernadora de Nueva York dio a conocer el convenio contractual con la UUP que estará vigente durante un período de cinco años, es decir, hasta el 1° de julio de 2031.
El acuerdo beneficia directamente a los empleados del sistema de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés).
El acuerdo con la UUP en Nueva York incluye aumentos salariales
Según el comunicado del gobierno de Hochul, estos son los puntos principales que se incluyeron en el convenio a cinco años con el sindicato de la UUP:
- Aumentos anuales al salario base para los empleados durante la vigencia del acuerdo.
- Pagos adicionales según la ubicación de trabajo.
- Permisos adicionales para la atención prenatal.
- Cambios en el seguro médico de los trabajadores para controlar las primas, eliminar los copagos y reducir el uso de proveedores fuera de la red.
Los detalles del convenio continúan en revisión, por lo que todavía no se dieron a conocer públicamente cuáles serán los montos finales del acuerdo en cada uno de los puntos.
El sindicato de educación superior debe ratificar el acuerdo en Nueva York
A través de otro comunicado, el sindicato de la UUP remarcó que el acuerdo mencionado por la gobernadora Hochul es preliminar y que el equipo de negociación debe ratificarlo. Recién a fines de julio el Comité de Negociaciones dará a conocer si se firma el contrato para que entre en vigor.
A pesar de que todavía no se firmó oficialmente el acuerdo y que debe ser ratificado por el sindicato, el presidente de la UUP, Frederick E. Kowal, se mostró conforme con las condiciones acordadas y optimista en que finalmente se concrete.
“Este es un contrato justo para UUP que reconoce el arduo trabajo que sus miembros realizan a diario por nuestros estudiantes, nuestros pacientes y por SUNY", manifestó.
Datos de la UUP, el sindicato de educación superior más grande de EE.UU.
El acuerdo preliminar propuesto entre el gobierno de Nueva York y el sindicato de la UUP toma relevancia debido a que se trata del grupo sindical de educación superior más grande de todo el país norteamericano.
Estos son algunos datos que compartió la entidad en su comunicado:
- Representa a más de 42.000 docentes, empleados y jubilados.
- Los miembros de la UUP trabajan en 29 campus administrados por el estado de Nueva York.
- También representan a empleados de hospitales universitarios públicos y de los Centros de Ciencias de la Salud de SUNY en Brooklyn, Long Island y Siracusa.
- La UUP está afiliada a New York State United Teachers, la American Federation of Teachers, la National Education Association y la American Federation of Labor and Congress for Industrial Organizations.
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