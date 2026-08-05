Nueva York distribuirá casi cinco millones de huevos gratis: dónde los recibirán las familias

Nueva York distribuirá casi cinco millones de huevos gratis mediante organizaciones alimentarias de todo el estado. Los productos fueron entregados por tres empresas como parte de un acuerdo multiestatal por la fijación ilegal de precios. La fiscal general Letitia James anunció la medida el 3 de agosto, tras la llegada del primer cargamento a City Harvest, en Brooklyn.

¿Dónde recibirán los huevos gratis las familias de Nueva York?

Los 4.968.000 huevos destinados al estado se distribuirán mediante Feeding New York, la red que coordina los bancos de alimentos neoyorquinos. Sus 10 entidades asociadas abastecen a comunidades de todos los condados, informó el comunicado de la Oficina de la Fiscal General de Nueva York.

La iniciativa busca asistir a familias vulnerables

Las familias accederán a los productos a través de bancos de alimentos, despensas y organizaciones comunitarias locales. Elizabeth Cooper, directora ejecutiva de Feeding New York State, explicó que los huevos se encuentran entre los alimentos ricos en proteínas más solicitados por las personas que atraviesan situaciones de inseguridad alimentaria.

Cooper destacó que el acuerdo permitirá llevar una fuente de nutrición de alta calidad a las comunidades atendidas por la red. La organización busca que las familias de cada condado tengan acceso a alimentos nutritivos.

La primera entrega llegó a City Harvest en Brooklyn

El cargamento inicial estuvo compuesto por 280.800 huevos . La entrega incluyó 23.400 cartones de 12 unidades y marcó el comienzo de una serie de envíos a organizaciones de todo el estado. City Harvest distribuirá esos productos en distintos sectores de la ciudad de Nueva York .

. La entrega incluyó 23.400 cartones de 12 unidades y marcó el comienzo de una serie de envíos a organizaciones de todo el estado. . La directora ejecutiva de la entidad, Jilly Stephens, sostuvo que esta primera entrega ayudará a más de 20.000 neoyorquinos a colocar alimentos sobre sus mesas. También señaló que casi el 50% de los hogares con integrantes en edad laboral de la ciudad enfrenta dificultades para cubrir sus gastos.

¿Por qué las empresas deberán entregar 53 millones de huevos?

La distribución forma parte de un acuerdo multiestatal alcanzado tras una investigación encabezada por la Oficina de la Fiscal General de Nueva York, junto con el Departamento de Justicia y otros 16 estados. Como resultado, Cal-Maine Foods, Versova/Centrum y Hickman’s Egg Ranch entregarán 53 millones de huevos a bancos de alimentos y organizaciones sin fines de lucro. Además, pagarán en conjunto US$3,3 millones.

Las autoridades determinaron que las tres productoras mantuvieron comunicaciones secretas desde, al menos, 2022. Las empresas coordinaron sus ofertas para influir en los precios diarios publicados por Urner Barry, un servicio de referencia utilizado en los contratos de suministro de huevos.

Las compañías presentaron ofertas con valores más altos, lo que llevó a Urner Barry a elevar sus cotizaciones. Según la investigación, la manipulación de ese índice aumentó artificialmente durante años los precios que pagaron comercios y consumidores en todo el país norteamericano.

James consideró “inaceptable” que los neoyorquinos afrontaran valores superiores porque las empresas “trabajaban juntas detrás de escena”. Además, aseguró que su oficina mantiene una política de “tolerancia cero” frente a las corporaciones que incumplen la ley para aumentar sus ganancias a costa de las familias trabajadoras.

¿Hasta cuándo continuarán las entregas en Nueva York?

Los cargamentos destinados a los bancos de alimentos continuarán hasta mediados de octubre. El primer envío a City Harvest representa solo una parte de los 4.968.000 huevos asignados al estado.

La distribución forma parte de un acuerdo multiestatal alcanzado tras una investigación encabezada por la Oficina de la Fiscal General de Nueva York Fotomontaje realizado con IA

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sostuvo que el acuerdo permitirá que las despensas mantengan su tarea y que menos personas pasen hambre. El defensor público Jumaane D. Williams destacó que las entregas previstas para los próximos meses ofrecerán una ayuda concreta a las familias con mayores necesidades.