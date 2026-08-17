Nueva York distribuirá casi cinco millones de huevos gratis: quiénes los recibirán y por qué

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, confirmó el envío de 4.968.000 huevos al estado para distribuir en los bancos de alimentos. La medida surge tras un acuerdo colectivo entre el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) con los mayores productores de huevos en Estados Unidos.

Qué se sabe de la distribución de huevos en Nueva York

La noticia fue confirmada por James en un comunicado de prensa. Allí, explicó que el acuerdo fue alcanzado entre la Oficina de la Fiscal General de Nueva York (OAG, por sus siglas en inglés), el DOJ, una coalición de 16 estados y tres de los mayores productores de huevos de EE.UU. (Cal-Maine Foods, Versova/Centrum y Hickman’s Egg Ranch) tras una investigación por fijación de precios.

Desde 2022, los productores coordinaron estrategias de oferta para influir en el índice diario de precios de los huevos Mcklin

La indagación reveló que, desde 2022, los productores coordinaron estrategias de oferta para influir en el índice diario de precios de los huevos publicado por Urner Barry, un servicio de referencia utilizado en los contratos de suministro.

En ese sentido, las empresas presentaban “ofertas falsas” a precios inflados y luego las retiraban, con la intención de subir las cotizaciones de precios en el mercado. Esta práctica aumentaba el costo de los huevos para minoristas y familias en todo el país.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, estipula que el nuevo acuerdo ayuda a prevenir la alteración en los precios Yuki Iwamura - AP

“Las empresas no pueden confabularse en secreto para aumentar el precio de los productos y obtener ganancias adicionales a costa de los neoyorquinos”, dijo la fiscal general. “Es inaceptable que se hayan confabulado para inflar las facturas de los supermercados”.

Para evitar esta problemática, se estipuló un pacto que obliga a Cal-Maine Foods, Versova y Hickman’s Egg Ranch a adoptar medidas de cumplimiento específicas para prevenir cualquier coordinación ilegal en el futuro.

En qué consiste el nuevo acuerdo para la distribución de huevos en Nueva York

El acuerdo obliga a las compañías a efectuar cambios en sus operaciones para garantizar que no vuelvan a violar la ley mediante la manipulación de índices de precio.

Una de las medidas destacadas para compensar el impacto de estas ofertas es que deberán entregar 53 millones de huevos a bancos de alimentos y pagar US$3.3 millones a los 16 estados participantes en el convenio.

Nueva York va a recibir 4.968.000 huevos en total tras el acuerdo con los máximos bancos de producción

En el caso de Nueva York, los bancos de alimentos recibirán 4.968.000 huevos en total. De esa cantidad, más de 140.000 huevos serán destinados a Food Bank of the Southern Tier, en Elmira; 280.800 a City Harvest, en Brooklyn; y otros 280.000 a Foodlink en Rochester.

“Los huevos son un alimento básico nutritivo y muy solicitado por las familias a las que servimos”, dijo Mark Bordeau, presidente y director ejecutivo del Food Bank of the Southern Tier. “Gracias a este acuerdo, ayudamos a nuestra red de socios comunitarios a proporcionar alimentos saludables y ricos en proteínas”.

Preguntas y respuestas sobre la distribución de huevos en Nueva York