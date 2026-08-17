Nueva York distribuirá casi cinco millones de huevos gratis: quiénes los recibirán y por qué
La entrega es coordinada por Feeding New York, la red que supervisa los bancos de alimentos del estado; cómo será el cronograma de envío
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La fiscal general de Nueva York, Letitia James, confirmó el envío de 4.968.000 huevos al estado para distribuir en los bancos de alimentos. La medida surge tras un acuerdo colectivo entre el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) con los mayores productores de huevos en Estados Unidos.
Qué se sabe de la distribución de huevos en Nueva York
La noticia fue confirmada por James en un comunicado de prensa. Allí, explicó que el acuerdo fue alcanzado entre la Oficina de la Fiscal General de Nueva York (OAG, por sus siglas en inglés), el DOJ, una coalición de 16 estados y tres de los mayores productores de huevos de EE.UU. (Cal-Maine Foods, Versova/Centrum y Hickman’s Egg Ranch) tras una investigación por fijación de precios.
La indagación reveló que, desde 2022, los productores coordinaron estrategias de oferta para influir en el índice diario de precios de los huevos publicado por Urner Barry, un servicio de referencia utilizado en los contratos de suministro.
En ese sentido, las empresas presentaban “ofertas falsas” a precios inflados y luego las retiraban, con la intención de subir las cotizaciones de precios en el mercado. Esta práctica aumentaba el costo de los huevos para minoristas y familias en todo el país.
“Las empresas no pueden confabularse en secreto para aumentar el precio de los productos y obtener ganancias adicionales a costa de los neoyorquinos”, dijo la fiscal general. “Es inaceptable que se hayan confabulado para inflar las facturas de los supermercados”.
Para evitar esta problemática, se estipuló un pacto que obliga a Cal-Maine Foods, Versova y Hickman’s Egg Ranch a adoptar medidas de cumplimiento específicas para prevenir cualquier coordinación ilegal en el futuro.
En qué consiste el nuevo acuerdo para la distribución de huevos en Nueva York
El acuerdo obliga a las compañías a efectuar cambios en sus operaciones para garantizar que no vuelvan a violar la ley mediante la manipulación de índices de precio.
Una de las medidas destacadas para compensar el impacto de estas ofertas es que deberán entregar 53 millones de huevos a bancos de alimentos y pagar US$3.3 millones a los 16 estados participantes en el convenio.
En el caso de Nueva York, los bancos de alimentos recibirán 4.968.000 huevos en total. De esa cantidad, más de 140.000 huevos serán destinados a Food Bank of the Southern Tier, en Elmira; 280.800 a City Harvest, en Brooklyn; y otros 280.000 a Foodlink en Rochester.
“Los huevos son un alimento básico nutritivo y muy solicitado por las familias a las que servimos”, dijo Mark Bordeau, presidente y director ejecutivo del Food Bank of the Southern Tier. “Gracias a este acuerdo, ayudamos a nuestra red de socios comunitarios a proporcionar alimentos saludables y ricos en proteínas”.
Preguntas y respuestas sobre la distribución de huevos en Nueva York
- ¿Qué organismos participaron en el acuerdo? Fue alcanzado entre la Oficina de la Fiscal General de Nueva York (OAG), el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), una coalición de 16 estados y tres grandes productores de huevos: Cal-Maine Foods, Versova/Centrum y Hickman’s Egg Ranch.
- ¿Por qué se investigó a los productores de huevos? Las empresas fueron investigadas por presunta fijación de precios mediante estrategias coordinadas de oferta destinadas a influir en el precio de referencia de los huevos.
- ¿Qué consecuencias tenía esta práctica? La manipulación podía elevar el costo de los huevos para familias y minoristas de todo Estados Unidos.
- ¿Cuántos huevos deberán entregar ahora las empresas a bancos de alimentos? En total, deberán enviar 53 millones de huevos a bancos de alimentos.
- ¿Cuántos huevos recibirá Nueva York en total? Los bancos de alimentos del estado recibirán 4.968.000 huevos como parte del acuerdo alcanzado con los productores.