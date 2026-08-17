Sin ID para comprar: así funcionarán los supermercados municipales de Mamdani en Nueva York

La administración Mamdani aclaró que los nuevos supermercados municipales en la ciudad de Nueva York no van a solicitar ID para comprar. La confusión surgió luego de que Jeanny Pak, presidenta interina de la Corporación de Desarrollo Económico, presentara la posibilidad de crear una tarjeta de cliente para evitar reventas de productos.

La aclaración de Mamdani sobre el pedido del ID para comprar en los supermercados

El primero en explicar el malentendido fue Joe Calvello, el secretario de prensa de Mamdani. Desde su cuenta de X, explicó que no iba a existir un sistema para verificar la identidad, la residencia o los ingresos de los neoyorquinos que compren en los nuevos supermercados.

Joe Calvello, el secretario de prensa de Mamdani, aseguró que el rumor sobre el pedido de ID en los nuevos supermercados era “el ciclo de noticias en línea más absurdo y falso que he visto" X/@the_vello

“Es increíble que haya que decirlo, pero para que quede absolutamente claro: los supermercados de Nueva York estarán abiertos para todos”, remarcó. “Este es el ciclo de noticias en línea más absurdo y falso que he visto”.

Ese mismo día, Mamdani confirmó los dichos de Calvello en una entrevista en The Joy Reid Show. Allí señaló que las personas no van a necesitar un ID para comprar en dichas tiendas “sin importar lo que hayan escuchado en las noticias”.

El origen detrás de la confusión sobre el pedido del ID en los supermercados

El desconcierto se originó tras los dichos de Jeanny Pak durante una conferencia de prensa con Mamdani. En ese momento, mencionó que los funcionarios evaluaban utilizar un sistema “similar al de las tarjetas de biblioteca” para comprar.

El sistema al que Pak se refirió es una tarjeta de cliente que ayudaría a las tiendas a gestionar el inventario y evitaría que los revendedores potenciales compren artículos con descuento al por mayor, según Cassio Mendoza, otro portavoz de Mamdani, en diálogo con AP.

“Queremos asegurarnos de que nos dirijamos a los neoyorquinos, ya sea mediante un tipo de sistema similar al de las tarjetas de biblioteca”, dijo. “Somos conscientes de eso (el posible abuso de los descuentos en los supermercados), por lo que nos vamos a asegurar de que tengamos todas las cosas en su lugar para garantizar que eso no ocurra”.

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Los dichos de Pak se hicieron virales al punto de que el presidente Donald Trump sugirió el pedido del ID para votar en todos los comicios electorales. “Queremos identificación de votante y queremos prueba de ciudadanía”, dijo el republicano en la Oficina Oval.

El proyecto de los nuevos supermercados

El programa denominado “N.Y.C. Groceries: A Recipe for Affordability” es una iniciativa coordinada de Mamdani para mejorar el acceso de alimentos saludables a mejor precio en la Gran Manzana.

La iniciativa prevé crear un supermercado en cada uno de los cinco distritos de la Gran Manzana, con descuentos en productos de la canasta básica. Según la administración Mamdani, las ubicaciones confirmadas hasta ahora son: