Nueva York empieza a enviar cheques de hasta US$1500: quiénes reciben el crédito STAR y cómo rastrearlo

El estado de Nueva York inició la distribución de cheques como parte del programa de Alivio Fiscal Escolar (STAR, por sus siglas en inglés). Esta iniciativa busca devolver más de 2000 millones de dólares a cerca de tres millones de propietarios de viviendas para reducir el costo de vida actual.

Impulsado por Hochul: alcance y objetivos del programa STAR de Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul presentó esta medida como un respaldo necesario para las familias ante las presiones financieras. “El comienzo del verano también marca el inicio de la temporada de alivio fiscal STAR para millones de neoyorquinos”, destacó.

Los fondos del programa STAR, impulsado por Hochul, se dividen según la zona de residencia de cada beneficiario en Nueva York Facebook Governor Kathy Hochul

Según el comunicado oficial, el programa contempla pagos que varían según la situación económica y la edad de los beneficiarios. La administración estatal busca así devolver dinero a los residentes durante los meses de verano y otoño.

Quiénes pueden obtener los créditos del programa STAR

La ayuda económica se divide en categorías según los ingresos y el perfil del propietario. Las autoridades estatales explicaron que el programa contempla los siguientes grupos elegibles para recibir los cheques:

Propietarios con ingresos menores a US$500.000 , quienes recibirán entre US$350 y US$600.

, quienes recibirán entre US$350 y US$600. Adultos mayores que califican para el crédito STAR mejorado y poseen ingresos inferiores a US$110.750, con montos de entre US$700 y US$1500.

Para ser elegibles, los propietarios deben tener ingresos inferiores a los US$500.000 Freepik

El desembolso se realiza de manera escalonada en todo el territorio estatal. Las autoridades recomiendan verificar los plazos según la zona de residencia, ya que los límites para los impuestos escolares varían entre condados.

Cómo rastrear el crédito STAR para beneficiarios de Nueva York

Los propietarios de viviendas deben realizar la solicitud formal si desean acceder a este alivio fiscal. El sitio oficial es la plataforma principal para consultar el estado de cada cheque y obtener información detallada.

El Departamento de Impuestos sugiere inscribirse en el sistema de depósito directo para agilizar la recepción del dinero. Para garantizar la puntualidad, los usuarios deben completar el registro al menos 15 días hábiles antes de la fecha límite del pago de sus impuestos escolares locales.

El portal permite gestionar el trámite de forma segura dentro del sistema de Servicios en Línea del estado. Asimismo, las autoridades organizaron seminarios regionales para asistir a los ciudadanos en el proceso de inscripción y optimización de beneficios.

Aquellas personas que necesiten orientación adicional pueden visitar el Centro de Recursos STAR del Departamento de Impuestos.

Desglose regional de las ayudas fiscales en Nueva York

La distribución del alivio financiero abarca todas las regiones del estado con montos variables según la cantidad de beneficiarios locales. El detalle del beneficio por zona: