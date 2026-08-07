Nueva York ofrece pagos de hasta US$25.000: quiénes tienen hasta el 11 de agosto para solicitarlos

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, recordó que ciertos residentes pueden aplicar para pagos de hasta 25.000 dólares, como parte de un programa destinado a compensar a los agricultores por las pérdidas económicas derivadas de los aranceles federales. Los interesados deben cumplir con requisitos de ingresos agrícolas y presentar su solicitud a más tardar el 11 de agosto.

Quiénes tienen tiempo para solicitar los pagos de hasta US$25.000 en Nueva York

Mediante un comunicado, la Oficina de la gobernadora recordó que se acerca la fecha límite para aplicar al Programa de Resiliencia Agrícola contra los Aranceles, dotado con US$30 millones. El objetivo es compensar el aumento de los costos y las pérdidas de mercado que sufrieron los agricultores locales en 2025 debido a la política arancelaria impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump.

El programa que entrega pagos en dólares en Nueva York busca compensar el aumento de los costos y las pérdidas de mercado que sufrieron los agricultores Freepik

Las autoridades recomendaron a los peticionarios que inicien el proceso de solicitud con anticipación para garantizar que todas las partes se completen y se presenten antes de la fecha límite.

“Me enorgullece que nuestro Programa de Resiliencia Agrícola contra los Aranceles brinde el alivio que tanto necesitan los agricultores de Nueva York, quienes alimentan a nuestras comunidades”, declaró la gobernadora.

En ese sentido, remarcó que el proceso de petición se diseñó para que pudiera completarse fácilmente y sin trámites burocráticos engorrosos. “Sigo comprometida a hacer todo lo posible para apoyar a nuestra industria agrícola y contrarrestar el impacto de las políticas perjudiciales de la administración Trump”, concluyó.

Por su parte, el comisionado de Agricultura de Nueva York, Richard A. Ball, resaltó la recepción de la iniciativa. “Hemos visto una excelente respuesta a este programa por parte de la comunidad agrícola, pero queremos asegurarnos de que todos los agricultores elegibles aprovechen esta oportunidad”, sostuvo.

Los pagos que proporcionará el gobierno de Nueva York

La medida de alivio arancelario impulsada por Hochul proporcionará pagos directos de un mínimo de US$1000 y un máximo de US$25.000 a los productores elegibles. La distribución de los fondos se determinará a través de dos vías:

Grupo 1: granjas lecheras de vacas

Grupo 2: ganadería, productos ganaderos, cultivos especiales, acuicultura

Los agricultores que apliquen al programa impulsado por Hochul en Nueva York pueden recibir pagos que van desde US$1000 hasta US$25.000 Unsplash

Los residentes elegibles deben completar una solicitud general, proporcionar datos sobre ventas agrícolas o producción de leche y cumplir con criterios específicos, que incluyen:

Tener al menos dos tercios de sus ingresos brutos federales de todas las fuentes, por encima de US$30.000, derivados de actividades agrícolas, según lo define la Ley Tributaria.

Cultivar productos que cumplan los requisitos dentro del estado.

Tener datos de elegibilidad y producción certificados por un profesional financiero cualificado.

Proporcionar un formulario W-9 sustituto completo, necesario para el pago.

Firmar un formulario de autorización para la divulgación de datos en el caso de quienes sean propietarios de una granja lechera. Esto, según las autoridades, permite la confirmación de los datos de producción de leche.

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En Nueva York: cómo solicitar los pagos de hasta US$25.000

Para solicitar los pagos del Programa de Resiliencia Agrícola contra Aranceles, las personas deben seguir los siguientes pasos:

Verificar la elegibilidad con base en los criterios mencionados .

. Acceder al portal de solicitud. La petición está disponible de forma electrónica.

Completar el formulario básico (Parte A) con la información correspondiente, y llenar las partes adicionales si corresponde.

Enviar la solicitud completa antes del martes 11 de agosto de 2026, a las 23.59 hs.

En caso de no comprender todos los pasos, en la página oficial del gobierno se puede encontrar el formulario, las instrucciones específicas y un seminario web informativo en el que se explicarán los detalles del proceso.