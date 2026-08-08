Nueva York prepara supermercados con alimentos 30% más baratos: qué productos tienen descuento y cuánto podrá ahorrar una familia

La ciudad de Nueva York prepara una canasta de productos esenciales que tendrá un descuento del 30% en cinco supermercados municipales. El esquema incluye frutas y verduras frescas, carnes, mariscos y otras categorías, mientras que la proyección oficial ubica el beneficio promedio en 90 dólares por mes o cerca de US$1000 al año.

Qué productos tendrán 30% de descuento en los supermercados municipales de Nueva York

Según informó la oficina del alcalde de Nueva York, el 30% de rebaja alcanzará a todas las frutas y verduras frescas, las carnes y los mariscos. La canasta también abarcará unas 20 categorías adicionales de artículos de despensa, lácteos y refrigerados.

El alcalde Zohran Mamdani mencionó entre los ejemplos los huevos, la leche y el pollo. La selección apunta a los artículos de consumo cotidiano que el anuncio identifica como esenciales para los hogares de los cinco distritos.

Cuánto podrán ahorrar las familias de Nueva York con los supermercados municipales

La estimación oficial calcula que el programa reducirá en un 15% la factura promedio de compras de los neoyorquinos, un porcentaje que representa unos US$90 mensuales y alrededor de US$1000 anuales. La cifra sirve como referencia general para las familias.

El beneficio estará disponible sin requisitos de ingresos. Los operadores deberán mantener precios previsibles para los productos centrales durante cada mes y revisarlos periódicamente de acuerdo con las condiciones del mercado.

La canasta central de los supermercados municipales de Nueva York abarcará frutas y verduras frescas, carnes, mariscos y unas 20 categorías adicionales Freepik

El diseño busca evitar cambios semanales en los valores de esa canasta básica. La iniciativa llega después de un aumento del 33% en el costo de los comestibles a nivel nacional desde 2019.

El comunicado municipal también indicó que más del 40% de las familias de la ciudad enfrentan dificultades para costear alimentos.

Hunts Point y East Harlem: dónde abrirán los supermercados municipales de Nueva York

La primera sede comenzará a funcionar antes de terminar 2027 en Hunts Point, en el Bronx. En esa zona, el 77% de los hogares enfrenta dificultades para cubrir necesidades básicas, según los datos incluidos en el anuncio del gobierno de la Gran Manzana.

Nueva York proyecta una reducción del 15% en la factura promedio, equivalente a unos US$90 mensuales @NYCMayor

El plan contempla un establecimiento en cada distrito y prevé completar los cinco locales para 2029. Entre los puntos ya definidos figura La Marqueta en East Harlem.

La administración Mamdani destinó US$ 70 millones del presupuesto de capital para desarrollar la red junto con la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (NYC EDC, por sus siglas en inglés).

NYC Groceries: cómo funcionarán los supermercados municipales de Nueva York

La ciudad fijará la misión, los estándares y el diseño de NYC Groceries, mientras que operadores privados asumirán las tareas cotidianas. Las empresas seleccionadas deberán ocuparse del abastecimiento, la exhibición de mercadería, la contratación de personal, el control de inventario, la seguridad y los protocolos de calidad alimentaria.

Los operadores también deberán garantizar salarios y beneficios adecuados y firmar un acuerdo de paz laboral. Además, la NYC EDC podrá trabajar con las empresas elegidas para desarrollar una marca propia de NYC Groceries en distintas categorías.

La alcaldía abrió una solicitud de propuestas para elegir a uno o más operadores. Las firmas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 16 de octubre a las 16 (hora del Este de EE.UU.).

El programa también prevé nuevas ubicaciones en Brooklyn, Queens y Staten Island, que se sumarán a los puntos ya identificados en Manhattan y el Bronx.