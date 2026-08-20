Oficial en Nueva York: Hochul firma una nueva ley que impacta en la salud de los adultos mayores

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una nueva ley para fortalecer las políticas de salud pública dirigidas a la población de adultos mayores. Esta iniciativa amplía de forma obligatoria los canales de difusión oficiales sobre las enfermedades cognitivas como el Alzheimer.

Los principales cambios de la ley para adultos mayores de Nueva York que firmó Hochul

El nuevo estatuto de ley introduce mandatos para optimizar la asistencia informativa y el apoyo a los pacientes del estado y sus familiares.

La nueva ley en Nueva York establece la obligatoriedad de que se difunda masivamente material de educación sobre asistencia y recursos del Alzheimer (Foto: FreeP¡CK)

Las disposiciones principales de esta legislación de Nueva York establecen la obligatoriedad de cumplir estas pautas y normas:

Difusión obligatoria de información : impone la distribución de recursos y materiales educativos sobre la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia de forma prioritaria.

: impone la distribución de recursos y materiales educativos sobre la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia de forma prioritaria. Campaña de divulgación permanente : el estado asume la responsabilidad de mantener un programa de educación comunitaria sobre las opciones de asistencia local en cada municipio.

: el estado asume la responsabilidad de mantener un programa de educación comunitaria sobre las opciones de asistencia local en cada municipio. Inclusión de servicios comunitarios : las oficinas locales deben brindar detalles precisos sobre los cuidados de salud en el hogar, la asistencia comunitaria y las opciones residenciales e institucionales.

: las oficinas locales deben brindar detalles precisos sobre los cuidados de salud en el hogar, la asistencia comunitaria y las opciones residenciales e institucionales. Entrada en vigor de la ley: el estatuto determina que estas nuevas responsabilidades entrarán en vigor un año después de su promulgación oficial.

La senadora Cordell Cleare y la asambleísta Alicia Hyndman lideraron la redacción y promoción de este marco regulatorio de salud en la legislatura estatal, denominado A4195-A/S118-A. El proyecto también contó con el patrocinio conjunto del contralor de Nueva York, Tom DiNapoli.

Cómo impacta la nueva ley firmada por Hochul en el programa NY Connects

El programa conocido como NY Connects funciona como una red de servicio estatal para coordinar todas las opciones de asistencia y cuidado a largo plazo en Nueva York. La iniciativa tiene como misión principal proveer ayuda a los cuidadores y familias de cada condado del estado.

El sistema de NY Connects ofrece orientación para facilitar la toma de decisiones sobre las necesidades de atención médica. Los usuarios pueden acceder a esta iniciativa para evaluar las alternativas de cuidado de salud en sus hogares o en instituciones.

La ley firmada por Kathy Hochul integra programas de apoyo para los pacientes de Alzheimer @GovKathyHochul

De acuerdo con un comunicado de la oficina de Hochul, la nueva ley integra los programas de apoyo específicos para los pacientes que sufren de la enfermedad de Alzheimer de manera permanente en este sistema estatal. A partir de este cambio reglamentario, las familias tendrán un canal unificado para localizar recursos médicos especializados y servicios terapéuticos en sus propias comunidades.

Hochul habló de la ley y recordó cómo afectó el Alzheimer a su familia

La mandataria estatal firmó el proyecto en el marco del Quinto Evento Anual del Día de la Tercera Edad de Harlem. Durante su intervención ante los vecinos, Hochul compartió anécdotas sobre el cuidado de sus propios familiares para justificar la urgencia de esta medida.

“Este proyecto de ley es importante porque sé cómo el Alzheimer afecta a las familias”, dijo. La mandataria contó que vivió de cerca las consecuencias de este cuadro por familiares que lo padecieron.

“Durante muchos años cuidamos a mi abuelo y, finalmente, a mi padre”, relató. Por último, se dirigió a los impulsores de la legislación: “Quiero agradecer su liderazgo para brindar más información sobre los servicios disponibles”.