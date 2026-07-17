Oficial y confirmado en Nueva York: el estacionamiento al aire libre que Hochul transformará en más de 1100 nuevas viviendas

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó el 16 de julio el proyecto para transformar un estacionamiento al aire libre de Hell’s Kitchen, en Manhattan, en un complejo de dos torres con 1127 nuevas viviendas, espacios comerciales y un parque público junto al río Hudson. La propuesta también ampliará las instalaciones del Museo Intrepid.

Dónde está ubicado el estacionamiento de Nueva York que se convertirá en un complejo de viviendas

Según informó la oficina de la gobernadora en un comunicado, el desarrollo ocupará el 621 West 45th Street, un predio estatal de aproximadamente 50.584 pies cuadrados (4700 metros cuadrados). Está ubicado sobre el frente este de la Duodécima Avenida, entre las calles West 45 y West 46, frente al Museo Intrepid y cerca del Hudson River Park.

Un total de 338 viviendas serán asequibles y estarán destinadas a hogares con distintos niveles de ingresos Magnific

El terreno pertenece al Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (NYS DOT, por sus siglas en inglés) y actualmente funciona como estacionamiento en superficie. Se trata de uno de los espacios sin desarrollar más grandes del extremo oeste de Manhattan.

La iniciativa fue presentada por un equipo encabezado por The Gotham Organization, Fisher Brothers y MURAL Real Estate Group. Hochul sostuvo que el plan permitirá construir “un futuro más asequible” y destacó el aprovechamiento de terrenos estatales para atender las necesidades de los residentes.

El alcance de las 338 viviendas asequibles de Nueva York que anunció Hochul

De las unidades proyectadas, 338 serán viviendas asequibles, una cantidad equivalente al 30% del desarrollo. Estarán destinadas a personas y familias con ingresos de entre el 40% y el 130% del promedio del área.

El diseño incluye una proporción significativa de unidades para sectores de ingresos medios. Entre los posibles beneficiarios aparecen maestros, enfermeros y personal de emergencia.

El anuncio de Hochul sobre el nuevo plan de carriles exclusivos en Nueva York

La ampliación del Museo Intrepid como parte del proyecto en Nueva York

Las obras extenderán la extensión del museo hacia el este, al otro lado de la autopista West Side Highway. La principal incorporación será el Intrepid Concourse, una instalación comunitaria de aproximadamente 22.000 pies cuadrados (2044 metros cuadrados).

La iniciativa forma parte del plan de Hochul para construir viviendas en terrenos estatales subutilizados Fotomontaje realizado con IA (Magnific y Tripadvisor)

El nuevo edificio contará con un centro de visitantes, una cafetería y un espacio educativo dedicado a las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

El Intrepid Park ocupará unos 9800 pies cuadrados (910 metros cuadrados) y estará conectado con la pasarela elevada del museo. Además, tendrá sectores ajardinados para actividades y eventos, además de vistas al río Hudson para residentes y visitantes.

Fundado en 1982, el museo tiene como pieza central al portaaviones Intrepid, utilizado durante la Segunda Guerra Mundial y declarado Monumento Histórico Nacional. La institución recibe a más de un millón de personas cada año.

La agenda de vivienda de Hochul en Nueva York

La iniciativa se encuadra en el Programa de Comunidades Pro-Vivienda y en la Orden Ejecutiva 30, que instruye a las agencias estatales a identificar propiedades públicas aptas para desarrollos residenciales. También forma parte del plan quinquenal de Hochul por US$25.000 millones y de un fondo de capital de US$500 millones destinado a construir hasta 15.000 unidades en terrenos estatales subutilizados.

El presupuesto del año fiscal 2027 completa el programa para crear o preservar 100.000 hogares asequibles, entre ellos 10.000 con servicios de apoyo para poblaciones vulnerables.