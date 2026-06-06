Oficial y confirmado: Hochul destina US$64 millones a repavimentar y mejorar la seguridad de la autopista I-90 en Nueva York

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el inicio de un proyecto de US$64 millones para repavimentar y mejorar la seguridad de la Autopista Interestatal 90 (I-90) en el condado de Erie. Las obras abarcan 6,5 millas (10,4 kilómetros) entre las salidas 50 y 53, un tramo por el que circulan unos 132 mil vehículos por día y que conecta sectores clave del oeste de Nueva York.

I-90 en Nueva York: qué mejoras incluye el proyecto vial de US$64 millones

Según un comunicado de la gobernación de Nueva York, los trabajos se desarrollarán en ambos sentidos de circulación e incluirán reparaciones completas del pavimento, mejoras en el sistema de drenaje y renovaciones en distintas estructuras de puentes.

Kathy Hochul se propuso mejorar la infraestructura vial de Nueva York

En el aviso oficial, Hochul destacó la importancia de la inversión para la infraestructura estatal. “Los neoyorquinos merecen carreteras y autopistas que sean seguras, confiables y construidas para respaldar a nuestras comunidades y a nuestra economía hacia el futuro”, afirmó la gobernadora. Además, sostuvo que la obra busca mejorar la circulación y la seguridad en uno de los principales corredores viales de Nueva York.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad del Thruway del Estado de Nueva York (Nysta, por sus siglas en inglés), Frank G. Hoare, explicó que los fondos provienen de los peajes que pagan los usuarios del sistema. “Este proyecto es otro ejemplo de cómo los dólares de los peajes se reinvierten directamente en el sistema Thruway”, señaló.

Multas en la I-90: la advertencia para conductores en zonas de obra

El inicio de las obras también reactivó las advertencias sobre la velocidad en las zonas de construcción, donde los trabajadores permanecen a pocos metros del tránsito. En estos sectores, las multas por exceso de velocidad son el doble que en una vía convencional, una medida que Nueva York aplica para reducir accidentes durante los trabajos.

Hochul ha impulsado diferentes proyectos de construcción y renovación en Nueva York @govkathyhochul Mike Groll

Desde la puesta en marcha del sistema de radares en zonas de obra se emitieron cerca de 13.000 infracciones por exceso de velocidad. Entre las infracciones detectadas hubo conductores que alcanzaron las 85 mph (136 km/h) en sectores donde el límite temporal era de 45 mph (72 km/h).

El ejecutivo del condado de Erie, Mark C. Poloncarz, advirtió sobre los riesgos de estas conductas. “Los automovilistas que ignoran los límites de velocidad son una amenaza en las carreteras, especialmente en las zonas de trabajo, donde los hombres y las mujeres que mejoran nuestra infraestructura arriesgan sus vidas”, expresó.

Obras en la I-90 de Erie: qué trabajos seguirán hasta fines de 2027

Los primeros trabajos ya comenzaron entre Cleveland Drive y la Ruta Estatal 33, donde las cuadrillas avanzan con la renovación de los sistemas de drenaje.

Entre las principales obras previstas figuran:

Reparación de los sectores más deteriorados del pavimento.

Instalación de una barrera central permanente de hormigón.

Modernización de señalización y elementos de seguridad.

Mejoras en puentes y estructuras de soporte.

Renovación de barandillas de seguridad.

Refuerzo de las defensas de pilares.

Elevación del paso elevado de la Ruta Estatal 33 para reducir choques de camiones contra la estructura.

Los automovilistas de Nueva York deben estar preparados Unsplash

La empresa Oakgrove Construction, radicada en Elma, quedó a cargo del proyecto tras imponerse en la licitación pública. La obra avanzará prácticamente sin interrupciones. Las cuadrillas trabajarán desde las 6 hs de cada lunes hasta las 18 hs de los sábados. Si se cumplen los plazos previstos, el proyecto quedará terminado hacia fines de 2027.