Plan de modernización de la ruta 11 en Nueva York: las obras que anunció Kathy Hochul

Kathy Hochul dio inicio este domingo a tres proyectos de construcción de carreteras y puentes en diversas zonas del norte y centro de Nueva York. La inversión superará los 30 millones de dólares y apunta a mejorar la infraestructura vial en los condados de Franklin, Onondaga y Niagara.

Obras en la ruta 11 de Nueva York: qué puentes reemplazarán en Franklin

Uno de los puntos del plan de Hochul se centra en la modernización de la ruta 11 en el condado de Franklin. El proyecto contará con un presupuesto de US$10 millones y contemplará el reemplazo y modernización de tres puentes situados en la ciudad de Moira y el pueblo de Brushton.

La oficina de la gobernadora Kathy Hochul anunció el inicio de tres proyectos de renovación en el centro y norte del estado/ Instagram @govkathyhochul Mike Groll

Las estructuras actuales existen desde 1928 y cumplen una función en la conexión de las comunidades de Potsdam, Malone y Plattsburgh. Esta vía permite el acceso a la Interestatal 87 y a instituciones de educación como SUNY Potsdam, Clarkson University, SUNY Plattsburgh y Clinton Community College.

Cómo serán las obras en la ruta 11 de Nueva York

El cronograma de obras compartido por la oficina de la gobernadora Hochul detalla que se harán intervenciones en tres puntos específicos de la ruta 11.

Puente sobre el río Little Salmon (Moira/Brushton): se construirá una estructura de vigas múltiples con una longitud de 90 pies (27 metros) durante este año. La vía permanecerá abierta con un solo carril en uso.

se construirá una estructura de vigas múltiples con una longitud de 90 pies (27 metros) durante este año. La vía permanecerá abierta con un solo carril en uso. Puente sobre el arroyo Lawrence (Moira): la construcción de una estructura de 75 pies (22 metros) se llevará a cabo el año que viene. Durante ese período, el tránsito quedará completamente interrumpido.

la construcción de una estructura de 75 pies (22 metros) se llevará a cabo el año que viene. Durante ese período, el tránsito quedará completamente interrumpido. Puente sobre el arroyo Farrington (Moira): se instalará una estructura de 60 pies (18 metros) en 2027. También habrá cierre total al tránsito.

Kathy Hochul se propuso mejorar la infraestructura vial de Nueva York

Obras en los condados de Niagara y Onondaga de Nueva York

El plan de Hochul también incluye la rehabilitación de la ruta estatal 78 en el condado de Niagara, al que se le destinará un presupuesto de 8,92 millones de dólares. Los trabajos, que comenzarán antes de que termine el año, abarcarán desde el límite de Lockport hasta las ciudades de Lockport y Pendleton.

La obra se enfocará en la pavimentación de la vía, la instalación de marcas en el suelo, el reemplazo de señales y la reparación de estructuras de drenaje y alcantarillas. A su vez, se incorporará una rampa de acceso para personas con discapacidad en el Children’s Memorial Park de Lockport.

Por otra parte, en el condado de Onondaga se destinarán US$11,2 millones para la repavimentación de un tramo de la Interestatal 81. Las tareas se ejecutarán en 20 millas (32 km) desde Syracuse hasta Mattydale en la ciudad de Salina. La intervención se enfocará en el reemplazo de pavimento por una capa de asfalto renovada y abarcará tramos de las rampas de entrada y salida en Hiawatha Boulevard, 7th North Street y la conexión con la ruta 11.

Los condados de Niagara y Onondaga también se verán afectados por las obras / Unsplash Unsplash

Qué dijo Kathy Hochul sobre el plan vial en Nueva York

En el anuncio de este proyecto, Hochul aseguró: “Estamos avanzando a toda velocidad con inversiones vitales que ayudarán a reconstruir nuestra infraestructura para reconectar a las comunidades y satisfacer las demandas del siglo XXI”. Además, la gobernadora afirmó que “estos proyectos de carreteras y puentes garantizarán la fluidez del tránsito de personas y mercancías en el oeste y centro de Nueva York.