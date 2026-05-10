El plan firmado por Kathy Hochul que impactará en los conductores de Nueva York: US$78 millones

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una inversión de 78 millones de dólares destinada a cuatro proyectos de infraestructura enfocados en carreteras y puentes del estado. El objetivo es mejorar la seguridad, reducir tiempos de traslado y fortalecer la resiliencia ante condiciones climáticas extremas.

Qué incluye el plan vial de Kathy Hochul en Nueva York: obras en Thruway, I-90 y I-87

Los cuatro proyectos se enfocan en la autopista estatal (Thruway), con intervenciones directas en tramos específicos de alto flujo vehicular, según un comunicado.

Los automovilistas de Nueva York verán obras en cuatro tramos Pexels

El primer proyecto se ubica en la I-90, dentro del condado de Albany, entre las millas 148,2 y 154,3, que conectan la salida 24 (hacia I-87, Albany y Montreal) con la salida 25 (Schenectady, rutas 7 y 146). Este corredor registra aproximadamente 125 mil vehículos al día en ambos sentidos, lo que lo convierte en uno de los más transitados del estado.

La obra incluye:

Rehabilitación de 36,6 millas (59 kilómetros).

Reemplazo de señalización aérea.

Mejoras en drenaje.

Colocación de bandas sonoras en acotamientos.

Instalación de nuevas barreras de seguridad.

Repintado reflectante de carriles.

Trabajos en áreas de servicio como Guilderland.

Las autoridades estatales indicaron que estas obras buscan reducir incidentes y optimizar visibilidad nocturna en un tramo con alta congestión constante. “Realizar mejoras esenciales en nuestras carreteras y puentes moderniza nuestro sistema de transporte, mejora la experiencia de los automovilistas y contribuye al auge de la economía de Nueva York”, declaró Hochul.

Obras en la I-87 en Ulster: qué cambios habrá en esta autopista clave

El segundo proyecto se desarrolla en la I-87, en el condado de Ulster, entre las millas 76,5 y 86,6. Así, cubre el tramo entre la salida 18 (New Paltz – ruta 299) y la salida 19 (Kingston – ruta 28). Este segmento registra cerca de 42.000 automovilistas diarios.

Hochul ha impulsado diferentes proyectos de construcción y renovación en Nueva York Instagram @govkathyhochul

La intervención incluye:

Pavimentación en 40,4 millas (60 kilómetros).

Reemplazo de juntas en puentes ubicados en las millas 84,14 y 84,54.

Actualización de señalización en intercambios.

Instalación de nuevos sistemas de contención.

Mejoras en seguridad vial.

Intervenciones en la I-90 en Madison: detalles del proyecto vial en Nueva York

El tercer proyecto se ubica en la I-90, en el condado de Madison, entre las millas 261,7 y 268,0, entre las salidas 34 (Canastota – ruta 13) y 34A (conexión hacia Syracuse). Este tramo registra más de 39.000 vehículos diarios y contempla intervención en 28 millas (45 kilómetros).

Las obras incluyen una renovación estructural profunda en este tramo:

Mejoras en altura libre bajo puentes en millas 263,03 - 265,99 y 267,89 mediante reducción de espesor del pavimento.

Trabajos en el área de servicio Chittenango.

Reemplazo de secciones completas de carretera construidas en la década de 1950.

Los automovilistas de Nueva York deben estar preparados Pixabay

Obras en la I-90 en Ontario: mejoras previstas en uno de los corredores más transitados

La cuarta obra contemplada se desarrolla en la I-90, en el condado de Ontario, entre las millas 327,5 y 347,1. Así, conecta las salidas 42 (Geneva – ruta 14) y 44 (Canandaigua – ruta 332). Este corredor registra más de 87.000 vehículos diarios y se pretende remodelar 78,4 millas (126 kilómetros). Los trabajos previstos incluyen: