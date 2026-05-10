El plan firmado por Kathy Hochul que impactará en los conductores de Nueva York: US$78 millones
La administración estatal impulsa proyectos clave para modernizar infraestructura y reforzar seguridad en autopistas
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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una inversión de 78 millones de dólares destinada a cuatro proyectos de infraestructura enfocados en carreteras y puentes del estado. El objetivo es mejorar la seguridad, reducir tiempos de traslado y fortalecer la resiliencia ante condiciones climáticas extremas.
Qué incluye el plan vial de Kathy Hochul en Nueva York: obras en Thruway, I-90 y I-87
Los cuatro proyectos se enfocan en la autopista estatal (Thruway), con intervenciones directas en tramos específicos de alto flujo vehicular, según un comunicado.
El primer proyecto se ubica en la I-90, dentro del condado de Albany, entre las millas 148,2 y 154,3, que conectan la salida 24 (hacia I-87, Albany y Montreal) con la salida 25 (Schenectady, rutas 7 y 146). Este corredor registra aproximadamente 125 mil vehículos al día en ambos sentidos, lo que lo convierte en uno de los más transitados del estado.
La obra incluye:
- Rehabilitación de 36,6 millas (59 kilómetros).
- Reemplazo de señalización aérea.
- Mejoras en drenaje.
- Colocación de bandas sonoras en acotamientos.
- Instalación de nuevas barreras de seguridad.
- Repintado reflectante de carriles.
- Trabajos en áreas de servicio como Guilderland.
Las autoridades estatales indicaron que estas obras buscan reducir incidentes y optimizar visibilidad nocturna en un tramo con alta congestión constante. “Realizar mejoras esenciales en nuestras carreteras y puentes moderniza nuestro sistema de transporte, mejora la experiencia de los automovilistas y contribuye al auge de la economía de Nueva York”, declaró Hochul.
Obras en la I-87 en Ulster: qué cambios habrá en esta autopista clave
El segundo proyecto se desarrolla en la I-87, en el condado de Ulster, entre las millas 76,5 y 86,6. Así, cubre el tramo entre la salida 18 (New Paltz – ruta 299) y la salida 19 (Kingston – ruta 28). Este segmento registra cerca de 42.000 automovilistas diarios.
La intervención incluye:
- Pavimentación en 40,4 millas (60 kilómetros).
- Reemplazo de juntas en puentes ubicados en las millas 84,14 y 84,54.
- Actualización de señalización en intercambios.
- Instalación de nuevos sistemas de contención.
- Mejoras en seguridad vial.
Intervenciones en la I-90 en Madison: detalles del proyecto vial en Nueva York
El tercer proyecto se ubica en la I-90, en el condado de Madison, entre las millas 261,7 y 268,0, entre las salidas 34 (Canastota – ruta 13) y 34A (conexión hacia Syracuse). Este tramo registra más de 39.000 vehículos diarios y contempla intervención en 28 millas (45 kilómetros).
Las obras incluyen una renovación estructural profunda en este tramo:
- Mejoras en altura libre bajo puentes en millas 263,03 - 265,99 y 267,89 mediante reducción de espesor del pavimento.
- Trabajos en el área de servicio Chittenango.
- Reemplazo de secciones completas de carretera construidas en la década de 1950.
Obras en la I-90 en Ontario: mejoras previstas en uno de los corredores más transitados
La cuarta obra contemplada se desarrolla en la I-90, en el condado de Ontario, entre las millas 327,5 y 347,1. Así, conecta las salidas 42 (Geneva – ruta 14) y 44 (Canandaigua – ruta 332). Este corredor registra más de 87.000 vehículos diarios y se pretende remodelar 78,4 millas (126 kilómetros). Los trabajos previstos incluyen:
- Fresado y repavimentación completa.
- Instalación de nuevas barreras de seguridad.
- Señalización reflectante.
- Bandas sonoras.
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