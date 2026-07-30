Oficial y confirmado: Hochul restringe las redes sociales para menores de 18 años y exige consentimiento de un tutor

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció las normas finales de la Ley “Stop Addictive Feeds Exploitation (SAFE) for Kids Act”. En el anuncio, brindó los detalles de la medida que restringe las redes sociales para menores de 18 años, con ciertas excepciones.

Las restricciones de redes sociales que tendrán los menores de 18 años en Nueva York

La oficina de la gobernadora emitió un comunicado en el que dio a conocer las normas definitivas sobre cómo las empresas de redes sociales deben restringir las funciones adictivas de sus plataformas para cumplir con la ley. La medida exige que bloqueen los feeds personalizados mediante algoritmos y las notificaciones nocturnas para usuarios menores de edad, a menos que obtengan el consentimiento de los padres para utilizar estas funciones.

La gobernadora Kathy Hochul publicó las bases de reglamentación para la ley de Nueva York que implementa restricciones a los menores de edad en redes sociales @GovKathyHochul

Las claves del anuncio de Hochul sobre la nueva norma son las siguientes:

Objetivo principal : proteger la salud mental de los menores de 18 años al restringir las funciones adictivas de las redes sociales que se asocian con problemas como la depresión, la ansiedad y los trastornos del sueño.

: proteger la al restringir las funciones adictivas de las redes sociales que se asocian con problemas como la depresión, la ansiedad y los trastornos del sueño. Restricción de “feeds adictivos” : se prohíben los canales de contenido personalizados mediante algoritmos que recomiendan material con datos del usuario para fomentar el uso continuo. En su lugar, estos usuarios verán contenido de cuentas que siguen o seleccionan en una secuencia predefinida, como el orden cronológico.

: se prohíben los canales de contenido personalizados mediante algoritmos que recomiendan material con datos del usuario para fomentar el uso continuo. En su lugar, estos usuarios verán contenido de cuentas que siguen o seleccionan en una secuencia predefinida, como el orden cronológico. Bloqueo de notificaciones nocturnas : se prohíbe que menores las reciban en sus dispositivos entre las 0 y las 6 hs, a menos que exista un consentimiento parental explícito.

: se prohíbe que menores las reciban en sus dispositivos entre las 0 y las 6 hs, a menos que exista un consentimiento parental explícito. Estándares de verificación de edad : las empresas deben implementar métodos precisos para determinar la edad de los usuarios, como el uso de imágenes, videos o verificación de correos electrónicos y números de teléfono. Es obligatorio ofrecer al menos una vía que no requiera una identificación oficial.

: las empresas deben implementar métodos precisos para determinar la edad de los usuarios, como el uso de imágenes, videos o verificación de correos electrónicos y números de teléfono. Es obligatorio ofrecer al menos una vía que no requiera una identificación oficial. Protección de datos : toda la información recopilada para verificar la edad o el consentimiento debe ser eliminada o anonimizada inmediatamente después de su uso y no puede emplearse para ningún otro fin.

: toda la información recopilada para verificar la edad o el consentimiento debe ser eliminada o anonimizada inmediatamente después de su uso y no puede emplearse para ningún otro fin. Alcance: se aplicará a las “plataformas en línea adictivas”, definidas como aquellas cuyos usuarios dedican al menos el 20% del tiempo de uso a las fuentes de contenido.

“Hoy enviamos un mensaje claro: la salud mental de nuestros hijos no está a la venta. Prometimos tomar medidas y la ley SAFE for Kids cumple su promesa al garantizar que cualquier plataforma que dirija contenido adictivo a nuestros hijos enfrentará consecuencias legales”, declaró la gobernadora en el comunicado.

Ley SAFE for Kids: cómo funcionará consentimiento parental para redes sociales

A pesar de las restricciones, la legislación contempla la posibilidad de que los menores soliciten expresamente el acceso a las funciones restringidas, para lo que se debe notificar a sus padres. Todo adulto que desee otorgar su consentimiento deberá someterse al proceso de verificación de edad.

No obstante, la plataforma no puede impedir que un usuario menor de edad acceda a las redes o a su contenido en general (por ejemplo, a través de búsquedas) simplemente porque él o sus padres se hayan negado a dar su consentimiento.

El anuncio de Hochul sobre la aplicación de la Ley SAFE for Kids

Bajo la normativa, los padres y los menores también deben tener la opción de retirar su consentimiento en cualquier momento. Además, al cumplir los 18 años, los usuarios deben poder cambiar su edad.

La Ley SAFE for Kids entrará en vigor 180 días después de su publicación, el 25 de enero de 2027. Para las empresas que infrinjan la normativa, se autoriza a la fiscal general Letitia James a iniciar acciones legales para detener las infracciones y también podrá solicitar sanciones civiles de hasta 5000 dólares por cada falta.

Cómo afectan las redes sociales a los menores de edad en EE.UU.

La medida tomada por Hochul busca enfrentar una problemática extendida en Estados Unidos, donde varios informes abordan el efecto que tienen las redes sociales en menores de edad.

Las empresas de redes sociales que infrinjan la ley anunciada por Kathy Hochul podrían recibir sanciones civiles de hasta 5000 dólares por cada falta Imagen ilustrativa generada con IA

En 2023, el gobierno de EE.UU. publicó un estudio en el que informó que el 95% de los adolescentes de 13 a 17 años utiliza redes sociales, y un tercio afirmó hacerlo “constantemente”. Otras claves del análisis incluyen:

Los adolescentes que pasan más de tres horas diarias en redes sociales presentan el doble de riesgo de sufrir síntomas de ansiedad y depresión.

en redes sociales presentan de sufrir síntomas de ansiedad y depresión. El 46% de los jóvenes dice que las redes sociales los hacen sentir peor respecto a su imagen corporal.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) advierten en su sitio web que en los últimos años se incrementaron los casos de problemas de salud mental entre los adolescentes, incluyendo la depresión y el riesgo de suicidio, por el uso frecuente de las redes sociales.