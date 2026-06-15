Oficial y confirmado: la ley firmada por Hochul que impacta en el “ferrocarril subterráneo” de Nueva York

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una nueva ley que incorpora oficialmente el corredor histórico Harriet Tubman Underground Railroad Byway al sistema estatal de rutas escénicas. La medida busca preservar la memoria de una de las figuras de la lucha contra la esclavitud en Estados Unidos y transformar un recorrido histórico en un atractivo cultural y turístico.

Kathy Hochul firmó la ley que incorpora el ferrocarril subterráneo al sistema estatal

Hochul promulgó la legislación el 13 de junio, que convierte en una realidad un proyecto que se desarrolló durante años y que busca destacar la importancia histórica del denominado ferrocarril subterráneo. Se trata una red clandestina que ayudó a miles de personas esclavizadas a escapar hacia la libertad durante el siglo XIX.

La normativa rinde homenaje a Harriet Tubman, quien residió en Nueva York y arriesgó su vida como "conductora" de una red secreta de rutas y refugios para personas que huían de la esclavitud Reuters

La primera etapa del corredor tendrá una extensión de 176,76 millas (284 km) y unirá 22 lugares vinculados con la vida de Harriet Tubman, la historia del Underground Railroad y las personas que emprendieron el camino hacia la emancipación.

El recorrido comenzará en la ciudad de Auburn, en Cayuga, y atravesará los condados de Seneca, Ontario, Wayne, Monroe, Orleans, Niagara y Erie hasta llegar a su punto final en Niagara Falls, en el condado de Niagara.

De acuerdo con el comunicado oficial, el Departamento de Transporte del Estado de Nueva York empezará próximamente a instalar la señalización correspondiente para identificar la ruta.

La ley de Nueva York busca preservar el legado de Harriet Tubman

La nueva normativa tiene como objetivo principal rendir homenaje a Harriet Tubman, quien estableció su residencia en Nueva York y dedicó gran parte de su vida a ayudar a personas esclavizadas a escapar de la opresión. Su trabajo la convirtió en una de las principales conductoras del Underground Railroad.

La gobernadora Hochul destacó que el estado posee la huella histórica más extensa del país norteamericano relacionada con el Underground Railroad Julio Cortez - AP

Según expresó la gobernadora, ningún otro estado del país norteamericano posee una huella histórica tan extensa relacionada con esta red clandestina como el Estado del Imperio.

“Generaciones atrás, el Underground Railroad trazó un camino a través de un continente dividido y permitió que miles de esclavos obtuvieran su libertad. Con la creación de esta nueva ruta escénica honramos el legado de los hombres y mujeres que emprendieron este peligroso viaje, allanando el camino para un nuevo nacimiento de libertad para millones de afroamericanos”, afirmó Hochul.

El ferrocarril subterráneo de Nueva York conectará decenas de sitios históricos

Una vez que el proyecto esté completamente implementado, los visitantes podrán acceder a algunos de los lugares históricos más importantes relacionados con la vida de Harriet Tubman y la lucha por la abolición de la esclavitud.

El anuncio de Mamdani y Hochul sobre el evento para ver la final en Nueva York

Entre los espacios que quedarán conectados a través de esta nueva ruta se encuentran:

El Harriet Tubman National Historical Park.

Dos monumentos históricos nacionales.

Catorce sitios pertenecientes a la red Network to Freedom del Servicio de Parques Nacionales.

Barrios afroamericanos actualmente habitados.

Negocios locales y otros espacios comunitarios.

La iniciativa no se limitará únicamente a la colocación de carteles sobre las carreteras. El proyecto contempla la incorporación de elementos interpretativos destinados a enriquecer la experiencia de quienes recorran el corredor.

Entre las herramientas previstas se incluyen: