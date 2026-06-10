Nueva York regula anuncios con IA: la ley de Hochul que entra en vigor desde el 9 de junio

Desde este 9 de junio entra en vigor en Nueva York una normativa que obliga a revelar de manera visible cuando un anuncio comercial utiliza un intérprete generado por inteligencia artificial (IA). La medida, firmada por la gobernadora Kathy Hochul, apunta a aumentar la transparencia y busca que los consumidores puedan identificar cuándo la persona que aparece en una pieza promocional no existe en la realidad.

Nueva York exige informar el uso de intérpretes sintéticos en la publicidad

La ley modifica la sección 396-b de la Ley General de Negocios del estado y establece nuevas obligaciones para quienes comercialicen bienes o servicios mediante anuncios.

La reforma regula a cualquier persona o corporación que produzca piezas publicitarias con fines comerciales Unsplash

El eje central de la reforma es la incorporación del concepto de “synthetic performer” o intérprete sintético, una figura creada por computadora mediante inteligencia artificial generativa o algoritmos de software.

Según el texto aprobado por la Legislatura de Nueva York y promulgado por Hochul, un intérprete sintético es un activo digital creado, reproducido o alterado por computadora con el objetivo de generar la impresión de que participa en una actuación visual o audiovisual de un ser humano, aunque no corresponda a ninguna persona real identificable.

La norma alcanza a cualquier persona, empresa, corporación o asociación que comercialice propiedades o servicios y produzca publicidad con fines comerciales. En esos casos, cuando exista conocimiento de que se utilizó un intérprete sintético, el anunciante deberá especificarlo.

Anuncios con IA: cómo define la nueva ley la inteligencia artificial

De acuerdo con la ley, la IA es un sistema basado en máquinas capaz de realizar predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen sobre entornos reales o virtuales. También contempla sistemas que utilizan información aportada tanto por humanos como por máquinas para percibir entornos, analizar datos y generar opciones de acción o información.

El anuncio de Hochul sobre su plan para combatir el fraude de seguros en Nueva York

La definición incluye expresamente tecnologías como:

Aprendizaje automático (machine learning).

Modelos de lenguaje de gran tamaño.

Procesamiento de lenguaje natural.

Visión por computadora.

Inteligencia artificial generativa.

Asimismo, la legislación define a la inteligencia artificial generativa como una categoría de modelos capaces de reproducir la estructura y características de datos de entrada para generar contenido sintético derivado, incluyendo imágenes, videos, audio, textos y otros contenidos digitales.

Estas precisiones buscan delimitar con claridad cuándo una herramienta tecnológica utilizada en una campaña publicitaria queda alcanzada por la obligación de divulgación establecida por la nueva normativa.

Nueva ley: multas para quienes no revelen el uso de IA

La disposición establece sanciones económicas para los anunciantes que incumplan la obligación de informar la presencia de intérpretes sintéticos en contenidos promocionales.

Según el texto legal, cualquier infracción a esta obligación podrá derivar en:

Una multa civil de US$1000 por la primera violación .

por la . Una multa civil de US$5000 por cada infracción posterior.

Las penalidades recaen sobre quienes producen o crean la publicidad comercial. La ley no traslada esa responsabilidad a los medios de difusión donde los anuncios son publicados o distribuidos.

El incumplimiento de la obligación de informar la presencia de personajes de IA derivará en una multa civil de 1000 dólares por la primera infracción y ascenderá a 5000 por cada violación posterior Imagen editada con IA

Qué tipos de contenidos quedan excluidos

Una de las principales exclusiones se refiere a las denominadas obras expresivas. La norma establece que no se aplicará a anuncios o materiales promocionales relacionados con obras audiovisuales cuando el uso del intérprete sintético sea coherente con su utilización dentro de la propia producción.

Entre los ejemplos mencionados por la ley figuran: