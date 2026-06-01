Es oficial en Nueva York: Hochul firma una nueva ley que cambia el juego para estudiantes

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, promulgó una nueva legislación incluida en el presupuesto fiscal 2027 del estado que impulsa una de las mayores inversiones educativas de los últimos años. La medida abarca desde la educación inicial y escolar hasta la universitaria, con el objetivo de ampliar el acceso a la enseñanza, reducir costos para las familias y fortalecer la preparación de los estudiantes para el mercado laboral.

Presupuesto educativo de Nueva York: cuánto invertirá Hochul en escuelas y pre-K

Según informó la oficina de la gobernadora en un comunicado oficial, el presupuesto aprobado para el año fiscal 2027 destina el nivel más alto de ayuda escolar en la historia del estado, con una inversión total de 39.600 millones de dólares.

El estado inyectará fondos operativos directos a los campus públicos para que sostengan su excelencia académica sin trasladar los costos de vida a los alumnos Archivo

Ese monto incluye un aumento anual de US$1000 millones para el programa Foundation Aid y otros US$563 millones destinados a la educación preescolar universal.

Al presentar la iniciativa, Hochul sostuvo que el acceso a una educación de calidad y asequible es un factor clave para las familias al momento de decidir dónde vivir y desarrollar su futuro.

La gobernadora afirmó que todos los habitantes del estado, desde la etapa preescolar hasta la universidad, deben tener acceso a una formación de primer nivel adaptada a las exigencias del siglo XXI.

SUNY y CUNY en Nueva York: la ley que congela matrículas para residentes

Uno de los puntos de la ley es la decisión de mantener sin aumentos las matrículas para estudiantes residentes de pregrado en los campus administrados por la State University of New York (SUNY) y en las universidades superiores de la City University of New York (CUNY).

De acuerdo con la información difundida por la administración estatal, esta medida busca aliviar la carga financiera de estudiantes y familias en un contexto de aumento del costo de vida.

Además del congelamiento de las tarifas, las instituciones recibirán fondos operativos adicionales para sostener sus actividades académicas sin trasladar mayores costos a los alumnos.

SUNY and CUNY Reconnect: qué carreras suma el programa gratuito para adultos

Otro de los cambios incorporados por la legislación es la expansión del programa SUNY and CUNY Reconnect, creado en 2025 para ofrecer educación comunitaria gratuita a adultos que buscan capacitarse en áreas con alta demanda laboral.

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Según la oficina de la gobernadora, el programa recibió 16.500 solicitudes durante el primer año de funcionamiento y logró matricular a más de 12.000 estudiantes en todo el estado. A partir de la nueva ley, se amplía la lista de carreras elegibles para incluir sectores estratégicos como:

Logística

Control del tráfico aéreo

Transporte

Gestión de emergencias

Enfermería

La normativa también permitirá que personas que ya obtuvieron un título universitario en otra disciplina puedan acceder al beneficio para estudiar enfermería, una profesión considerada prioritaria por la necesidad de ampliar la fuerza laboral sanitaria en el estado.

New York Career Connect: el plan para que universitarios egresen con experiencia laboral

A través de la iniciativa denominada New York Career Connect, el estado se propone que para 2030 todos los estudiantes de universidades públicas se gradúen no solo con un título académico, sino también con experiencia profesional relacionada con su campo de estudio.

Para alcanzar ese objetivo, las instituciones de educación superior deberán fortalecer programas de pasantías, ampliar las oportunidades laborales remuneradas y ofrecer orientación profesional integrada al asesoramiento académico.

La propuesta contempla la elaboración de mapas de carrera para cada especialidad y una mayor articulación con empresas locales y organismos públicos para generar experiencias laborales durante la etapa universitaria.

Nueva York suma apoyos para evitar la deserción universitaria y las deudas estudiantiles

La ley incorpora además una serie de medidas orientadas a reducir la deserción estudiantil. El estado ampliará los servicios del programa Education Debt Consumer Assistance Program (EDCAP) para ayudar a los prestatarios a comprender los cambios en las políticas federales de préstamos estudiantiles y evitar problemas de morosidad.

Asimismo, se pondrá en marcha el programa Reconnect for Foster Scholars, destinado a jóvenes que pasaron por el sistema de hogares de acogida y que interrumpieron sus estudios universitarios. La iniciativa ofrecerá apoyo financiero para facilitar su regreso a las aulas y la obtención de un título de grado.

El nuevo fondo Reconnect for Foster Scholars brindará asistencia financiera exclusiva a jóvenes del sistema de hogares de acogida que deseen retomar sus estudios superiores TODD HEISLER - NYTNS

Escuelas de Nueva York: cambios en financiamiento, matemáticas y formación docente

Según el comunicado oficial, la fórmula estatal de financiamiento educativo será actualizada para otorgar más recursos a distritos escolares que atienden a estudiantes en situaciones de vulnerabilidad, incluidos alumnos que aprenden inglés, jóvenes sin vivienda estable y menores en sistemas de acogida.

La ley establece además nuevas estrategias para fortalecer la enseñanza de matemáticas. El State Education Department (SED) deberá proporcionar lineamientos sobre prácticas pedagógicas efectivas, recursos educativos y metodologías alineadas con los estándares estatales.

Las universidades públicas desarrollarán microcredenciales especializadas en enseñanza de matemáticas basadas en evidencia científica, mientras que se implementarán programas de capacitación profesional para docentes en distintas regiones del estado.

En paralelo, los maestros en actividad podrán obtener gratuitamente certificaciones relacionadas con la denominada Science of Reading, un enfoque de alfabetización basado en investigaciones científicas.

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Tutorías y nuevos maestros: el plan de Nueva York para reforzar aulas y lectura

La nueva legislación contempla la expansión de programas de tutorías intensivas para estudiantes que necesiten apoyo adicional en lectura y matemáticas. El estado respaldará acuerdos entre distritos escolares y proveedores especializados para ofrecer enseñanza personalizada en comunidades con mayores desafíos educativos.

Otro eje de la ley es la creación de una estrategia integral para enfrentar la escasez de docentes. Entre las medidas anunciadas figuran programas acelerados de formación para personas que desean cambiar de carrera y convertirse en maestros, así como nuevas iniciativas dirigidas a estudiantes de secundaria interesados en ingresar a la profesión educativa.

La administración de Hochul también fortalecerá la plataforma TeachNY, que ofrece información, asesoramiento y acompañamiento a futuros educadores. El objetivo es apoyar a más de 7000 nuevos aspirantes a docentes en los próximos tres años.