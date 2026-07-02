“¡Quédense adentro!”: el pedido de Hochul frente al calor extremo en Nueva York y sus cuatro recomendaciones clave

Nueva York enfrenta una nueva jornada de calor extremo y Kathy Hochul lanzó una advertencia a los residentes ante las altas temperaturas que afectan a distintas regiones del estado. “¡Quédense adentro!”, pidió la gobernadora en un mensaje en redes sociales, al insistir con una serie de medidas para prevenir problemas de salud asociados a estas condiciones.

Las recomendaciones de Hochul ante la ola de calor en Nueva York

En un video publicado el 1° de julio en su cuenta de X, la mandataria pidió a los neoyorquinos mantenerse hidratados, permanecer en lugares con aire acondicionado, no dejar que las mascotas estén afuera durante demasiado tiempo y prestar especial atención a los grupos más vulnerables.

La recomendación de Hochul por el calor en Nueva York

“Hola, neoyorquinos. No necesitan que yo se los diga; estamos atravesando una importante ola de calor”, señaló en el mensaje. Luego agregó: “Beban mucha agua, quédense adentro tanto como puedan, no dejen afuera a sus mascotas por mucho tiempo y revisen cómo están sus vecinos mayores”.

Las recomendaciones fueron difundidas mientras gran parte del estado permanece bajo condiciones atípicas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el jueves 2 de julio y el viernes 3 se esperan las temperaturas más altas del año, con una sensación térmica cercana a los 100 °F (37,8 °C) en gran parte de Nueva York y de hasta 110 °F (43,3 °C) en algunos sectores.

Además, existe riesgo de tormentas fuertes, con posibles ráfagas de viento y cortes de energía. Para el sábado 4 de julio continuará el ambiente muy caluroso, mientras que el alivio llegaría el domingo 5 de julio, aunque las temperaturas seguirán por encima de lo habitual durante los primeros días de la próxima semana.

De acuerdo con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (DOH, por sus siglas en inglés), todas las personas pueden verse afectadas por el calor extremo, aunque existen grupos que enfrentan un riesgo mayor. Entre ellos aparecen los adultos mayores, los niños pequeños, quienes trabajan al aire libre y las personas que padecen enfermedades crónicas o afecciones preexistentes.

Los riesgos del calor extremo para la salud

El DOH advierte que estos episodios figuran entre los fenómenos meteorológicos más peligrosos del año. Cuando las temperaturas permanecen elevadas durante varios días consecutivos, aumentan las probabilidades de sufrir problemas relacionados con la exposición al calor.

Entre los cuadros más frecuentes aparecen: deshidratación, calambres, agotamiento térmico y golpe de calor. Los síntomas pueden incluir piel caliente y seca, confusión, pérdida del conocimiento, respiración rápida y una temperatura corporal superior a 105 °F (40,5 °C).

Nueva York enfrenta calor extremo que se mantendrá durante las próximas horas NWS

Ante cualquiera de estas señales, se recomienda llamar inmediatamente al 911 y trasladar a la persona a un lugar fresco mientras llega la asistencia médica.

Centros de enfriamiento y medidas para no sufrir el calor en Nueva York

Para reducir los efectos de las altas temperaturas, el DOH recomienda estar el mayor tiempo posible en espacios con aire acondicionado. Quienes no cuentan con sistemas de refrigeración en sus hogares pueden acudir a los centros de enfriamiento habilitados en distintas comunidades del estado.

Ante la llegada de una peligrosa ola de calor que afectará gran parte del territorio desde este martes, Kathy Hochul instó a la población a seguir estrictamente las recomendaciones oficiales Stock en Canva y X de Hochul

El organismo también aconseja beber líquidos con frecuencia, evitar el alcohol y las bebidas con alto contenido de azúcar, y limitar las actividades físicas intensas durante las horas más calurosas del día, especialmente entre las 11 y las 16 hs.

Otra medida importante consiste en verificar que los equipos de aire funcionen correctamente y asegurarse de que las viviendas cuenten con ventilación adecuada para enfrentar estas jornadas.