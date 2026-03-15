Buenas noticias para Nueva York: el ambicioso proyecto en el World Trade Center que crearía miles de trabajos

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, anunció que American Express construirá una nueva sede en el segundo edificio del World Trade Center, lo que marca el cierre de la última torre de oficinas comerciales en el campus. El proyecto prevé generar miles de puestos de trabajo y US$6300 millones de ingresos a la economía general del estado.

Two World Trade Center: qué se sabe sobre el nuevo proyecto en la Gran Manzana

La nueva torre estará ubicada en el 200 Greenwich Street. American Express será el único ocupante del edificio y el complejo tendrá casi dos millones de pies cuadrados de espacio de oficina moderno distribuidos en 55 pisos, según consignó la administración Hochul.

Con esta capacidad, se espera que el edificio, diseñado por Silverstein Properties, logre albergar hasta 10.000 empleados en espacios de trabajo flexibles construidos para la innovación y la colaboración. De esta manera proyecto generaría más de 2000 empleos en la ciudad de Nueva York durante su ejecución.

el edificio de 2 millones de pies cuadrados contará con más de una hectárea de espacio exterior y terrazas X/@4WTC

“La evidencia es cada vez mayor. No hay mejor estado que Nueva York para hacer negocios. Desde grandes corporaciones hasta pequeñas empresas, vemos cómo los empleadores plantan su bandera en nuestro estado para las generaciones venideras”, declaró la gobernadora.

Luego agregó: “La construcción del Two World Trade Center traerá otro rascacielos icónico al Bajo Manhattan, creará miles de empleos sindicalizados bien remunerados y brindará miles de millones de dólares en beneficios económicos a los neoyorquinos”.

Two World Trade Center: contacto con la naturaleza y ambientes al aire libre

Una de las características principales del proyecto es que contará con más de un acre al aire libre. Este espacio consistirá en múltiples terrazas y jardines paisajísticos que tendrán vistas panorámicas al horizonte de Manhattan.

El desarrollo será liderado por Silverstein Properties en terrenos de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey X/@4WTC

Asimismo, el complejo tendrá sistemas eléctricos de bajo consumo energético, como también tecnología inteligente avanzada para así obtener la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) y alinearse con la visión de American Express para un entorno laboral saludable y responsable.

“Nuestra nueva sede será más que un simple edificio: será un lugar donde nuestros colegas se sientan motivados, inspirados y orgullosos: un espacio para la innovación, la interacción y el crecimiento. Nos entusiasma trabajar con nuestros socios y líderes locales para dar forma a esta emocionante nueva era para American Express y el Bajo Manhattan”, señaló Stephen J. Squeri, presidente y director ejecutivo de American Express, en un comunicado presentado por la empresa.

El desarrollo será liderado por Silverstein Properties bajo un contrato de arrendamiento a largo plazo. Al finalizar la construcción, se calcula una contribución económica de US$5900 millones a la ciudad de Nueva York y US$6300 millones al estado de Nueva York en su totalidad.

Se prevé que la construcción comience en la primavera de 2026 X/@4WTC

“La finalización de la última torre comercial del World Trade Center es más que una inversión: es un testimonio del poder del trabajo sindical y la dignidad del trabajo", remarcó el alcalde de la Gran Manzana, Zohran Mamdani.

Cuándo inicia el proyecto en el World Trade Center

La construcción del complejo tendría que iniciar en la primavera boreal de 2026. Se prevé que en 2031, el personal de American Express comience a trasladarse hacia el complejo, por lo que la compañía mantendrá sus operaciones en su sede actual en 200 Vesey Street hasta que el nuevo edificio esté finalizado.

“¡Ya está aquí la última pieza del World Trade Center! Con inauguración prevista para 2031″, dijo la cuenta oficial de X del World Trade Center.