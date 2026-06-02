Es oficial: Mamdani suspendió la hora estándar o “bedtime” para que los niños vean a los Knicks de Nueva York

Los New York Knicks disputarán las Finales de la NBA y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó una orden ejecutiva para “derogar” la hora de irse a dormir de los estudiantes de las escuelas públicas, con el objetivo de que puedan seguir los partidos sin preocuparse por acostarse temprano.

Orden simbólica de Mamdani en Nueva York: qué cambia para los niños durante las Finales de la NBA

Según informó la cadena ABC7, el alcalde Zohran Mamdani apareció el lunes por la mañana acompañado por un grupo de estudiantes para firmar una orden ejecutiva especial relacionada con la participación de los Knicks en las Finales de la NBA.

Durante el acto realizado en el Ayuntamiento de la ciudad, el mandatario municipal anunció que la hora de acostarse quedaba suspendida para los alumnos de las escuelas de la ciudad mientras se dispute la serie por el campeonato.

“¡La hora de dormir queda derogada! Todos ustedes pueden ver las Finales”, declaró Mamdani frente a los niños presentes, de acuerdo con el reporte de ABC7. La iniciativa tuvo un carácter simbólico y buscó reflejar la expectativa que vive la ciudad ante el regreso de la franquicia neoyorquina a la definición por el título.

Después de la firma, varios niños rodearon al alcalde para participar de la ceremonia y también “firmaron” el documento mediante impresiones de sus manos, en una actividad especialmente organizada para celebrar el momento que atraviesa el equipo.

Knicks vs. Spurs: calendario completo de las Finales de la NBA 2026

La expectativa alrededor de los Knicks tiene una explicación: el equipo vuelve a disputar unas Finales de la NBA por primera vez desde 1999. El rival será San Antonio Spurs, una franquicia con la que comparte un antecedente histórico muy recordado.

Las finales de la NBA comenzarán en San Antonio este miércoles 3 de junio NBA

De acuerdo con la información publicada por la NBA, la serie comenzará el miércoles 3 de junio y tendrá a San Antonio como local en los dos primeros encuentros. Todos los partidos fueron programados para las 20.30 horas del Este.

El calendario oficial de las Finales es el siguiente:

Partido 1 : 3 de junio, en San Antonio.

: 3 de junio, en San Antonio. Partido 2 : 5 de junio, en San Antonio.

: 5 de junio, en San Antonio. Partido 3 : 8 de junio, en Nueva York.

: 8 de junio, en Nueva York. Partido 4 : 10 de junio, en Nueva York.

: 10 de junio, en Nueva York. Partido 5 : 13 de junio, en San Antonio (si es necesario).

: 13 de junio, en San Antonio (si es necesario). Partido 6 : 16 de junio, en Nueva York (si es necesario).

: 16 de junio, en Nueva York (si es necesario). Partido 7: 19 de junio, en San Antonio (si es necesario).

La serie será transmitida exclusivamente por ABC, según detalló la liga.

Knicks y Spurs vuelven a enfrentarse en una final tras el antecedente de 1999

La NBA recordó que la última vez que los Knicks llegaron a las Finales fue justamente frente a los Spurs, en 1999. Aquella oportunidad, el conjunto texano contaba con una joven estrella llamada Tim Duncan, mientras que ahora el protagonismo recae sobre el francés Victor Wembanyama, considerado una de las figuras más influyentes de la nueva generación del baloncesto mundial.

Knicks y Spurs reeditarán las Finales de 1999 Darren Abate - FR115 AP

San Antonio buscará conquistar el sexto campeonato de su historia y regresar a la cima de la liga. Por el otro, Nueva York intenta poner fin a una espera que ya se extiende por más de cinco décadas.

La publicación de la NBA destacó que los Knicks persiguen su primer título en 53 años, una sequía que convirtió a esta campaña en una de las más importantes para la franquicia, que no gana el título desde 1973.