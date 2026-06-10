A qué hora de EE.UU. juegan New York Knicks vs. San Antonio Spurs, hoy: transmisión en vivo de las Finales de la NBA

Las Finales de la NBA continúan este miércoles 10 de junio con el cuarto duelo entre New York Knicks y San Antonio Spurs. El partido se juega en el Madison Square Garden y llega con la serie favorable al conjunto neoyorquino por 2 a 1.

Transmisión en vivo de las Finales de la NBA entre Knicks y Spurs

Según informó la NBA en un comunicado oficial, el segundo partido de la serie se disputa este miércoles 10 de junio y comienza a las 20.30 hs del Este de Estados Unidos (ET).

Todos los encuentros de estas Finales de la NBA son transmitidos en vivo por ABC. Además, los aficionados también pueden seguir la acción a través de la aplicación ESPN App, donde están disponibles las transmisiones en directo de cada compromiso.

La cobertura cuenta con el equipo principal de ESPN integrado por Mike Breen, Richard Jefferson, Tim Legler y Lisa Salters. La acción de la NBA se puede seguir también a través de:

ESPN Unlimited que ofrece a los suscriptores acceso a opciones de visualización adicionales en la aplicación, como cámaras especiales, seguimiento de tiros y transmisiones de audio localizadas.

que ofrece a los suscriptores acceso a opciones de visualización adicionales en la aplicación, como cámaras especiales, seguimiento de tiros y transmisiones de audio localizadas. ESPN Deportes que ofrece la cobertura oficial en español para EE.UU.

En esta edición se amplió la cobertura habitual del campeonato y entre las novedades figura la participación del equipo de Inside the NBA dentro de la transmisión principal de ABC y ESPN. La programación incluye análisis previos y posteriores a cada encuentro, contenidos para redes sociales, espacios de debate y seguimiento.

Qué ocurrió en el tercer partido entre Knicks y Spurs

La serie tuvo un cambio de escenario el pasado lunes cuando San Antonio consiguió su primera victoria en las Finales. El equipo texano derrotó a New York por 115 a 111 en el Madison Square Garden y redujo la diferencia en la eliminatoria.

Victor Wembanyama encabezó la ofensiva de los Spurs con 32 puntos, además de aportar rebotes y asistencias. Stephon Castle sumó 23 unidades y convirtió los tiros libres que terminaron de asegurar el resultado en los segundos finales.

Los Knicks buscan ampliar la ventaja en el cuarto encuentro Eric Gay - AP

Por el lado de los Knicks, Jalen Brunson también alcanzó los 32 puntos. Sin embargo, el equipo local no logró sostener la ventaja y sufrió su primera derrota de la serie tras haber ganado los dos encuentros iniciales.

Donald Trump y el operativo de seguridad en el Madison Square Garden

El tercer partido estuvo marcado por la asistencia de Donald Trump, quien presenció el encuentro en el estadio de Nueva York. Su presencia derivó en un despliegue de seguridad en los alrededores del Madison Square Garden y de la estación Penn Station.

Donald Trump estuvo presente en el Juego 3 de las Finales de la NBA en Nueva York SAMUEL CORUM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El operativo incluyó personal policial, agentes federales y sistemas de vigilancia adicionales. Durante el partido, la aparición del mandatario en las pantallas del recinto generó la reacción del público.

Asimismo, se aplicaron restricciones especiales de acceso y se suspendieron algunas actividades previstas en las inmediaciones del estadio.

Donald Trump fue abucheado en el tercer encuentro de las finales de la NBA

Cómo llega la serie de la NBA al cuarto juego

Antes del compromiso de esta noche, los Knicks mantienen la ventaja general por 2 a 1. El equipo de Nueva York se había impuesto en los dos primeros partidos disputados en Texas.

El primer encuentro terminó 105 a 95 y el segundo se resolvió por un margen mínimo de 105 a 104. Con esos resultados, la franquicia neoyorquina tomó la delantera en las Finales antes del traslado de la serie a su estadio.

Los Spurs se llevaron el tercer encuentro y buscarán el empate global en el cuarto partido frente a los Knicks Eric Gay - AP

La victoria de San Antonio en el tercer juego modificó el panorama. Si los Knicks vuelven a ganar este miércoles, quedarían a un triunfo del campeonato.

En cambio, una victoria de los Spurs dejaría la serie igualada 2 a 2 antes del regreso a Texas para la continuidad de las Finales de la NBA. La definición del campeonato se disputa bajo el formato al mejor de siete encuentros.

El equipo que alcance cuatro victorias obtendrá el trofeo Larry O’Brien. Todos los partidos de la serie fueron programados para iniciar a las 20.30 (ET).

La agenda oficial establece el siguiente calendario: