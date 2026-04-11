Nueva York impulsa un rediseño de la avenida Flatbush con carriles exclusivos para autobuses que agilizará los viajes

El gobierno de la ciudad de Nueva York lanzó una ambiciosa transformación en la avenida Flatbush, una de las arterias principales de Brooklyn. Esta intervención busca optimizar la movilidad urbana y garantizar desplazamientos más rápidos para los miles de usuarios que dependen del transporte público. La obra prioriza la eficiencia en los tiempos de viaje y refuerza la seguridad vial.

¿En qué consiste el rediseño de la avenida Flatbush?

El proyecto incorpora carriles exclusivos para autobuses ubicados en el centro de la calzada, protegidos físicamente. Además, el plan contempla la construcción de nuevas zonas de carga, mejoras en la seguridad peatonal y la adición de 29.000 pies cuadrados (unos 2700 metros cuadrados) de espacio exclusivo para los transeúntes.

El rediseño apunta a acelerar recorridos que hoy se ven afectados por una circulación extremadamente lenta www.nyc.gov

Los pasajeros que se beneficiarán con la reforma de Flatbush

La medida impacta de forma directa a 132.000 pasajeros que utilizan el sistema de buses. El rediseño facilita la circulación de rutas fundamentales como la B41, además de las líneas B67, B69, B63, B45 y B103. El alcalde Mamdani calificó la iniciativa como una elección política necesaria para poner a los pasajeros en el centro del sistema.

Cómo impactará en los tiempos de viaje

El comisionado del Departamento de Transporte, Mike Flynn, señaló que actualmente el servicio resulta lento y poco confiable. Tras observar mejoras del 43% en la velocidad de los buses en otras zonas de la ciudad, los funcionarios proyectan una reducción significativa en los tiempos de espera y una mejora en la fiabilidad del servicio para los vecinos de Brooklyn.

Cronograma de ejecución de la obra que agilizará el transporte público en Brooklyn

El Departamento de Transporte dividió el proyecto en cuatro fases. La primera etapa removió dos islas peatonales de concreto en la intersección con la avenida Atlantic. Las siguientes etapas incluyen la reconstrucción por mitades de la vía, la instalación de señalética definitiva y la colocación de elementos de seguridad, con la meta de concluir las labores hacia finales de 2026.

Recomendaciones del gobierno para los conductores mientras duren las obras

Las autoridades sugieren a los automovilistas buscar rutas alternativas o utilizar el transporte público mientras dure el rediseño. El personal a cargo mantiene señalización clara y protecciones permanentes para asegurar la seguridad de los trabajadores y de todos los usuarios de la vía pública durante el desarrollo de las tareas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA