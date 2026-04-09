Paro de trenes el 16 de mayo: por qué los trabajadores podrían paralizar el servicio en Nueva York

Cinco sindicatos que representan a aproximadamente tres mil trabajadores del Long Island Rail Road (el sistema ferroviario de pasajeros más concurrido de Estados Unidos) amenazaron con declarar una huelga a partir del 16 de mayo de 2026 si no se alcanza un acuerdo con la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés). Según informó Bloomberg, las negociaciones salariales llevan casi cuatro años sin resolución, a pesar de la intervención de una junta federal de mediación. La disputa paraliza el servicio entre Long Island y la ciudad de Nueva York, con impacto directo en comunidades de Queens, Manhattan y los condados de Nassau y Suffolk.

El conflicto salarial que lleva años sin resolverse en Nueva York

Los sindicatos involucrados, entre ellos la Hermandad de Ingenieros y Maquinistas de Locomotoras (BLET, por sus siglas en inglés) y la Hermandad de Señaleros Ferroviarios, exigen un aumento del 16% a lo largo de cuatro años.

La MTA, en cambio, ofrece un incremento del 9,5% en tres años, el mismo porcentaje que aceptaron otros sindicatos del LIRR. Según datos de la agencia, los trabajadores en conflicto no han recibido aumentos desde 2022.

La MTA argumenta que sus empleados ya figuran entre los mejor remunerados del sector ferroviario del país.

De acuerdo con cifras difundidas por la propia agencia, los ingenieros del LIRR perciben un salario promedio de 49,92 dólares por hora y, sumando horas extras, superaron en 2025 los 160.000 dólares anuales en promedio.

Dos juntas de emergencia y negociaciones que no avanzaron

Para evitar una huelga en septiembre de 2025, los sindicatos solicitaron al presidente Donald Trump la creación de una Junta de Emergencia Presidencial (PEB, por sus siglas en inglés), un mecanismo previsto en la Ley Ferroviaria del Trabajo que posterga acciones gremiales mientras se desarrolla un proceso de mediación federal.

Trump accedió y nombró la junta, que en octubre emitió recomendaciones no vinculantes (un aumento total del 14% en cuatro años y un bono de 3000 dólares) que la MTA rechazó de inmediato.

De acuerdo con cifras difundidas por la propia agencia, los ingenieros del LIRR perciben un salario promedio de 49,92 dólares por hora MTA LIRR

En enero de 2026, los sindicatos recurrieron nuevamente al mismo mecanismo para aplazar otro paro inminente.

Una segunda junta, el PEB 254, emitió sus recomendaciones el 16 de marzo y nuevamente respaldó a los trabajadores, según informó el sitio especializado Hoodline.

A partir de esa fecha comenzó un período de enfriamiento obligatorio de 60 días. Si no hay acuerdo antes de que ese plazo venza, los sindicatos estarán legalmente habilitados para ir a la huelga el 16 de mayo.

La última ronda de negociaciones, celebrada en las primeras semanas de 2026, concluyó sin acuerdo, según consignó News 12 Long Island.

El presidente de la MTA, Janno Lieber, confirmó que no hay nuevas sesiones programadas, aunque señaló que la agencia está dispuesta a retomar las conversaciones.

Qué pasaría con el servicio de trenes si hay huelga en mayo

Ante la posibilidad de un paro, la MTA anunció planes de contingencia que incluyen un servicio limitado de micros desde tres estaciones del LIRR (Bellmore, Hicksville y Ronkonkoma) hacia conexiones con el metro en Queens, con frecuencia de diez minutos durante las horas pico en días laborables.

El servicio cubriría el trayecto hacia Manhattan entre las 4:30 y las 9:00, y en sentido contrario entre las 15:00 y las 19:00.

Sin embargo, Gerard Bringmann, presidente del Consejo de Pasajeros del LIRR y miembro de la junta de la MTA, advirtió que el plan es insuficiente para la magnitud del impacto.

Ante la posibilidad de un paro, la MTA anunció planes de contingencia que incluyen un servicio limitado de micros desde tres estaciones del LIRR Facebook/MTA LIRR

“No importa cómo se mire, va a ser un inconveniente enorme para los pasajeros”, señaló. Bringmann instó a la MTA a ampliar la cobertura más allá de las tres estaciones contempladas, en particular hacia el condado de Suffolk.

Las próximas semanas serán determinantes: los 60 días de enfriamiento establecidos por la ley vencen el 16 de mayo, y hasta ahora no hay nuevas sesiones de negociación confirmadas entre la MTA y los sindicatos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA