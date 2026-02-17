Mamdani vs. Adams en el Bronx: el plan para revivir el carril de buses que beneficia a miles de habitantes de NYC

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció un plan para reinstalar un carril exclusivo para buses en Fordham Road, en el Bronx. La medida revierte la decisión de su antecesor, Eric Adams, quien había rechazado un proyecto similar tras la oposición de comercios e instituciones locales.

¿Qué implica el reinicio del carril de buses en Fordham Road?

Durante su anuncio en la Estación de Autobuses West Farms del Bronx, Mamdani afirmó que el rediseño comenzará en Fordham Road, al que definió como “el corredor de autobuses más transitado del distrito”.

El rediseño apunta a acelerar recorridos que hoy se ven afectados por una circulación extremadamente lenta www.nyc.gov

Según el mandatario, 130 mil neoyorquinos dependen de las rutas que recorren esa vía. El alcalde sostuvo que muchos autobuses circulan a menos de cuatro millas por hora (seis kilómetros por hora).

En ese marco, indicó que el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) construirá carriles exclusivos para liberar a los colectivos de la congestión.

Señaló que esperan un “éxito similar” a Hillside Avenue, en Queens, donde la conversión a carril exclusivo elevó la velocidad hasta un 28%.

Las autoridades sostienen que separar el tránsito colectivo del resto del flujo permitiría reducir demoras diarias www.nyc.gov

Mamdani fijó como meta una mejora de al menos 20% en la velocidad de los buses en este proyecto. Además, precisó que ese incremento equivaldría a “un minuto más rápido por milla” para quienes utilizan esas líneas.

El respaldo de la MTA y el enfoque en la velocidad

El anuncio contó con la participación del presidente y director ejecutivo de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), Janno Lieber, y del comisionado del Departamento de Transporte, Michael Flynn.

Lieber sostuvo que más del 70% de los habitantes del barrio no tienen alternativas y dependen del transporte público, la bicicleta o caminar. También afirmó que los autobuses “solo pueden moverse tan rápido como lo permitan las condiciones de la calle” y calificó el anuncio como un paso clave para mejorar esas condiciones.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la MTA y del Departamento de Transporte, que coincidieron en que la velocidad será el principal indicador de éxito www.nyc.gov

Por su parte, Flynn señaló que la velocidad del autobús será la “estrella del norte” del proyecto. Desde su perspectiva, Fordham Road presenta desafíos particulares por ser uno de los pocos corredores este-oeste que atraviesan el Bronx y por transportar alto volumen de tráfico.

Sin embargo, afirmó que el equipo técnico evaluará todas las variables y que no prevé que el rediseño dificulte el acceso en automóvil.

La reacción de los pasajeros ante el anuncio en Nueva York

Usuarios habituales del corredor expresaron su apoyo. Desean Ming, de 29 años, quien viaja a diario por Fordham Road, afirmó a Gothamist que la medida será “muy beneficiosa”, sobre todo en el horario pico. También describió que actualmente hay congestión “entre las 15 hs y las 17 hs”.

Nicole Pankin, residente del Bronx de 50 años y profesora de educación especial, expresó expectativas moderadas. Señaló que su trayecto diario se volvió complejo en este último tiempo y declaró que “ha sido una locura” y que, “si se puede facilitar el transporte a los viajeros, estoy totalmente a favor”.

El debate sobre la participación comunitaria y los buses gratuitos

Durante la conferencia, periodistas consultaron sobre la relación con los distritos de mejora comercial, en particular los de Belmont y Fordham Road. La pregunta aludió a la falta de contacto reciente con algunos de esos actores y a la preocupación de comerciantes que reciben a la mayoría de sus clientes en automóvil.

El alcalde Mamdani respondió que el proyecto atravesó “muchas iteraciones diferentes” durante la administración del exalcalde Eric Adams.

Asimismo, el demócrata indicó que durante “demasiado tiempo” la ciudad no utilizó plenamente las herramientas disponibles para mejorar la velocidad del servicio y que incluso bloqueó la implementación de políticas destinadas a agilizarlo.