El jueves 26 de noviembre se celebra Thanksgiving 2026 y el centésimo desfile de Macy’s en Nueva York. De cara a la festividad, meteorólogos advierten por precipitaciones y ráfagas de viento que podrían afectar el evento en las calles de la Gran Manzana.

Cómo va a estar el clima en Thanksgiving 2026

Según CNN, un sistema de baja presión va a cobrar fuerza a partir del 25 de noviembre frente a la costa del suroeste y avanzará hasta el norte de Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), por su parte, proyecta lluvias de una a cuatro pulgadas de acumulación en las Carolinas y la región del Atlántico Medio (que ocupa Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania).

Un sistema de baja presión va a cobrar fuerza a partir del 25 de noviembre Agencia AFP

“La baja presión que se desplaza desde la costa sureste el martes será convertida en una fuerte tormenta costera para el Día de Acción de Gracias”, advirtió el NWS en un comunicado.

También se prevén inundaciones costeras y erosión de playas desde las Carolinas hasta el noreste. Por tanto, pueden existir interrupciones en los vuelos de última hora y retrasos en las carreteras a partir del miércoles por la noche y durante el Día de Acción de Gracias.

Así avanzan las tormentas en Nueva York de cara al Thanksgiving 2026

Las precipitaciones afectarán la ciudad de Nueva York en la última hora de la tarde o la noche de Thanksgiving 2026. Desde este punto, se esperan inundaciones costeras de leves a moderadas en Long Island y zonas bajas costeras en la región, según CNN.

Las precipitaciones afectarán la ciudad de Nueva York en la última hora de la tarde o la noche de Thanksgiving 2026 Seth Wenig - AP

Asimismo, el NWS prevé vientos continuos desde las 10 hs del jueves hasta las 13 hs del viernes. Esto podría afectar, en principio, el desfile de Macy’s, dado que en la Ciudad de Nueva York prohíbe el vuelo de los globos gigantes si las ráfagas superan los 23 mph (37 km/h) o los 35 mph (55 km/h).

Qué se sabe del centenario desfile de Macy’s en Nueva York y su historia

El desfile comenzó el 27 de noviembre de 1924 como una caravana navideña. En 1927, Félix el Gato, el felino de dibujos animados, hizo historia al convertirse en el primer personaje de globo gigante, con una altura de 6,4 metros, según consignó NBC News.

En 1934, el nombre se cambió de forma oficial a Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s y Mickey Mouse tuvo su primera aparición en el evento.

y tuvo su primera aparición en el evento. En 1953 se transmitió en vivo televisión por primera vez para todo el país

se transmitió en vivo televisión por primera vez para todo el país En 2018 se realizó el evento en lo que se considera uno de los días más fríos en la historia del desfile (20°F|-7°C) .

se realizó el evento en lo que se considera en la historia del desfile . Tras su primera aparición en 1968, Snoopy ocupa el título del globo que más tiempo ha estado en la caravana.

En 1934, Mickey Mouse tuvo su primera aparición en el evento macys,.com

Este año se conmemora un siglo de los desfiles. Pese a que el centenario tuvo lugar en 2024, dos desfiles fueron cancelados en 1942 y 1944 debido a la Segunda Guerra Mundial, lo que convierte la caranavana de 2026 en el número 100.