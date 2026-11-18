El 26 de noviembre se celebra Thanksgiving 2026, una festividad en Estados Unidos que consiste en una cena que incluye pavo como plato principal. Para ayudar a las familias de bajos ingresos a celebrar, organizaciones en la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva Jersey preparan jornadas de comida gratuita.

Cómo conseguir pavos gratis en Nueva York y Nueva Jersey en Thanksgiving 2026

Tanto en la Gran Manzana como en el Estado Jardín se realizan entregas de pavo gratuito en diferentes horarios y condiciones. Según consignó Univision, así se organiza por distrito:

Ciudad de Nueva York

The Interchurch Center (Morningside Heights): jueves 19 de noviembre, de 14 hs a 17 hs . Se limita a un pavo por familia y es por orden de llegada hasta que se agoten.

jueves 19 de noviembre, de . Se limita a y West Side Campaign Against Hunger (Upper West Side): viernes 20 y sábado 21 de noviembre. Es necesario comunicarse al 212-362-3662 para consultar horarios, requisitos e inscripciones.

viernes 20 y sábado 21 de noviembre. Es necesario comunicarse al para consultar horarios, requisitos e inscripciones. CRECE Family Enrichment Center ( 105-15 Northern Blvd, East Elmhurst) : sábado 21 de noviembre de 11 a 14 hs. Se requiere inscripción y selección de turno/horario.

( : sábado 21 de noviembre de 11 a 14 hs. Find Community Connection Project (648 Park Avenue, Bed-Stuy): sábado 21 de noviembre de 14 a 17 hs.

“Esto es más que un reparto. Se trata de comunidad, compasión y de asegurarnos de que nuestros vecinos se sientan apoyados en esta temporada navideña”, señaló Find Community Connection Project en sus redes sociales.

Nueva Jersey

El reparto se distribuye en los principales condados del estado, como East Orange, Newark, Harrison y Bloomfield. Los horarios incluyen:

Alcaldía de East Orange : sábado 21 de noviembre de 11 a 14 hs. Es exclusivo para residentes (se debe presentar identificación) y es por orden de llegada.

: sábado 21 de noviembre de 11 a 14 hs. Es (se debe presentar identificación) y es por orden de llegada. The Temple of Hip Hop : lunes 23 de noviembre, de 12 a 18 hs

: lunes 23 de noviembre, de 12 a 18 hs Community Turkey Giveaway: martes 24 de noviembre, de 12 a 17 hs.

Otras promociones de pavos en supermercados

Además de las entregas comunitarias, supermercados y plataformas de compra ofrecen ofertas para pavos en determinadas fechas. En el caso de Instacart, ofrece un descuento de US$40 al realizar una compra de al menos US$50 en víveres.

Instacart ofrece un descuento de US$40 al realizar una compra de al menos US$50 en víveres Captura de pantalla/Instacart

Por su parte, ShopRite confirmó que los miembros de Prices Plus Club pueden recibir un pavo gratis de hasta 21 libras si logran acumular US$400 en compras calificadas entre el 25 de octubre y el 26 de noviembre.

Por qué se celebra Thanksgiving 2026 en Estados Unidos

La historia de esta tradición se remonta a 1621, cuando los colonos ingleses de Plymouth (parte del actual estado de Massachusetts) celebraron su primera cosecha exitosa con un banquete.

En ese festín, invitaron a miembros de la tribu Wampanoag, que les habían dado comida para sobrevivir al invierno anterior, y compartieron pavo, calabazas y frutas secas, según consigna National Geographic.

En 1781, el entonces presidente George Washington declaró el Día de Acción de Gracias como festividad nacional y ese año se celebró el 26 de noviembre.

Para celebrarlo en un mismo día, Abraham Lincoln proclamó en 1863 que el último jueves de noviembre se celebra en todos los estados. Más tarde, en 1941, el Congreso decretó el día como feriado federal.