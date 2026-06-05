Se supo por qué los migrantes latinos del Bronx sacan sus mesas a la calle cuando llega el calor a NYC

Cuando llega el verano y el calor a la ciudad de Nueva York, la comunidad latina en el Bronx conserva una tradición: sacar mesas a la calle para jugar dominó. Se trata de una forma de socialización que lleva años y reúne a personas de todas las edades.

La tradición latina de jugar dominó en las calles de Nueva York

El juego de dominó es uno de los más populares entre la comunidad latina, principalmente para los originarios de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, quienes desde hace décadas se reúnen a jugar en las calles cuando el clima lo permite.

Sacar mesas a la calle para jugar dominó es una tradición de décadas entre la comunidad latina del Bronx Facebook New York City History & Memories

Según The New York Times, desde la década de los ’50 es común ver a vecinos y familias sacar mesas a las calles para colocarse bajo un árbol mientras se entretienen con partidas que cambian de jugadores cada cierto tiempo.

Los jugadores del Bronx no solo se ven en las aceras, sino también en parques o en barberías. El dominó es considerado un elemento fundamental en la cultura local y una tradición que pasa de generación en generación y une a personas de todas las edades.

Además de la cuestión cultural, algunos latinos también destacan los beneficios del juego para la mente. En diálogo con The Bronx Journal, Víctor Borrell, un dominicano que juega desde hace décadas en las calles, aseguró que le ayuda a mejorar su salud mental: “El dominó es muy bueno para la mente porque es un juego que requiere pensar”.

Origen del dominó y cómo se popularizó en la comunidad latina

De acuerdo con el portal Riches Karayib, especializado en la cultura y el patrimonio del Caribe, el dominó tiene sus raíces más antiguas en China, donde se elaboraban las fichas con hueso o marfil.

En el siglo XVIII llegó a Europa y tuvo algunos cambios, como la introducción de la ficha en blanco. Gracias a su sencillez y carácter social, poco a poco se popularizó en todo el mundo, incluida Latinoamérica.

Aunque las reglas pueden variar de un país a otro, básicamente en el juego se forman dos equipos de dos jugadores y el objetivo es terminar de colocar todas las fichas antes que el otro.

Según Riches Karayib, entre las razones por las cuales este juego está tan extendido entre los latinos está que es accesible, lo pueden disfrutar personas de todas las edades y requiere de entre dos y cuatro personas para jugar. Además, tiene un elemento social como el que se observa entre los latinos del Bronx.

Nueva York celebra el mes de la cultura caribeña con dominó

El dominó es un elemento tan característico de la comunidad latina que la Biblioteca Pública de Nueva York llevará a cabo un evento especial como parte del mes de la herencia caribeña-estadounidense.

El dominó es un juego que reúne a la comunidad latina en Nueva York Pexels

El viernes 12 de junio a las 16 (hora local) se realizará un programa especial de dominó en la zona juvenil del Centro de la Biblioteca del Bronx. Para esta iniciativa, la convocatoria menciona que están invitados jugadores “principiantes y experimentados”, sin distinción de nivel.