Buenas noticias en el Bronx: la millonaria inversión anunciada por el alcalde Mamdani para reabrir un lugar histórico

Tras un proyecto de reconstrucción de 114 millones de dólares, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la reapertura del pabellón Orchard Beach en el Bronx. La obra conservó la arquitectura original y sumó mejoras de accesibilidad, baños renovados y áreas comunitarias.

Orchard Beach reabre en el Bronx tras 17 años con una obra de US$114 millones

Construido en 1936, el pabellón histórico de Orchard Beach estuvo completamente cerrado desde 2009. No obstante, un proyecto que incluyó a la alcaldía, el Departamento de Parques de Nueva York y la Corporación de Desarrollo Económico de Nueva York logró su restauración.

En un comunicado, el alcalde Mamdani dijo: “Ya no se puede tratar al Bronx como un pensamiento secundario en la ciudad de cinco distritos”. Además, añadió que, a medida que se acerca el verano, los neoyorquinos contarán con una nueva opción para reunirse en la única playa pública del Bronx, a la que describió como un espacio digno de la comunidad y su historia.

Qué mejoras tiene el pabellón Orchard Beach tras la reconstrucción en Nueva York

El pabellón Orchard Beach, que fue declarado monumento histórico por la Comisión de Preservación de Monumentos Históricos de Nueva York en 2006, fue sometido a una importante restauración para mantener su arquitectura y, al mismo tiempo, ampliar el acceso para personas con discapacidad y revitalizar los espacios comunitarios.

La restauración incluyó extensas reparaciones estructurales y arquitectónicas NYCEDC

Históricamente, el lugar fue reconocido por sus columnas, revestimiento de piedra caliza, azulejos azul brillante y suelo de terrazo. Aunque se conservaron varios de esos elementos, hoy luce una imagen que destaca sus características arquitectónicas, afirmó la comisionada de Parques de la ciudad, Tricia Shimamura.

Como parte de la renovación, se realizaron reparaciones estructurales y arquitectónicas en los tejados, columnas, revestimientos y elementos metálicos. También se plantaron nuevos árboles y se mejoró la iluminación.

La planta baja del pabellón ya está abierta al público e incluye baños renovados, además de una rampa curva revestida de ladrillo que conecta con el nivel superior desde donde los visitantes pueden disfrutar de las vistas de la playa y del estrecho de Long Island.

Las autoridades de Nueva York señalaron que continúa la reconstrucción de los espacios de concesiones para albergar nuevas ofertas de comida y venta minorista con sistemas mecánicos, eléctricos y de plomería modernizados para garantizar su durabilidad a largo plazo. El espacio de restaurante está previsto para 2027, mientras que las concesiones abrirían más tarde este verano boreal.

La planta baja del pabellón ahora está abierta al público e incluye baños renovados NYCEDC

Por qué el pabellón Orchard Beach cerró en 2009 y qué cambia con su reapertura

El pabellón Orchard Beach fue construido originalmente durante la Gran Depresión para brindar un espacio público a todos los neoyorquinos. Sin embargo, fue cerrado debido a su avanzado deterioro.

Orchard Beach es la única playa pública del Bronx y se extiende a lo largo de 1,8 kilómetros junto al parque Pelham Bay.

El lugar cuenta con: