Manhattanhenge 2026: la hora exacta del fenómeno que alinea el sol con las calles de Nueva York

Para este 28 de mayo, los neoyorquinos se preparan para observar el “Manhattanhenge”, un fenómeno donde el sol se alinea con el trazado de las calles de Manhattan y se enmarca entre los rascacielos al atardecer. Para apreciar el efecto, se debe estar atento a los horarios establecidos.

A qué hora inicia el Manhattanhenge 2026

De acuerdo con el American Museum of Natural History, el fenómeno inicia el 28 de mayo a las 20.14 hs (hora local). En ese momento, el disco solar aparece con la mitad por encima del horizonte y la mitad por debajo, enmarcado entre los edificios.

Al día siguiente, el 29 de mayo a las 20.13 hs (hora local), se puede producir la alineación completa, donde el sol aparece en su totalidad justo por encima del horizonte.

Para el sábado 11 de julio a las 20.20 hs se repetirá la alineación con el sol completo en el trazado urbano. El domingo 12 de julio a las 20.21 hs se repetirá el fenómeno con el medio sol sobre el horizonte.

Dónde ver Manhattanhenge en Nueva York

El American Museum of Natural History recomienda observar el fenómeno desde avenidas que atraviesan Manhattan de este a oeste. Entre las calles principales para verlo se encuentra:

Calle 14

Calle 23

Calle 34

Calle 42

Calle 57

A su vez, neoyorquinos y turistas pueden visualizar el evento desde otros puntos, como el paso elevado de Tudor City, en Manhattan, o el parque Hunter’s Point South, en Long Island City, Queens.

Por qué ocurre el Manhattanhenge 2026

El Manhattanhenge se produce cerca del solsticio de verano. El término fue acuñado por Neil deGrasse Tyson, un reconocido astrofísico, y proviene del monumento prehistórico de Stonehenge en Inglaterra.

Manhattanhenge proviene del monumento prehistórico Stonehenge en Inglaterra, que padece del mismo fenómeno Zhanna Manukyan - PA

En invierno también existe un Manhattanhenge inverso que ocurre durante el amanecer, en noviembre y en enero, cuando el sol se alinea al salir por el este. No obstante, es menos popular debido a las bajas temperaturas.

En qué otras ciudades ocurre el fenómeno del Manhattanhenge

Este tipo de alineación no solo ocurre en Nueva York. En ciudades como Salt Lake City, en Utah, el atardecer se puede ver en línea recta desde las avenidas durante los equinoccios el amanecer y el atardecer.

También existen casos en Baltimore, Chicago, Filadelfia, San Francisco y San Diego, además de espacios como el Corredor Infinito del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde el fenómeno (conocido como MIThenge) ocurre en noviembre y enero.

Preguntas y respuestas sobre el Manhattanhenge 2026

¿Qué es el Manhattanhenge?

Es un fenómeno en el que el sol se alinea con las calles de Manhattan y queda enmarcado entre los rascacielos al atardecer.

¿Cuándo inicia el Manhattanhenge 2026?

Inicia el 28 de mayo de 2026 a las 20.14 hs (hora local).

¿Qué ocurre el 28 de mayo durante el fenómeno?

El disco solar aparece con la mitad por encima del horizonte y la mitad por debajo, enmarcado entre los edificios.

¿Qué calles son recomendadas para ver el Manhattanhenge?

Las calles 14, 23, 34, 42 y 57 de la Gran Manzana.