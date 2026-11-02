Seth Meyer, sobre las midterms y Wall Street: “Los inversores deben mantener la perspectiva”

Las midterms 2026 en Estados Unidos, previstas para este martes 3 de noviembre, concentran la atención de los mercados, pero Seth Meyer, responsable global de gestión de carteras de clientes de Janus Henderson, propone evaluar los resultados financieros con un horizonte más amplio. En el informe al que accedió LA NACION, el especialista sostiene: “Si bien las elecciones tienen consecuencias, creemos que los inversores deben mantener la perspectiva de que lo que más importa para los resultados financieros es la capitalización de los rendimientos a lo largo de horizontes más prolongados”.

Qué muestra el S&P 500 bajo gobiernos divididos y unificados

El análisis de Janus Henderson, elaborado con datos de Bloomberg, compara los últimos 50 años hasta el 23 de octubre de 2026. Durante los períodos de gobierno dividido, cuando ningún partido controla simultáneamente la Presidencia y ambas cámaras, el S&P 500 registró un rendimiento anualizado de precios del 9,24%, frente al 8,73% bajo gobiernos unificados.

La diferencia fue de 0,51 puntos porcentuales, aunque las fluctuaciones resultaron mayores con el poder repartido: la volatilidad anualizada alcanzó el 18,50%, contra el 15,35%. La muestra comprende 32 años de control dividido y 18 de dominio unificado.

En períodos de gobierno dividido el S&P 500 registró un rendimiento anualizado de precios del 9,24%, frente al 8,73% bajo gobiernos unificados (AP Photo/Richard Drew) Richard Drew - AP

Otro indicador del informe permite dimensionar esa comparación: las jornadas bursátiles con subas representaron el 53,20% bajo gobiernos divididos y el 53,60% bajo gobiernos unificados. Además, las cifras de rendimiento corresponden a la evolución de los precios; la tabla no presenta una medición de retorno total con dividendos reinvertidos. Son resultados históricos, sin garantía sobre el desempeño futuro.

Por qué la IA y las tasas pesan en las inversiones

Meyer identifica a la inteligencia artificial como uno de los motores que podrían modificar las ganancias empresariales durante varios ciclos electorales. Su argumento vincula las inversiones en infraestructura de cómputo con las mejoras de productividad de las compañías que incorporan estas herramientas.

“Creemos que la IA tiene el potencial de situar el crecimiento económico de Estados Unidos y el de las ganancias corporativas en una trayectoria más elevada”, afirma. Esa evaluación constituye una expectativa del especialista, sujeta a riesgos tecnológicos, regulatorios y comerciales.

Para los hogares que viven e invierten en Estados Unidos, el informe también conecta el escenario financiero con el costo del crédito. Meyer explica que las tasas más elevadas pueden llevar a empresas y familias a reconsiderar compras, mientras la energía y las tensiones geopolíticas presionan sobre los precios.

El especialista advierte, además, sobre las consecuencias de la desglobalización. “Las empresas, los emisores de deuda pública y los inversores deben aceptar que hemos ingresado en un régimen de mayor costo del capital”, sostiene, al describir mayores exigencias de rentabilidad para financiar proyectos.

Cómo podrían repercutir las elecciones en América Latina

En el informe, Ross Maxwell, director de estrategia de VT Markets, identifica tres canales de transmisión hacia América Latina:

El dólar,

Los rendimientos de los bonos del Tesoro,

El apetito internacional por el riesgo.

Para la Argentina, vincula las expectativas financieras con el acceso al financiamiento y el respaldo estadounidense.

Maxwell plantea que una composición distinta del Congreso podría modificar las expectativas sobre futuras asistencias financieras. Se trata de un escenario posible: el material no informa una decisión adoptada ni una modificación concreta de esos apoyos.

Tras la votación, quedará definido el equilibrio legislativo. Para Meyer, la evaluación de las inversiones deberá seguir contemplando las ganancias corporativas, la productividad y las condiciones de financiamiento durante períodos que exceden un mandato electoral.