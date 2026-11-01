Cuál es la diferencia entre demócratas y republicanos y por qué cada vez hay más candidatos independientes en USA

El 3 de noviembre de 2026, Estados Unidos celebra las elecciones de medio término para definir diversos cargos estatales y federales. Los republicanos y demócratas se enfrentan en las urnas con sus propuestas económicas y sociales, en un escenario marcado por el auge de los candidatos independientes.

Diferencias entre los republicanos y demócratas en Estados Unidos

Según explica el gobierno de EE.UU., las diferencias entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano abarcan visiones sobre la función del Estado en la economía y la sociedad.

El presidente Donald Trump ha corrido en las elecciones con el Partido Republicano en Estados Unidos Alex Brandon - AP

En ese contexto, las bases del Partido Republicano son el conservadurismo y el libertarianismo económico. Sus integrantes defienden un gobierno limitado y la autonomía local de los estados frente a Washington.

Por su parte, el Partido Demócrata promueve un papel activo del gobierno federal para regular la economía, garantizar el bienestar social y fomentar la igualdad comunitaria.

En materia económica, el conocido Viejo Gran Partido (en alusión al Partido Republicano) impulsa recortes generalizados de impuestos y la desregulación de los mercados para estimular la inversión privada.

Los demócratas respaldan tasas impositivas más altas para los hogares de mayores ingresos AP Foto/Angelina Katsanis

En contraste, los demócratas respaldan tasas impositivas más altas para los hogares de mayores ingresos para financiar redes de seguridad social e infraestructura pública.

Las posturas de los republicanos y demócratas en políticas sociales e inmigración

Las diferencias entre ambos partidos también abarcan derechos civiles y medidas migratorias. En ese sentido, el Partido Demócrata promueve regulaciones más estrictas sobre la posesión de armas de fuego y prioriza una estricta separación entre la Iglesia y el Estado.

En el caso de los republicanos, enfatizan los valores familiares tradicionales y la fe religiosa en el ámbito público. Asimismo, defienden la segunda enmienda y el derecho a portar armas.

Darren Bailey presenta su fe evangélica en todos sus spots de campaña por la gobernación de Illinois Instagram/@baileyforillinois

Un ejemplo de estos valores se refleja en Darren Bailey, candidato republicano a la gobernación de Illinois. Junto a su esposa fundó Full Armor Christian Academy, una escuela privada que busca “formar a la próxima generación” sobre la base de los valores y las creencias cristianas, según informó Illinois Times.

En sintonía con estos principios, su lema de campaña se resume en “Fe, familia y agricultura”.

Por su parte, en relación a las políticas de inmigración, los demócratas apoyan leyes migratorias menos restrictivas y los republicanos exigen un control fronterizo más riguroso. “Debemos poner fin a las ayudas pagadas por los contribuyentes para la inmigración ilegal”, señala Byron Donalds, candidato republicano a la gobernación de Florida, en sus propuestas de campaña.

El fenómeno de Mamdani y el nuevo panorama de cara a las midterms 2026

En medio de las diferencias entre ambos partidos, surgieron nuevos dirigentes que prevén modificar el panorama político actual en EE.UU. Uno de ellos es Zohran Mamdani, el alcalde de la ciudad de Nueva York.

Mamdani se identifica como socialista democrático y forma parte de los Socialistas Democráticos de América desde 2017. Según The Guardian, su campaña en las elecciones a la alcaldía de 2025 catalizó la mayor participación electoral en la Gran Manzana en más de medio siglo tras aplicar una estrategia de “política sin traducción” con videos virales para conectar con la ciudadanía sin intermediarios.

Septimo ayuda a Zohran a hablar español en un video de campaña (X / @ZohranKMamdani)

“A la comunidad latina, ¡Gracias! Espero contar con su apoyo", dijo Mamdani en español durante sus últimos spots de campaña.

El 4 de noviembre de 2025, Mamdani fue declarado ganador de los comicios por la alcaldía con el 50,6% de los votos. Andrew Cuomo quedó en el segundo puesto con el 39%.

Seis meses después, respaldó a una lista de candidatos de izquierda en las primarias demócratas de Nueva York para la Cámara de Representantes. Allí logró victorias en los siguientes casos:

Brad Lander: derrotó al titular moderado Dan Goldman con el 66% de los votos, según Politico.

derrotó al titular moderado Dan Goldman con el 66% de los votos, según Politico. Claire Valdez: la asambleísta venció al presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso, con el 56,2% de los votos, según Politico.

la asambleísta venció al presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso, con el 56,2% de los votos, según Politico. Darializa Avila Chevalier: la activista socialista desbancó al veterano congresista Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso, con el 49,5% de los votos, según The New York Times.

El alcalde Zohran Mamdani respaldó a diferentes candidatos al Congreso de cara a las midterms 2026 y consiguió múltiples triunfos @NYCMayor

Con dichos triunfos, se instaló la idea de que el nuevo alcalde puede transferir su capital político a otros liderazgos. Según un estudio realizado en LA NACION por Roberto Starke, quien puede convertir su prestigio en votos ajenos, deja de ser una figura local para convertirse en el jefe de una corriente.

Dicha línea política consiste en promover el acercamiento a la clase trabajadora mediante medidas económicas audaces, según informó The Guardian.

Abdul El-Sayed es respaldado por el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani Paul Sancya - AP

Un exponente de esta tendencia es Adbul El-Sayed, candidato demócrata al Senado por Michigan, quien propone impuestos a la riqueza de los multimillonarios para financiar servicios públicos en caso de ganar las elecciones del 3 de noviembre.