Son cubanos, fueron a una cita de inmigración y el ICE los detuvo en Nueva York: ahora temen la deportación

Una pareja de migrantes cubanos, ambos empleados de la Universidad Médica SUNY Upstate, fue arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en una cita de inmigración en Nueva York. Bajo custodia en un centro de detención, ahora temen la deportación de EE.UU.

Una cita de inmigración en Nueva York con el peor final

El caso de Alcibiades Lázaro Ramírez González y Yannier Vásquez Hidalgo causó reacciones entre la comunidad migrante de la Gran Manzana. Los dos cubanos trabajaban en la Universidad Médica SUNY Upstate, mientras avanzaban en sus trámites de estatus.

Luego de llegar a EE.UU. entre 2021 y 2022, consiguieron empleo en la facultad: Yannier como conserje y Alcibiades como supervisor. Ninguno había cometido infracciones ni tenía antecedentes penales.

Hace dos meses, la pareja decidió contraer matrimonio e invitó a sus allegados a una sala del tribunal de Clay. Ambos estaban en proceso de asilo.

En el transcurso del proceso judicial, superaron un examen de inmigración en el que demostraron que existe una amenaza creíble contra sus vidas en Cuba por ser homosexuales, detallaron sus familiares.

Según WSYR, residían en North Syracuse a la espera del documento que permite permanecer en el país a quienes han sufrido o temen ser perseguidos en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.

“Esta era una audiencia a la que asistieron porque se les indicó que asistieran, y están intentando hacer todo correctamente”, expresó Mindy Heath, presidenta de la sección de United University Professions en la Universidad Médica Upstate, en diálogo con el medio citado: “Han asistido a todas las audiencias. Desconocemos por qué los citaron en esta”, sostuvo.

Reclamo de los compañeros de los cubanos detenidos por el ICE

En sus declaraciones, Heath aseguró que los arrestos de Ramírez González y Vásquez Hidalgo “no tienen sentido”, y remarcó sus esfuerzos por realizar los trámites. “Si han estado asistiendo a las audiencias judiciales todo este tiempo y esto es en preparación para otra audiencia, ¿por qué tienen que estar detenidos para una audiencia?“, inquirió.

Junto con los miembros del sindicato UUP y la Asociación de Empleados del Servicio Civil, el personal de Upstate Medical mantiene el reclamo por su liberación. “Viven en una hermosa y pequeña comunidad con decoraciones, familias y mascotas que corretean por todas partes. Han creado una vida maravillosa para sí mismos aquí y queremos que regresen a ella”, agregó la presidenta de la sección de United University Professions.

Los migrantes cubanos fueron detenidos por agentes del ICE en Nueva York y temen la deportación Facebook/Immigration And Customs Enforcement (ICE)

La trascendencia del caso también llegó a las autoridades. Durante una visita a Syracuse para hacer campaña por la vicealcaldesa Sharon Owens antes de las elecciones del 4 de noviembre, la gobernadora Kathy Hochul se pronunció al respecto.

Durante el evento, Hochul se reunió con los familiares y prometió ayudarlos para encontrar un buen abogado. “Vivimos tiempos muy peligrosos en nuestra sociedad, cuando personas que han vivido aquí durante años y son miembros productivos de nuestra comunidad que trabajan en SUNY Upstate son las que se definen como lo peor de lo peor”, expresó.

En una entrevista con Syracuse.com, el primo de Ramírez González reveló que había viajado al Centro Federal de Detención de Buffalo, en el oeste del estado de Nueva York, donde se encuentran bajo custodia del ICE. “Les dijimos que mucha gente está tratando de ayudarlos. Que no están solos. Que confíen en Dios y que todo va a salir bien”, enfatizó.

A su vez, Juan Carlos, cuñado de Vásquez Hidalgo, advirtió que los dos hombres escaparon de Cuba al sufrir acoso y brutalidad. “Allí no hay protección ni justicia para ellos. Serían blanco de persecución”, alertó.

De acuerdo con los registros judiciales, Vásquez Hidalgo comparecerá el 17 de noviembre en las instalaciones del ICE en Batavia. Aún no hay fecha fijada para la audiencia de Ramírez González.

Arrestos del ICE en cortes de inmigración en Estados Unidos

Desde que Donald Trump asumió su segundo mandato, las detenciones de la agencia en los tribunales aumentaron. El Immigrant Justice Center (NIJC, por sus siglas en inglés) señala que el procedimiento es siempre el mismo: los migrantes acuden al recinto, el juez desestima el caso y, cuando creen que serán liberados, son arrestados por oficiales que los esperan en el juzgado.

“Personas que acuden a sus audiencias para solicitar permiso para permanecer en este país y cumplir con la ley de inmigración estadounidense están siendo detenidas y separadas abruptamente de sus familias, hogares y medios de subsistencia”, declaró al respecto Keren Zwick, directora de litigios del NIJC.

El ICE realizó más detenciones en cortes de inmigración en Nueva York que en cualquier otra ciudad MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Un informe de datos federales, realizado por el matemático Joseph Gunter, determinó que se registraron 460 arrestos del ICE este año hasta julio en Nueva York, probablemente ocurridos en tribunales de inmigración. Esta cifra es superior a las detenciones realizadas en juzgados en cualquier otra ciudad. En todo el país, el número asciende a cerca de 2400, pero podría ser mayor en la realidad, advirtió Gunter.