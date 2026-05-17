Un simple error de firma puede hundir un trámite migratorio con el Uscis: qué cambia el 10 de julio

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) podrá rechazar o denegar solicitudes migratorias con firmas inválidas a partir del 10 de julio de 2026. Una normativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) impide la corrección de estos errores una vez presentado el trámite, algo que todavía se permite en algunos casos.

El DHS elimina la posibilidad de corregir firmas en trámites migratorios

La regla interina final (IFR) 2026-09289 publicada por el DHS otorga autoridad discrecional a los oficiales del Uscis para anular beneficios migratorios por defectos de firma. Incluso, la agencia retendrá los aranceles pagados en los casos de denegación definitiva.

El Uscis exige una firma válida en las solicitudes que se presenten Generada por IA de Freepik - Generada por IA de Freepik

La medida afectará a las firmas generadas por software, sellos, imágenes insertadas o rúbricas copiadas de otros documentos. Estas suelen aparecer durante la revisión de fondo de los agentes.

El cambio se debe a que el organismo detectó un aumento crítico en casos de problemas con firmas durante los últimos años fiscales, específicamente entre 2021 y 2025. Los registros oficiales muestran un salto de 300 a 3000 fallas en ese lapso.

En ese sentido, la norma establece que todo formulario debe presentar una firma válida de forma obligatoria. Los agentes migratorios ahora tendrán la facultad de desestimar casos durante el proceso o incluso meses después de que el trámite sea aprobado.

Desde el 10 de julio: cómo debe presentarse la firma para que la acepte el Uscis

El texto oficial publicado en el Registro Federal detalla que la firma debe ser manuscrita y original. Si una persona hace uso de procesadores de texto para simular una rúbrica, el trámite quedará invalidado automáticamente.

Los sistemas de ingreso no detectan estos fallos en la etapa de recepción primaria. No obstante, el problema surge cuando el oficial de adjudicación realiza la inspección técnica de los documentos presentados.

Un error de firma puede significar el rechazo de un trámite ante el Uscis desde el 10 de julio Imagen ilustrativa generada con IA

Sin embargo, existen algunas excepciones limitadas solamente para los formularios N-600 y N-600K, los cuales están vinculados a la ciudadanía por nacimiento. En estos casos específicos, el Uscis solo aplicará el rechazo al trámite en proceso y no la denegación definitiva.

Esta política forma parte de una ola reciente de cambios regulatorios impuestos por el gobierno de Donald Trump. El período para presentar comentarios públicos, por parte de organizaciones de defensa de inmigrantes o abogados especializados en el tema, sobre esta norma vence cuando la misma entra en vigor este 10 de julio.

La nueva regla del Uscis podría perjudicar más a solicitantes de asilo

En paralelo a la normativa interina del DHS, el Uscis también adoptó una regla relacionada con la implementación de la Ley de Reconciliación H.R. 1. Se trata de una medida publicada en abril de 2026 que establece que también se retendrán los aranceles en caso de rechazos por firma inválida en solicitudes de asilo.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

En ese sentido, el riesgo de entregar una documentación con una rúbrica que no sea válida es mayor. El solicitante no solo puede recibir la denegación de su trámite migratorio, sino que también podría perder el dinero invertido durante el proceso por los gastos establecidos por la agencia federal.