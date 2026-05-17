Un simple error de firma puede hundir un trámite migratorio con el Uscis: qué cambia el 10 de julio
Los miembros de la entidad tendrán discrecionalidad para rechazar una solicitud por esta falla
- 3 minutos de lectura'
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) podrá rechazar o denegar solicitudes migratorias con firmas inválidas a partir del 10 de julio de 2026. Una normativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) impide la corrección de estos errores una vez presentado el trámite, algo que todavía se permite en algunos casos.
El DHS elimina la posibilidad de corregir firmas en trámites migratorios
La regla interina final (IFR) 2026-09289 publicada por el DHS otorga autoridad discrecional a los oficiales del Uscis para anular beneficios migratorios por defectos de firma. Incluso, la agencia retendrá los aranceles pagados en los casos de denegación definitiva.
La medida afectará a las firmas generadas por software, sellos, imágenes insertadas o rúbricas copiadas de otros documentos. Estas suelen aparecer durante la revisión de fondo de los agentes.
El cambio se debe a que el organismo detectó un aumento crítico en casos de problemas con firmas durante los últimos años fiscales, específicamente entre 2021 y 2025. Los registros oficiales muestran un salto de 300 a 3000 fallas en ese lapso.
En ese sentido, la norma establece que todo formulario debe presentar una firma válida de forma obligatoria. Los agentes migratorios ahora tendrán la facultad de desestimar casos durante el proceso o incluso meses después de que el trámite sea aprobado.
Desde el 10 de julio: cómo debe presentarse la firma para que la acepte el Uscis
El texto oficial publicado en el Registro Federal detalla que la firma debe ser manuscrita y original. Si una persona hace uso de procesadores de texto para simular una rúbrica, el trámite quedará invalidado automáticamente.
Los sistemas de ingreso no detectan estos fallos en la etapa de recepción primaria. No obstante, el problema surge cuando el oficial de adjudicación realiza la inspección técnica de los documentos presentados.
Sin embargo, existen algunas excepciones limitadas solamente para los formularios N-600 y N-600K, los cuales están vinculados a la ciudadanía por nacimiento. En estos casos específicos, el Uscis solo aplicará el rechazo al trámite en proceso y no la denegación definitiva.
Esta política forma parte de una ola reciente de cambios regulatorios impuestos por el gobierno de Donald Trump. El período para presentar comentarios públicos, por parte de organizaciones de defensa de inmigrantes o abogados especializados en el tema, sobre esta norma vence cuando la misma entra en vigor este 10 de julio.
La nueva regla del Uscis podría perjudicar más a solicitantes de asilo
En paralelo a la normativa interina del DHS, el Uscis también adoptó una regla relacionada con la implementación de la Ley de Reconciliación H.R. 1. Se trata de una medida publicada en abril de 2026 que establece que también se retendrán los aranceles en caso de rechazos por firma inválida en solicitudes de asilo.
En ese sentido, el riesgo de entregar una documentación con una rúbrica que no sea válida es mayor. El solicitante no solo puede recibir la denegación de su trámite migratorio, sino que también podría perder el dinero invertido durante el proceso por los gastos establecidos por la agencia federal.
Otras noticias de Agenda EEUU
Presión del fiscal general. Contra los impuestos a la propiedad en 130 ciudades de Texas
En Nueva York. Buenas noticias de Mamdani: el supermercado con precios muy baratos que abrirá en East Harlem
FIRE Act. La nueva ley firmada por DeSantis en Florida que impactará en millones de latinos desde el 1° de julio
- 1
Arqueólogos hallan un fragmento de la Ilíada de Homero enterrado con una momia egipcia
- 2
“¿Me compro un modelo chino?”: cuánto cuesta la Hilux y cuánto la BYD Shark, ventajas y desventajas de cada una
- 3
La OMS declaró la emergencia de salud pública internacional por un brote de ébola en África
- 4
Del Estado de bienestar al mercado: la transformación silenciosa del elogiado modelo de Suecia