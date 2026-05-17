Tenía todo en Nueva York y lo dejó por una playa en México: la decisión de una migrante que redefinió el éxito

Andrea Cueva Rodríguez construyó una carrera en agencias de publicidad de Nueva York, pero decidió abandonar la vida corporativa para instalarse en Nayarit, México. Hoy combina proyectos creativos con prácticas de meditación, yoga y terapias de sonido.

La decisión de una migrante que redefinió el éxito

La oriunda de Monterrey, Nuevo León, llegó a Nueva York en 2007 con el objetivo de estudiar comunicación y diseño. Con el paso de los años se integró al sector publicitario y desarrolló una carrera como directora creativa en agencias y productoras de la ciudad.

La latina llegó a Nueva York en 2007 para estudiar comunicación y diseño, y posteriormente consolidó una carrera de más de 10 años como directora creativa en agencias de publicidad Instagram @andrea.cueva.rodriguez

Durante más de una década trabajó bajo el ritmo de la vida corporativa en una de las ciudades más competitivas de Estados Unidos. Su rutina incluía jornadas extensas y responsabilidades vinculadas a campañas y proyectos creativos dentro de la industria de la publicidad.

“En Nueva York la vida es acelerada, totalmente urbana y, aunque también es muy creativa, con muchos artistas, a mí me llegó un momento en el que no podía con tanta carga, no se sentía equilibrado”, dijo en una entrevista con CNN en Español.

Aunque había alcanzado estabilidad profesional y reconocimiento en su ámbito laboral, comenzó a cuestionar el estilo de vida que llevaba en la ciudad. Según relató, sentía una distancia cada vez mayor entre su trabajo cotidiano y sus intereses personales.

Mientras continuaba con su carrera profesional, Andrea dedicaba parte de su tiempo libre a estudiar disciplinas vinculadas con la meditación, el tarot, el reiki y otras prácticas de introspección. Esas actividades comenzaron a ocupar un lugar central en su vida.

En paralelo, desarrolló el proyecto artístico Viva La Lotería MX, una reinterpretación contemporánea de las cartas tradicionales de la lotería mexicana.

La iniciativa utilizó retratos de migrantes para visibilizar experiencias de comunidades afectadas por políticas migratorias en EE.UU.

La muestra fue presentada en Brooklyn y también tuvo un componente solidario, ya que buscaba recaudar fondos para familias en riesgo de separación.

El proyecto surgió durante los años de la primera presidencia de Donald Trump y estuvo enfocado en resignificar símbolos culturales mexicanos desde una mirada actual.

“Resaltó mi frustración hacia la percepción extranjera limitada de lo que es ser un mexicano en EE.UU., que tiende a ser desfavorable y usualmente estereotipada a la imagen de una persona baja, morena, vistiendo sarape, sombrero y sin recursos”, detalló sobre su obra en su sitio web oficial.

Por qué Andrea Cueva Rodríguez dejó Manhattan para mudarse a Nayarit

A pesar de haber alcanzado lo que soñaba, Cueva Rodríguez señaló que “no se sentía viva” en ese entorno puramente urbano. Mientras que su trabajo de oficina la consumía, sus intereses personales vinculados al arte y a terapias como el tarot, el reiki y la meditación la hacían sentir conectada.

“Notaba la diferencia, notaba que algo me consumía más”, dijo en un video compartido en el canal de YouTube Sueños de Ruta.

“Sobre el papel yo era la mujer exitosa y todo, pero había una parte donde me hacía falta una conexión y ya había empezado a explorar mi vínculo con lo espiritual“, agregó.

Andrea explicó que gran parte de su esfuerzo en Nueva York nació de una necesidad de comprobarse a sí misma que podía ser una mujer independiente y exitosa. Una vez que sintió que había cumplido con esa necesidad, supo con certeza que su tiempo en la ciudad había terminado.

En 2020, la migrante latina decidió dejar su empleo y abandonar el departamento donde vivía en Nueva York. Guardó sus pertenencias y viajó a Europa con la intención de hacer una pausa después de varios años de trabajo continuo.

Durante su estadía en Ámsterdam profundizó su formación en terapias de sonido y comenzó a reorganizar sus prioridades personales. Más tarde regresó a México y eligió instalarse en San Francisco, en el estado de Nayarit.

La decisión generó preguntas entre familiares y personas cercanas, ya que implicaba dejar atrás una carrera consolidada en el extranjero. Sin embargo, Cueva Rodríguez sostuvo que necesitaba un cambio de entorno y una rutina distinta a la que había mantenido durante años.

“Pensé entonces que debía confiar y que definitivamente necesitaba un descanso”, señaló a CNN en Español. “Cerré un gran ciclo estando allá porque me estaba confundiendo”, agregó.

La mexicana realiza terapias de sonido como el Kirtan, una práctica hindú consistente en círculos de canto de mantras con repetición, utilizando un armonio para silenciar la mente y alcanzar un estado de presencia y paz Instagram @andrea.cueva.rodriguez

Así es la nueva vida de Andrea Cueva Rodríguez en San Pancho, Nayarit

En su nueva vida en San Francisco, Nayarit, la latina logró integrar su carrera profesional con una práctica espiritual que describe como un estado de paz interior y armonía.

A diferencia de su vida en Nueva York, donde estas actividades quedaban relegadas a su tiempo libre, en México son el eje central de su cotidianidad.

“Siempre quise estar cerca de la tranquilidad del mar, tener una vida en la que aprovechara todos sus elementos, la calma”, aseguró. “No conocía mi país y empecé un camino de autoconocimiento de mis raíces”, agregó.

Actualmente, Andrea Cueva Rodríguez trabaja de manera independiente como directora creativa y al mismo tiempo coordina actividades relacionadas con el bienestar y la meditación.

Entre ellas se encuentran sesiones con cuencos de cristal, baños de gong y encuentros de canto de mantras. También incorporó ceremonias de cacao, prácticas de yoga y ejercicios de respiración como parte de su vida diaria.