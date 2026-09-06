TikTok es “el nuevo 311” de Nueva York para la gestión Mamdani, ¿por qué?

Con menos de un año como alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani impuso involuntariamente en la ciudad una tendencia de gobernanza viral con la que modificó la forma en que algunos ciudadanos se comunican con sus gobernantes. Ahora, redes sociales como TikTok funcionan en los hechos como una de las principales vías de reclamos, en lugar del tradicional sistema del “311”.

Cómo los reclamos a Mamdani en TikTok e Instagram aceleraron reparaciones en Nueva York

Pocos meses después de la asunción de Mamdani, varios residentes lograron captar su atención a través de videos en TikTok e Instagram, con lo que lograron reparaciones rápidas en parques y baches. Uno de los casos es el de Maxime Kakhidze, de 8 años, quien publicó un video en el que pedía la reapertura del playground de McKinley Park.

A través de publicaciones en redes sociales, los residentes pudieron captar la atención de Mamdani para arreglar problemas de la ciudad @NYCMayor

En un comunicado de prensa publicado el 24 de agosto, la Oficina de Prensa del Alcalde citó el testimonio de Maxime. “Hace unos dos meses, grabé un video pidiéndole al alcalde Mamdani que ayudara a arreglar el parque infantil de McKinley Park. Había estado cerrado durante casi dos años. ¿Pero saben qué? ¡Un par de semanas después, ya estaba arreglado!“, expresó el joven con entusiasmo.

El video de Maxime superó los 2 millones de reproducciones en las redes sociales. En una conferencia, el alcalde Mamdani le comunicó a la familia que este caso sirvió de inspiración para lanzar un plan de reparación rápida en parques municipales.

“Ya sea a través del servicio 311 o de las publicaciones en redes sociales, esta administración se toma en serio las inquietudes de cada ciudadano, trabaja para abordarlas lo más rápido posible y siempre está dispuesta a ayudar a los residentes y empresas de la ciudad de Nueva York a comprender las regulaciones municipales cuando sea necesario”, declaró Jeremy Edwards, portavoz de Mamdani, en diálogo con Gothamist.

El anuncio de Mamdani sobre la iniciativa para arreglar parques de la ciudad

TikTok, Instagram y Mamdani: cómo funcionan los reclamos virales en Nueva York

Con el resultado del pedido del joven, ahora Mamdani recibe una avalancha de peticiones en línea para solucionar problemas reales. Los ciudadanos etiquetan al alcalde de la ciudad en plataformas como TikTok e Instagram para reportar sus inconvenientes diarios.

El fenómeno despegó con fuerza en julio de 2026, luego de que un residente publicara un video en el que mostraba baches que fueron pavimentados pocas horas después de su reporte en línea. “¿Tan rápido? Lo comenté esta mañana y ya no está“, expresó sorprendido el joven.

De acuerdo con Gothamist, los videos van desde molestias cotidianas —como baches y estaciones de metro con goteras— hasta desafíos más existenciales como encontrar el amor.

Si bien las redes sociales funcionan de manera sumamente eficaz para quejas sencillas como baches y reparaciones rápidas, los problemas más complejos y estructurales no se pueden resolver de inmediato con un video.

La modalidad de comunicación con Zohran Mamdani en redes sociales despegó con fuerza en julio de 2026 X/@NYCMayor

Por ejemplo, los dueños de Ginjan Café en East Harlem recurrieron a esta vía tras acumular 12.000 dólares en multas y ser clausurados por violaciones de salud pública. Las infracciones incluían mantener los alimentos a temperaturas inadecuadas, una máquina de hielo con moho y evidencia de plagas.

En medio del revuelo, el propietario Rahim Diallo publicó un video en el que pedía a Mamdani ayuda para que los pequeños empresarios puedan desenvolverse en “el complejo panorama empresarial de la ciudad de Nueva York”. Días más tarde, el alcalde anunció un plan para aumentar el apoyo a este sector.

Aunque la publicación no detuvo el cierre de su negocio, sí les sirvió para captar el interés directo de funcionarios del Concejo local, el Congreso y la alcaldía para recibir ayuda formal y asesoría.

“Nos están escuchando”, expresó su hermano, Mohammed Diallo. “En general, están tratando de ayudar, y eso me da esperanza”, completó.

De Nueva York a Los Ángeles y Londres: cómo se expandió la tendencia viral de Mamdani

La tendencia se volvió internacional y usuarios fuera de Estados Unidos comenzaron incluso a etiquetar a Mamdani para pedirle, en tono humorístico, soluciones a problemas de sus propias ciudades. El éxito de esta estrategia de comunicación llevó a otros políticos a imitar activamente el formato.

En Los Ángeles, una comediante grabó un video pidiéndole a su alcaldesa, Karen Bass, que “mamdanizara” (arreglara) un bache en su calle.

La alcaldesa Bass adoptó la tendencia y respondió con dos videos propios: el primero mostraba que un auto estacionado impedía reparar el bache, y el segundo documentaba a las cuadrillas de trabajadores pavimentándolo.

A su vez, internautas de todo el mundo empezaron a publicar videos para resolver asuntos que ni siquiera están bajo su jurisdicción. En Londres, un residente publicó un video en Instagram en el que pedía directamente a Mamdani que solucionara la congestión en el metro subterráneo de su ciudad.

La tendencia llegó a lugares tan remotos como Manila, en Filipinas, entre otras localidades en las que sus residentes comenzaron a pedir a Mamdani que resuelva sus problemas.