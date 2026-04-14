Triunfo para el Bronx: la iniciativa que saldará una deuda histórica con los residentes de Soundview

En un evento celebrado en el Bronx, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció una reforma municipal que busca atender un reclamo de los residentes de Soundview. La iniciativa, que ganó el concurso “Municipal Madness“, consiste en realizar tareas de limpieza de vertederos ilegales en el área.

La iniciativa de Mamdani en el Bronx que saldará una deuda histórica con los residentes de Soundview

El alcalde llevó a cabo un evento público el 10 de abril en el que repasó sus primeros 100 días de gestión. Durante la jornada, anunció el ganador del concurso Municipal Madness, una competencia de reparaciones urbanas donde los ciudadanos neoyorquinos votaron para decidir qué problemas locales debían priorizarse.

La iniciativa de Mamdani que saldará una deuda histórica con los residentes de Soundview

La iniciativa de limpieza de vertederos ilegales en Soundview recibió un total de 18.761 votos (de aproximadamente 21.000 emitidos) y ganó la final con el 67,7%.

Tras la votación, los equipos del Departamento de Saneamiento (DSNY, por sus siglas en inglés) llevaron a cabo una limpieza exhaustiva en todo el distrito comunitario del Bronx para eliminar los desechos acumulados ilegalmente.

El trabajo fue realizado en la misma jornada de celebración de los primeros 100 días de gestión. A pesar de que la propuesta de limpieza se impuso sobre el resto, el comunicado difundido por la oficina de Mamdani resaltó que todos los proyectos restantes también se completaron.

Qué es “Municipal Madness”: el concurso de Mamdani en Nueva York sobre iniciativas locales

La competencia involucró 16 reparaciones específicas en diversos vecindarios de la ciudad, que iban desde arreglar bancos de parques hasta reparar señales de tráfico.

El concurso de reformas municipales lanzado por Mamdani en Nueva York

Los ciudadanos emitieron más de 21.000 votos a través de varias rondas eliminatorias, similares a un torneo deportivo. El proyecto que resultara “campeón” de la votación recibiría una atención especial: el propio alcalde Mamdani participaría personalmente en las labores de reparación o limpieza. El sábado, el funcionario cumplió esta promesa.

La estrategia también tenía el propósito de demostrar que para el gobierno local “ningún problema es demasiado pequeño”. Además, buscó visibilizar el trabajo diario de agencias como el DSNY, el de Parques y Recreación y el de Transporte (NYC DOT).

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, promovió la iniciativa como una forma para resaltar el trabajo de su administración en sus primeros 100 días Seth Wenig - AP

Las iniciativas de Mamdani en Nueva York incluidas en el concurso municipal

Al margen de la limpieza de vertederos ilegales en Soundview, el concurso reunió las siguientes iniciativas por barrio:

Morrisania: repavimentación de una cancha de baloncesto (finalista del torneo).

repavimentación de una cancha de baloncesto (finalista del torneo). Morris Park: reparación de cercas en un área de juegos.

reparación de cercas en un área de juegos. Bushwick: reposición de cestas de basura faltantes.

reposición de cestas de basura faltantes. Lower East Side: arreglo de una fuente de agua pública.

arreglo de una fuente de agua pública. Sunset Park: instalación de dispensadores de bolsas para desechos de perros.

instalación de dispensadores de bolsas para desechos de perros. South Beach: sustitución de tablones del paseo marítimo (boardwalk).

sustitución de tablones del paseo marítimo (boardwalk). East Harlem: pintura de una pared de balonmano (handball).

pintura de una pared de balonmano (handball). Jamaica: repintado de pasos peatonales descoloridos.

repintado de pasos peatonales descoloridos. Dyker Heights: arreglo y pintura de bancos en áreas de juegos.

arreglo y pintura de bancos en áreas de juegos. Forest Hills: instalación de marcadores de senderos en parques.

instalación de marcadores de senderos en parques. Highbridge: pintura del interior de una piscina pública.

pintura del interior de una piscina pública. Far Rockaway: repintado de los pasillos de un centro recreativo.

repintado de los pasillos de un centro recreativo. Morningside Heights: restauración de una cancha de tenis con arcilla fresca.

restauración de una cancha de tenis con arcilla fresca. Silver Lake: reemplazo de las mallas protectoras (windscreens) en una cancha de tenis.

reemplazo de las mallas protectoras (windscreens) en una cancha de tenis. Prince’s Bay: reemplazo de señales de tráfico descoloridas.

Asimismo, sobre la iniciativa ganadora, la administración informó que los residentes pueden denunciar los vertidos ilegales al DSNY con su mensaje al correo electrónico de illegaldumpingtips@dsny.nyc.gov.