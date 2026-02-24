El mensaje en Nueva York por el que Mamdani quiso hablar en español: “Sin importar estatus migratorio”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, compartió en sus redes sociales oficiales un video en el que habla en español. El mandatario se dirigió a la comunidad latina para recordar la fecha límite de inscripción a los programas de cuidado infantil 3-K y Pre-K. En el mensaje, también participó la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y ambos demócratas instaron a las familias a registrarse.

El anuncio de Mamdani en español sobre los programas 3-K y Pre-K de Nueva York

El mensaje fue compartido a través de una publicación del alcalde en su cuenta de X. “Mi español es… no muy bueno. Pero, ¿la lucha para cuidado infantil universal? Eso es muy bueno. Así que traje una amiga para ayudarme a compartirles por qué registrarse para el kinder-3 y prekinder esta semana importa", escribió.

En el comienzo de la grabación, Mamdani recordó que esta semana es la fecha límite para que los padres registren a sus hijos para el año escolar 2026/2027. Tras esa introducción, le cedió la palabra a Ocasio-Cortez, quien apareció en cámara para explicar la iniciativa.

En su alocución, la congresista recordó que los niños que cumplan tres o cuatro años en el 2026 son elegibles para que sus padres los registren gratis en los programas 3-K o Pre-K.

Para hacerlo, los residentes de la Gran Manzana tienen hasta el 27 de febrero. “Cualquier padre de familia de la ciudad de Nueva York, sin importar su ocupación, ingreso o estatus migratorio es elegible para registrar a sus hijos”, detalló la congresista.

A continuación, Mamdani relató lo que fue una “ruina financiera” que sufrieron las familias neoyorquinas “por el costo del cuidado de sus hijos”, con cifras de hasta 26.000 dólares anuales por cada niño.

Cómo aplicar a los programas 3-K y Pre-K de Nueva York

Según consta en el video de Mamdani y Ocasio-Cortez, hay tres maneras de registrarse en las iniciativas:

En línea mediante el sitio web myschools.nyc .

mediante el sitio web . Llamar al número de teléfono 718-935-2009 .

. Visitar uno de los centros de bienvenida familiar, disponibles en los cinco distritos.

Quienes quieran hacerlo deben recordar que la fecha límite es el próximo viernes, por lo que luego de esta semana expira el plazo inicial para el registro.

“Tenemos el poder de hacer algo diferente. Si aplica dentro de la fecha límite del 27 de febrero, su hijo tendrá un cupo garantizado”, aseguró Mamdani.

Qué son los programas de cuidado infantil gratuito de Mamdani

Las iniciativas forman parte de una medida que anunció el alcalde demócrata el 14 de enero. Desde ese día, comenzó el período de inscripción que finaliza esta semana.

Concretamente, estos son los servicios que ambos programas ofrecen a las familias:

3-K : educación gratuita a tiempo completo para niños de tres años .

: para . Pre-K: educación gratuita para niños de cuatro años antes de ingresar al jardín.

De acuerdo con un comunicado de prensa y al igual que expresó Mamdani en el video reciente, quienes se inscriban dentro de la fecha establecida recibirán una oferta por parte de las autoridades de Nueva York. Vencido ese plazo, no se puede garantizar que las familias solicitantes tengan la cobertura.