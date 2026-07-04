Vecinos del Bronx enfrentan un aumento de 31% en el alquiler: quedaron fuera del congelamiento de Mamdani

El pasado 25 de junio, la Junta de Normas de Alquiler de Nueva York aprobó por 7 votos contra uno el congelamiento de los aumentos de la renta para cerca de un millón de viviendas con valor mensual estabilizado, una de las principales promesas de campaña del alcalde Zohran Mamdani. Sin embargo, los residentes del complejo Tracey Towers, en el Bronx, quedaron fuera de ese beneficio.

El aumento que preocupa a los vecinos de Tracey Towers en el Bronx

Tracey Towers, complejo de 871 departamentos ubicado en 20 y 40 West Mosholu Parkway South, enfrenta una propuesta de aumento de los alquileres que todavía está pendiente de aprobación final. Según Gothamist, los residentes recibieron un aviso de una suba del 15%, seguida de incrementos anuales que llevarían a un ajuste total al 31% en cuatro años.

Los residentes del complejo Tracey Towers verían un aumento del costo de sus alquileres de hasta el 31% desde ahora a cuatro años Unsplash

Actualmente, los alquileres en el complejo oscilan entre 1300 y 2000 dólares. La propuesta generó malestar entre los vecinos, ya que llegó pocos días después del anuncio del congelamiento de los aumentos para la mayoría de las viviendas con alquiler estabilizado en la ciudad.

Jean Hill, presidenta de la asociación de inquilinos de Tracey Towers, adelantó que los residentes analizarán la situación en una audiencia virtual. Según detalló Gothamist, los vecinos consideran que el aumento es injusto debido a los problemas de mantenimiento que, aseguran, el edificio arrastra desde hace años.

Por qué Tracey Towers quedó fuera del congelamiento de Mamdani

La diferencia se debe al tipo de programa de vivienda al que pertenece el complejo. Mientras el congelamiento aprobado por la ciudad beneficia a cerca de un millón de viviendas con alquiler estabilizado, Tracey Towers forma parte del programa Mitchell-Lama.

Creado en 1955, este programa busca ofrecer viviendas asequibles para familias de ingresos medios mediante préstamos estatales con tasas bajas. A diferencia de los alquileres estabilizados, estos complejos tienen reglas propias de supervisión y sus aumentos se calculan en función de costos operativos, mantenimiento y necesidades financieras del edificio.

El programa Mitchell-Lama impide que los habitantes de Tracey Towers sean incluidos en el congelamiento de Mamdani @NYCMayor

El deterioro del edificio en el Bronx y los costos de mantenimiento

El aumento propuesto responde a la situación financiera y al estado de Tracey Towers. El complejo mantiene una deuda hipotecaria de US$5,5 millones y enfrenta problemas de infraestructura, como filtraciones de agua, cañerías deterioradas y fallas frecuentes en los ascensores.

Jean Hill denunció que el complejo cuenta con US$10 millones destinados a reparaciones desde el año pasado, pero las obras aún no comenzaron.

Por su parte, Andrew Stern, vocero del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD, por sus siglas en inglés), afirmó que la ciudad planea invertir US$36 millones en mejoras para Tracey Towers. Sin embargo, explicó que el aumento solicitado también responde al incremento de los costos de los seguros y del funcionamiento del edificio.

El congelamiento no cubre todos los alquileres en Nueva York

Mientras los residentes de Tracey Towers enfrentan un posible aumento, algunos propietarios de otras zonas de Nueva York buscan formas de incrementar los alquileres pese al congelamiento aprobado para las viviendas estabilizadas.

Según un reporte del New York Post, el antiguo propietario del departamento donde vivía el alcalde Mamdani en Astoria elevó el alquiler un 35%, de US$2300 a US$3100 mensuales, después de que el inmueble quedó desocupado.

De acuerdo con el medio, diversos propietarios aprovechan las viviendas vacías para realizar reformas en cocinas y baños, lo que les permite pedir alquileres más altos. Cesar Guevara, corredor inmobiliario, aseguró que el objetivo era fijar el mayor precio posible antes de la entrada en vigor de las nuevas medidas impulsadas por la ciudad.

El futuro de los alquileres en Nueva York

El costo de vida es uno de los principales desafíos para los neoyorquinos. Business Insider asegura que vivir en la ciudad cuesta 128% más que el promedio nacional en EE.UU. Frente a este escenario, Mamdani impulsó el plan Block by Block, que busca construir 200 mil viviendas en los próximos 10 años.

Mamdani anunció el congelamiento de los precios de los alquileres en Nueva York

Por su parte, Matt Rauschenbach, vocero de la alcaldía, aseguró a Gothamist que el gobierno mantiene conversaciones con los residentes de Tracey Towers. Entre las alternativas en estudio figura eximir del aumento a los adultos mayores y a las personas con problemas de salud.