Avanza Mamdani: Nueva York podría congelar los aumentos de los alquileres desde el 25 de junio de este año

Una de las promesas de campaña del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, está cerca de convertirse en realidad. La junta de la ciudad votó a favor de congelar los alquileres de 1 millón de viviendas, aunque la decisión final se tomará en junio.

Nueva York avanza con un posible congelamiento de alquileres para departamentos con renta regulada

La junta de la ciudad de Nueva York se reunió para votar sobre la congelación de los alquileres y la mayoría se mostró a favor.

Mamdani detalla requisitos para acceder al congelamiento del alquiler en NYC

La propuesta actual consiste en congelar los valores de los contratos en un rango de entre 0 y 2% para los arrendamientos de un año y de entre 0 y 4% para los de dos años, según información de Gothamist.

Además, se propuso reducir el alquiler en un 3% para los nuevos contratos de un año y en un 4,5% para los de dos años. Es decir, se anularía el incremento que se aprobó el año pasado.

En las próximas semanas, los miembros de la junta escucharán testimonios públicos para analizar el tema. El 25 de junio emitirán su voto final.

Zohran Mamdani impulsa su promesa de frenar las subas de alquileres en Nueva York

Durante su campaña, el alcalde Mamdani prometió que congelaría los alquileres para los inquilinos en departamentos con renta regulada.

Zohran Mamdani prometió atender la falta de vivienda y el aumento en el precio de alquiler Fotomontaje creado con IA

En su momento criticó a la junta directiva de la administración de Eric Adams que aprobó un aumento acumulado del 12% en las rentas para un período de cuatro años.

Mamdani dijo que los neoyorquinos se enfrentan a un alto costo de vida y necesitan un alivio. En ese sentido, a través de un comunicado dijo sentirse complacido porque la junta está tomando en serio los datos sobre la asequibilidad, los gastos operativos y las presiones que enfrentan tanto los inquilinos como los pequeños propietarios.

Propietarios rechazan el plan para congelar alquileres en Nueva York

Nueva York enfrenta una crisis de asequibilidad de vivienda. Datos de The New York Times indican que la ciudad vive la peor escasez en casi 60 años, lo que ha disparado los precios.

Como ejemplo, el alquiler promedio para un nuevo contrato en abril de 2019 era de US$2800; en abril de 2026 se elevó hasta US$4120.

Por esa razón, surgió la propuesta de congelar las rentas. No obstante, no todos están de acuerdo.

Kenny Burgos, director ejecutivo de la Asociación de Apartamentos de Nueva York, dijo a Gothamist en un comunicado que la congelación de alquileres prácticamente garantiza que propietarios e inquilinos vivirán en condiciones cada vez peores durante los próximos años.

Los propietarios también manifestaron que sufren el aumento en el costo de seguros, mantenimiento y combustible, por lo que requieren un incremento en las rentas.

De hecho, un grupo que representa a los propietarios pidió a la junta que apruebe un aumento mayor para los departamentos en edificios antiguos debido a los altos costos de mantenimiento.

La mayoría de los apartamentos con renta regulada se encuentran en edificios construidos antes de 1974.

Sin la renta congelada muchos neoyorquino no podrían pagar un departamento en la ciudad Shutterstock

Por el lado contrario, la Coalición por la Justicia del Alquiler dijo a The New York Times que los propietarios han acumulado enormes ganancias mientras los edificios se desmoronan. “Cuando los propietarios suben los alquileres, ese dinero va a parar a sus bolsillos y a comprar edificios nuevos, no a reparar nuestras viviendas”.

Cuánto cuestan los apartamentos con renta regulada frente a los precios de mercado en Nueva York

Las políticas de renta regulada comenzaron a implementarse en Nueva York a mediados del siglo XX, con el fin de proteger a los neoyorquinos de los fuertes aumentos.

Actualmente, alrededor del 45% de las viviendas en alquiler de la ciudad están bajo renta regulada.

Según datos municipales, el alquiler promedio de un estudio con renta congelada es de US$1360. Ese mismo lugar, a precio de mercado, costaría al menos US$2000.

A su vez, un departamento de dos habitaciones costaría alrededor de US$2200 a precio normal. Bajo renta regulada, se pagan unos US$1530 al mes.

Por esa razón es que la mayoría de los departamentos bajo el esquema de renta congelada están ocupados por personas con ingresos bajos o medios.