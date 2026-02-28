Buenas noticias en NYC: abren lotería de viviendas accesibles y cientos de familias podrán acceder al beneficio

Los neoyorquinos que quieran comprar o alquilar una vivienda a través del programa NYC Housing Connect pueden postularse a loterías de viviendas accesibles gestionadas por la ciudad, con unidades disponibles en Brooklyn, Manhattan y Queens.

El llamado a revisar nuevas oportunidades en Housing Connect

El 26 de febrero de 2026, la cuenta oficial del servicio digital no urgente de la ciudad, New York City 311 (@nyc311), publicó en X un mensaje para invitar a los residentes a consultar los nuevos avisos de vivienda disponibles en el portal de HPD Housing Connect.

Las fechas de cierre van del 16 de marzo al 27 de abril de 2026 housingconnect

En el posteo, el organismo señaló que se pueden buscar oportunidades por distrito o barrio, alquiler mínimo o máximo y otros criterios aplicados por los usuarios.

El Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD, por sus siglas en inglés) y la Corporación de Desarrollo de Vivienda (HDC, por sus siglas en inglés) ofrecen oportunidades de alquiler y compra para hogares con ingresos bajos y moderados mediante un sistema de loterías, informa New York City 311 en su sitio oficial.

La solicitud se realiza en línea a través de una cuenta en NYC Housing Connect, donde también se puede consultar el estado de cada aplicación.

Los solicitantes de viviendas subsidiadas no deben pagar ninguna tarifa para presentar su solicitud. Si alguien exige un pago, se debe denunciar ante la Oficina del Inspector General de HPD o ante el área de cumplimiento de HDC.

¿Cuáles son las loterías de alquiler abiertas y qué requisitos centrales figuran?

Las loterías de alquiler abiertas incluyen desarrollos en Brooklyn y Manhattan. Todas las postulaciones se realizan a través de NYC Housing Connect y establecen límites de ingresos, tamaño del hogar y fecha límite de presentación. Algunas de las nuevas oportunidades son:

Residencia para personas mayores Gail P. Duke (Brooklyn – Brownsville): cierra el 24 de abril de 2026. Ofrece 47 departamentos para personas de 62 años o más en 350 Livonia Ave.

cierra el 24 de abril de 2026. Ofrece 47 departamentos para personas de 62 años o más en 350 Livonia Ave. Los ingresos elegibles van de US$0 a US$72.900 anuales para hogares de uno a tres integrantes.



El edificio incluye sala comunitaria, centro para adultos mayores, wifi en la unidad y áreas recreativas. El inquilino paga la electricidad. No exige depósito ni tarifa de solicitud.

Forte Living (Manhattan – East Harlem): cierra el 27 de abril de 2026. Está ubicado en 205 E 110th St.

cierra el 27 de abril de 2026. Está ubicado en 205 E 110th St. Admite hogares de uno a cinco integrantes con ingresos entre US$41.589 y US$227.500 anuales.



El edificio cuenta con gimnasio, espacios de trabajo compartido y otras comodidades que pueden tener cargos adicionales. El inquilino paga electricidad, agua caliente y calefacción.

Las convocatorias vigentes abarcan desde viviendas para adultos mayores hasta cooperativas de compra housingconnect

Cruce de Brownsville (Brooklyn) : cierra el 14 de abril de 2026. Incluye estudios y departamentos de uno, dos y tres dormitorios en distintas direcciones del barrio.

cierra el 14 de abril de 2026. Incluye estudios y departamentos de uno, dos y tres dormitorios en distintas direcciones del barrio. Los ingresos elegibles van de US$7166 a US$140.630 anuales para hogares de uno a siete integrantes.



El alquiler incluye calefacción y agua caliente. En una unidad de tres dormitorios con nivel de ingresos equivalente al 30% del ingreso medio del área, el inquilino seleccionado pagará el 30% de sus ingresos.

Prosper Brooklyn (Brooklyn) : cierra el 13 de abril de 2026. Está ubicado en 1042 Atlantic Avenue.

cierra el 13 de abril de 2026. Está ubicado en 1042 Atlantic Avenue. Los ingresos elegibles van de US$34.492 a US$227.500 anuales para hogares de uno a cinco integrantes.



El edificio ofrece gimnasio, terrazas y espacios comunes. El inquilino paga la electricidad.

The Lotus (Manhattan – Murray Hill): cierra el 30 de marzo de 2026. Está ubicado en 255 E 39th St.

cierra el 30 de marzo de 2026. Está ubicado en 255 E 39th St. Los ingresos elegibles van de US$64.869 a US$227.500 anuales para hogares de uno a cinco integrantes.



El alquiler incluye agua caliente. El inquilino paga electricidad y calefacción. El edificio cuenta con gimnasio, terraza y espacios recreativos.

Loterías de venta: cooperativas y programa Mitchell-Lama

Además de los alquileres, hay convocatorias para compra de vivienda bajo programas específicos. Las disponibles son:

Morningside ANCP Cooperative (Harlem, Manhattan): cierra el 13 de abril de 2026. Incluye unidades de dos y tres dormitorios en 357 West 115 Street y 321 West 116 Street. Está dirigido a compradores primerizos.

cierra el 13 de abril de 2026. Incluye unidades de dos y tres dormitorios en 357 West 115 Street y 321 West 116 Street. Está dirigido a compradores primerizos. Los ingresos elegibles van de US$94.495 a US$160.720 anuales para hogares de dos a siete integrantes. Se requiere un anticipo equivalente al 3% del precio de compra.



Los precios estimados de venta oscilan entre US$220.627 y US$288.288 según la unidad.



Es una cooperativa de equidad limitada con restricciones de reventa basadas en ingresos.

Cada convocatoria fija límites de ingresos, tamaño del hogar y condiciones específicas según el programa housingconnect

Mitchell-Lama Arverne Limited Profit Housing Corp. (Queens) : son dos loterías en la misma edificación. Ambas cierran el 16 de marzo de 2026 y están ubicadas en 3-53 Beach 57th St.

: son dos loterías en la misma edificación. Ambas cierran el 16 de marzo de 2026 y están ubicadas en 3-53 Beach 57th St. Los solicitantes que quieran la unidad de tres dormitorios deben tener ingresos mínimos de US$60.988 y máximos de US$235.000 anuales.

deben tener ingresos mínimos de US$60.988 y máximos de US$235.000 anuales.

El precio estimado es entre US$21.565 y US$21.962. A su vez, el mantenimiento mensual estimado oscila entre US$1.525 y US$1.537. Se sortearán hasta 200 solicitantes.



Por otro lado, para adquirir la unidad de dos dormitorios, los ingresos mínimos deben ser de US$49.494 y máximos de US$202.500 anuales.

los ingresos mínimos deben ser de US$49.494 y máximos de US$202.500 anuales.

El precio estimado es entre US$17.993 y US$19.316. El mantenimiento mensual estimado es entre US$1237 y US$1283. Se sortearán hasta 300 solicitantes.