Viviendas asequibles en Nueva York: Kathy Hochul adjudica proyectos en el Bronx y Brooklyn por US$12 millones

La gobernadora Kathy Hochul anunció el 25 de septiembre de 2026 que Nueva York abrió US$100 millones en incentivos para construir viviendas con sistemas de alta eficiencia energética y adjudicó más de US$12 millones a diez proyectos multifamiliares. Ocho de esos edificios están proyectados en la ciudad de Nueva York, entre ellos iniciativas en el Bronx, Brooklyn y Queens.

Nuevos fondos y edificios multifamiliares financiados en Nueva York

Según informó la oficina de la gobernadora, los incentivos forman parte de New Efficient Homes New York, administrado por la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés).

El programa busca reducir costos de construcción de viviendas nuevas y financiar el diseño de edificios con calefacción y refrigeración más eficientes. También se anunciaron adjudicaciones ya decididas en la competencia Buildings of Excellence, una medida distinta de las solicitudes que acaban de abrirse.

“Nueva York está comprometida con construir las viviendas que necesitamos y garantizar que las futuras sean eficientes, cómodas y asequibles”, afirmó Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York.

En medio de la campaña, Hochul anuncia la adjudicación de fondos para viviendas asequibles (Archivo) Fotomontaje generado con IA (Flickr GovKathyHochul)

Qué proyectos recibieron fondos y quién puede postularse

Los premios anunciados superan los US$12 millones para diez proyectos: ocho servirán a hogares de ingresos bajos o moderados y seis estarán en comunidades clasificadas por el estado como desfavorecidas.

La lista incluye 1931 Lafayette-North Tower, en el Bronx, y edificios en Brooklyn, Queens y Staten Island. El comunicado oficial atribuye US$9,7 millones a ocho proyectos de la ciudad.

La financiación que ahora puede solicitarse está distribuida entre varias líneas, con destinatarios diferentes:

US$75 millones para bombas de calor en proyectos residenciales nuevos: pueden presentarse constructores y desarrolladores, con un incentivo adicional por unidad en comunidades desfavorecidas.

para bombas de calor en proyectos residenciales nuevos: pueden presentarse constructores y desarrolladores, con un incentivo adicional por unidad en comunidades desfavorecidas. US$25 millones de apoyo a etapas tempranas de diseño: alcanzan a equipos de construcción y firmas de arquitectura o ingeniería según el tipo de proyecto.

de apoyo a etapas tempranas de diseño: alcanzan a equipos de construcción y firmas de arquitectura o ingeniería según el tipo de proyecto. US$20 millones adicionales se ofrecen en una nueva ronda de la competencia Buildings of Excellence para proyectos multifamiliares.

NYSERDA recibe postulaciones para las dos primeras líneas hasta el 15 de diciembre de 2029 o hasta comprometer todos los fondos. Para la nueva ronda competitiva, la fecha informada para presentar propuestas es el 20 de enero de 2027.

La noticia en pocas líneas

¿Qué anunció Hochul? US$100 millones abiertos para construcción y diseño, más de US$12 millones adjudicados a diez proyectos

US$100 millones abiertos para construcción y diseño, más de US$12 millones adjudicados a diez proyectos ¿Dónde hay proyectos premiados? Ocho están en la ciudad de Nueva York, incluidos inmuebles proyectados en el Bronx y Brooklyn

Ocho están en la ciudad de Nueva York, incluidos inmuebles proyectados en el Bronx y Brooklyn ¿Quién puede pedir los incentivos? Constructores, desarrolladores y equipos de diseño elegibles, según cada línea

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Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.