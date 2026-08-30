En Nueva York: comenzó la construcción de un complejo de viviendas asequibles que transformará una vieja fábrica

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el inicio de las obras para rehabilitar la histórica fábrica Oval Wood Dish (OWD). Con una inversión de 46 millones de dólares, el proyecto transformará el sitio industrial que estuvo abandonado por décadas en un desarrollo de viviendas asequibles y espacios comerciales, con el objetivo de mitigar la crisis habitacional del estado.

Nueva York transforma una fábrica histórica en 80 viviendas asequibles en Tupper Lake

Mediante un comunicado de prensa, la Oficina de la Gobernadora anunció el inicio de las obras para rehabilitar la antigua fábrica Oval Wood Dish y convertirla en un complejo de viviendas asequibles de uso mixto con 80 unidades. La inversión será de US$46 millones en la localidad de Tupper Lake, condado de Franklin.

La gobernadora Kathy Hochul anunció el inicio de las obras del complejo de vivienda asequible de uso mixto con 80 unidades en la localidad de Tupper Lake, condado de Franklin @GovKathyHochul

El proyecto transformará una antigua fábrica industrial en modernos apartamentos y locales comerciales, como parte del Plan de Vivienda de cinco años y US$25.000 millones del Estado Imperial, enfocado en crear o conservar 100 mil hogares asequibles a nivel estatal.

“La fábrica Oval Wood Dish Factory es un excelente ejemplo de cómo la colaboración entre el estado, el gobierno local y el sector privado puede transformar un terreno industrial subutilizado en un activo vibrante para el vecindario”, declaró la gobernadora.

“Este proyecto revitalizará una fábrica abandonada y, al mismo tiempo, satisfará la necesidad de viviendas asequibles en Tupper Lake”, añadió.

Los apartamentos asequibles anunciados por Hochul en Nueva York estarán disponibles para hogares con ingresos de hasta el 90% del ingreso medio de la zona Fotomontaje generado con IA

Cómo serán las 80 viviendas asequibles de Tupper Lake y quiénes podrán acceder

De acuerdo con las autoridades estatales, los apartamentos de Oval Wood Dish Factory serán asequibles para hogares con ingresos de hasta el 90% del ingreso medio de la zona.

El edificio contará con unidades totalmente accesibles y adaptables. Del total, cuatro departamentos serán para residentes con discapacidades de movilidad y dos para personas con discapacidades sensoriales. Además de los espacios habitables, el complejo contará con:

Más de 25.000 pies cuadrados (2322 metros cuadrados) de espacio comercial.

Un gimnasio.

Un patio.

Un área de juegos infantiles.

Senderos para caminar.

Electrodomésticos con certificación Energy Star e iluminación eficiente.

En ese sentido, el complejo será totalmente eléctrico, con tecnología de bomba de calor para climas fríos que proporcionará calefacción y refrigeración eficientes incluso durante el invierno en la región de Adirondack.

Un sistema de ventilación integral suministrará aire fresco de forma continua, mediante la recuperación del calor que de otro modo se perdería.

“La fábrica Oval Wood Dish Factory demuestra que la asequibilidad y el desarrollo económico van de la mano. Gracias a esta inversión de 46 millones de dólares, 80 familias pronto tendrán una vivienda asequible y las empresas contarán con tres nuevos locales comerciales”, manifestó la comisionada de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York, RuthAnne Visnauskas.

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La historia de Oval Wood Dish, la fábrica de 1916 que Nueva York convertirá en viviendas

El gobierno estatal informó que la vieja fábrica, construida originalmente en 1916 como sede de la empresa Oval Wood Dish, producía una amplia gama de productos de madera, como platos ovalados, bolos y pisos de madera noble.

Antes de que cerrara en 1964, las instalaciones operaban las 24 horas del día y empleaban a más de 500 personas. Entre 2003 y 2008, Jarden Plastic Solutions utilizó el espacio para fabricar diversos artículos de plástico, incluidos utensilios. El sitio fue incorporado al Registro Estatal y al Registro Nacional de Lugares Históricos en 2021.

Según señaló el comunicado, la rehabilitación de Oval Wood Dish responde a la demanda insatisfecha de vivienda en la región de Adirondack y mejorar la calidad de vida de los residentes y del vecindario circundante. “Este proyecto contribuirá a retener a los residentes actuales de Tupper Lake, donde las opciones de vivienda asequible son limitadas, y a atraer nuevos residentes y empresas”, detallaron las autoridades.