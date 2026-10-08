Mamdani, alcalde de Nueva York de 34 años: “Sobre la inmigración, soy alguien que ve lo que hace el ICE, y veo crueldad”

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, defendió su postura contra las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump y cuestionó el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El dirigente de 34 años contó que incluso planteó directamente al presidente casos de inmigrantes que, según considera, fueron detenidos injustamente,, y explicó por qué sostiene que la agencia debería ser abolida.

Nueva York: Mamdani lleva su rechazo al ICE directamente a Trump

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sostuvo que sus profundas diferencias políticas con el presidente Donald Trump no le impiden mantener un canal de diálogo con la Casa Blanca.

En una entrevista concedida a CNN el 2 de octubre, el mandatario municipal explicó que incluso aprovechó esos encuentros para plantearle al presidente casos de inmigrantes que, según considera, fueron detenidos injustamente por las autoridades federales.

Su postura frente al ICE, sin embargo, permanece firme: afirma que observa en sus operativos crueldad y falta de humanidad y que, por esa razón, mantiene su propuesta de abolir la agencia.

En ese contexto, sostuvo que su oposición a ICE surge de lo que observa en el accionar de la agencia. “Soy alguien que ve lo que hace ICE, y veo crueldad, veo falta de humanidad”, afirmó el alcalde durante la entrevista.

Por qué Zohran Mamdani pide abolir el ICE

Mamdani agregó que su posición tampoco se limita a una diferencia ideológica con la administración federal. Desde su perspectiva, el accionar de ICE afecta la sensación de seguridad de los propios habitantes de Nueva York.

El mandatario municipal sostuvo que la agencia federal no sirve al interés de la seguridad pública AP / ICE

“ICE no sirve al interés de la seguridad pública”, sostuvo, antes de argumentar que la presencia de la agencia puede generar mayor temor entre los residentes porque existe incertidumbre sobre quién podría ser perseguido por las autoridades migratorias.

Según explicó el alcalde, considera especialmente problemática la relación entre los operativos migratorios y el cumplimiento de la ley. En su opinión, los neoyorquinos pueden sentirse menos seguros cuando creen que una entidad federal de inmigración puede intervenir en sus comunidades sin suficiente respeto por las normas legales.

La administración de Trump, por su parte, convirtió la inmigración en una de sus prioridades desde el comienzo de su segundo mandato presidencial, en enero de 2025. Dentro de esa estrategia, ICE recibió un papel central en los operativos destinados a localizar y detener inmigrantes para avanzar posteriormente con deportaciones.

Las reuniones entre Mamdani y Trump por inmigrantes detenidos por el ICE en Nueva York

A pesar de su rechazo a la política migratoria de la Casa Blanca, Mamdani no optó por cortar el diálogo con Trump. Por el contrario, explicó que considera necesario aprovechar las reuniones con el presidente para exponerle directamente los problemas que observa desde su posición como alcalde.

“Siempre seré honesto con el presidente y creo que esa es una parte crítica de esa conversación, poder compartir cómo me siento, cómo se siente la ciudad”, señaló Mamdani a CNN.

El dirigente de 34 años explicó que aprovechó sus reuniones con la Casa Blanca para exponer casos específicos de inmigrantes detenidos injustamente en la ciudad Captura de video

En esos encuentros, además de expresar sus críticas generales hacia ICE, Mamdani dijo que llevó situaciones específicas de personas que viven en Nueva York. Se refirió particularmente a inmigrantes que, según su evaluación, fueron detenidos injustamente por la agencia federal.

Mamdani contó que Trump le comunicó que una de las personas cuya situación había mencionado sería liberada. Para el alcalde, ese episodio demuestra que incluso una relación política marcada por las diferencias puede utilizarse para intentar resolver problemas concretos.

“Si una reunión puede marcar la diferencia entre la detención y la dignidad, hay que tener esa reunión, defender tu caso e intentar conseguir que los neoyorquinos vuelvan a casa”, expresó Mamdani.