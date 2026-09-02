Avanza el ICE en Nueva York: operativos migratorios han llevado a un récord de detenciones
A nivel nacional, más de 50.000 personas fueron detenidas por la agencia federal; el comunicado del DHS sobre las redadas en el Empire State
- 3 minutos de lectura'
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a más de 2000 migrantes en agosto durante una serie de operativos migratorios en Nueva York. Esto ocurre en medio del incremento de detenciones a nivel nacional, que acumulan 50.000 arrestos.
Qué se sabe del incremento de detenciones por parte del ICE en Nueva York
Las redadas migratorias fueron anunciadas por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, en una conferencia de prensa en Nueva York.
Allí, confirmó que, bajo la “Operación Manzana Podrida”, los agentes del ICE arrestaron a 2197 inmigrantes en todo el Empire State “sin ayuda del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, ni de la gobernadora Kathy Hochul”.
“Gracias al arduo trabajo de los hombres y mujeres de ICE, la Operación Manzana Podrida logró lo que los políticos que defienden los santuarios en la ciudad y el estado de Nueva York se niegan a hacer: hacer que el estado de Nueva York sea más seguro”, dijo Mullin.
Luego agregó: “La administración Trump está comprometida con la protección del pueblo estadounidense y no permitiremos que los políticos que defienden los santuarios se interpongan en nuestro camino. Si usted es un político estatal o local, lo mejor que puede hacer es cooperar con nosotros para que todos podamos hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”.
El aumento de las redadas migratorias en todo EE.UU.
A nivel federal, los operativos migratorios del ICE han escalado durante la temporada de verano. Según The New York Times, la agencia detuvo a 49.000 personas en julio y mantuvo la tendencia en agosto con 50.000 arrestos preliminares.
Aunque la administración Trump asegura que las redadas están dirigidas hacia los migrantes delincuentes, un estudio citado por el medio estadounidense señala que el objetivo principal son las personas sin antecedentes penales.
En julio, la mayoría de los detenidos solo enfrentaban cargos civiles por violar las leyes de inmigración, y el porcentaje de personas con antecedentes por delitos violentos cayó por debajo del 4% del total nacional de arrestos.
Recursos que impulsan las detenciones migratorias del ICE
El incremento de los arrestos ha sido impulsado por los últimos anuncios que favorecen a la agencia federal. Algunos de estos son:
- Aumento de personal y financiación récord: el personal del ICE alcanzó los 29.000 empleados en junio. Asimismo, la Cámara de Representantes aprobó un pago de US$70.000 millones para apoyar a la agencia.
- Expansión del programa 287(g): la normativa que autoriza a policías locales y estatales realizar arrestos de carácter migratorio se expandió en estados como Florida y representa el 14% de los arrestos del ICE a nivel nacional.
- 1
- 2
Ordenaron la captura nacional e internacional de Guillermo Heisinger, un abogado que fue funcionario del gobierno de Carlos Menem
- 3
Matías Gallardo, inspirado en papá: a los 22 años, es un “10″ contracultural en la revelación del torneo Clausura
- 4
De la bomba de Almada al récord de Enzo Fernández: los 12 argentinos que cambiaron de club tras el Mundial