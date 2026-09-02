Avanza el ICE en Nueva York: operativos migratorios han llevado a un récord de detenciones

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a más de 2000 migrantes en agosto durante una serie de operativos migratorios en Nueva York. Esto ocurre en medio del incremento de detenciones a nivel nacional, que acumulan 50.000 arrestos.

Qué se sabe del incremento de detenciones por parte del ICE en Nueva York

Las redadas migratorias fueron anunciadas por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, en una conferencia de prensa en Nueva York.

Allí, confirmó que, bajo la “Operación Manzana Podrida”, los agentes del ICE arrestaron a 2197 inmigrantes en todo el Empire State “sin ayuda del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, ni de la gobernadora Kathy Hochul”.

“Gracias al arduo trabajo de los hombres y mujeres de ICE, la Operación Manzana Podrida logró lo que los políticos que defienden los santuarios en la ciudad y el estado de Nueva York se niegan a hacer: hacer que el estado de Nueva York sea más seguro”, dijo Mullin.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, confirmó que lois agentes del ICE arrestaron a 2197 inmigrantes @secretarymullin

Luego agregó: “La administración Trump está comprometida con la protección del pueblo estadounidense y no permitiremos que los políticos que defienden los santuarios se interpongan en nuestro camino. Si usted es un político estatal o local, lo mejor que puede hacer es cooperar con nosotros para que todos podamos hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”.

El aumento de las redadas migratorias en todo EE.UU.

A nivel federal, los operativos migratorios del ICE han escalado durante la temporada de verano. Según The New York Times, la agencia detuvo a 49.000 personas en julio y mantuvo la tendencia en agosto con 50.000 arrestos preliminares.

El ICE habría detenido a más 50.000 migrantes en agosto ICE

Aunque la administración Trump asegura que las redadas están dirigidas hacia los migrantes delincuentes, un estudio citado por el medio estadounidense señala que el objetivo principal son las personas sin antecedentes penales.

En julio, la mayoría de los detenidos solo enfrentaban cargos civiles por violar las leyes de inmigración, y el porcentaje de personas con antecedentes por delitos violentos cayó por debajo del 4% del total nacional de arrestos.

Recursos que impulsan las detenciones migratorias del ICE

El incremento de los arrestos ha sido impulsado por los últimos anuncios que favorecen a la agencia federal. Algunos de estos son: