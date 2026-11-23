El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el 18 de noviembre de 2026 que la línea de ayuda legal para inmigrantes de la ciudad atenderá los siete días de la semana, con una inversión de casi 1,5 millones de dólares incluida en el presupuesto del año fiscal 2027.

La Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía (MOIA, por sus siglas en inglés) opera el servicio, que ofrece orientación legal gratuita y confidencial sin importar el estatus migratorio.

Según el comunicado de la Alcaldía, Mamdani fundamentó la ampliación en que más de tres millones de inmigrantes consideran a la ciudad su hogar y en que, a su juicio, el gobierno federal está sembrando miedo e intimidación en los barrios.

Mamdani anunció que eliminará una controvertida unidad de la Policía de Nueva York: “Hoy estamos cumpliendo esa promesa”

La nueva línea municipal de asistencia legal migratoria y el bloqueo al ICE

El 12 de agosto, en un comunicado de la gobernadora Kathy Hochul, Mamdani afirmó que la ciudad invirtió la cifra récord de 153 millones de dólares en representación legal para inmigrantes.

El alcalde agregó que Nueva York amplió la difusión de información sobre derechos en decenas de idiomas y fortaleció la protección entre las agencias municipales y las autoridades federales de inmigración.

El 2 de noviembre, Mamdani envió una carta al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y a funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para exigir que los agentes dejen de usar propiedades municipales sin autorización.

Mamdani apunta contra las políticas migratorias implementadas por el ICE Fotomontaje realizado con IA (foto: AP)

La oficina del alcalde indicó que agentes estacionaron vehículos y realizaron reuniones en lotes del Van Cortlandt Park, en el Bronx, y del Flushing Meadows Corona Park, en Queens.

En la carta, el alcalde advirtió que la ciudad acudirá a los tribunales si los agentes vuelven a esos lotes. Ese día, la Alcaldía también anunció una política del Departamento de Parques para el personal que enfrente intentos de acceso de agencias no locales, entre ellas ICE.

¿Cuáles son los nuevos horarios de la línea de ayuda legal?

Horarios: La línea atiende de lunes a viernes de 9 a 20 hs y los sábados y domingos de 9 a 17 hs. En abril de 2026, de acuerdo con un folleto de MOIA, cerraba a las 18 hs los martes, jueves y viernes y abría un solo sábado al mes.

La línea atiende de lunes a viernes de 9 a 20 hs y los sábados y domingos de 9 a 17 hs. En abril de 2026, de acuerdo con un folleto de MOIA, cerraba a las 18 hs los martes, jueves y viernes y abría un solo sábado al mes. Contacto: Las llamadas se reciben en el 1-800-354-0365 o en el 311, diciendo “Immigration Legal”. Según la página oficial de MOIA, la línea orienta a residentes elegibles de los cinco distritos hacia asistencia legal confiable, y no presta servicios jurídicos directos ni agenda citas.

“Estamos facilitando que las personas lleguen al trabajo y a la escuela”, sostuvo Zohran Mamdani Fotomontaje generado con IA

¿Qué recursos en español y otros idiomas incorpora el servicio?

Los consejeros actuales hablan inglés, francés, criollo haitiano, español y wolof, y se sumarán otros que hablen árabe, mandarín y criollo haitiano, según el comunicado de la Alcaldía.

El servicio también incorporó comunicación por WhatsApp en inglés y español , un sistema de respuesta fuera de horario con devolución de llamada y un menú de voz interactivo, además de interpretación telefónica en más de 200 idiomas adicionales.

, un sistema de respuesta fuera de horario con devolución de llamada y un menú de voz interactivo, además de interpretación telefónica en más de 200 idiomas adicionales. En agosto, MOIA lanzó una campaña publicitaria de 300 mil dólares en 17 idiomas para difundir la línea.

El informe The Newest New Yorkers, presentado el 11 de junio de 2026 por el Departamento de Planificación de la Ciudad y MOIA, calcula la población inmigrante en 3,1 millones, algo más de un tercio de los residentes. América Latina aporta el 32% de los nacidos en el exterior, según datos de 2023.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa después de que un edificio se derrumbara en Brooklyn, Nueva York, el 11 de noviembre de 2026 KENA BETANCUR - AFP

República Dominicana comparte con China el primer lugar entre los grupos de origen; México ocupa el cuarto y Colombia entró por primera vez entre los diez primeros que habitan en Nueva York.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.