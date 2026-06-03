Cuándo son las elecciones para gobernador de Nuevo México 2026

Los votantes de Nuevo México ya tienen definidas las fechas clave del proceso electoral que culmina con la selección de un nuevo gobernador en 2026. Las recientes elecciones primarias del 2 de junio dejaron configurado un enfrentamiento entre la demócrata Deb Haaland y el republicano Gregg Hull.

Nuevo México 2026: fechas clave para elegir gobernador

El calendario electoral de Nuevo México para 2026 establece tres momentos fundamentales dentro del proceso para elegir gobernador, dos de ellos ya culminaron.

La demócrata Deb Haaland y el republicano Gregg Hull aseguraron sus nominaciones para competir por la gobernación X / @LeftyWinter

Fecha límite para presentar candidaturas: 3 de febrero de 2026

Elecciones primarias: 2 de junio de 2026

Elecciones generales: 3 de noviembre de 2026

Las elecciones primarias ya se realizaron el 2 de junio y definieron a los candidatos de los principales partidos políticos. Ahora, la atención está puesta en las elecciones generales del 3 de noviembre, cuando los ciudadanos decidirán quién ocupará el cargo de gobernador durante los próximos años. Esos comicios definirán la sucesión de Michelle Lujan Grisham, impedida de competir por otro mandato consecutivo.

Deb Haaland gana la primaria demócrata y avanza por la gobernación de Nuevo México

Según informó AP, Deb Haaland obtuvo la nominación demócrata y avanzó a la elección de noviembre. Su candidatura podría abrir la puerta a un hecho histórico: convertirse en la primera mujer indígena elegida gobernadora de un estado de Estados Unidos.

La exsecretaria del Interior ya protagonizó otros hitos políticos a nivel nacional. Fue una de las dos primeras mujeres indígenas elegidas para el Congreso estadounidense y también la primera persona nativa americana en ocupar un cargo de secretario dentro del gabinete presidencial federal.

Debra Haaland lidera las encuestas para las primarias demócratas

La celebración de su victoria se desarrolló en una histórica plaza del casco antiguo de Albuquerque, donde simpatizantes se reunieron para acompañarla con música de mariachi, danzas tradicionales indígenas y una oración pronunciada en idioma tiwa, una de las numerosas lenguas originarias presentes en el estado.

Durante la campaña de las elecciones primarias, Haaland centró buena parte de su mensaje en la situación económica de las familias. También hizo referencia a su historia personal, en donde destacó sus raíces ancestrales en el estado, su experiencia como madre soltera, los momentos en los que dependió de programas de asistencia pública y su recuperación de problemas de adicción.

De acuerdo con Associated Press, tras asegurar la nominación, la candidata sostuvo que muchos de los problemas que enfrenta el estado llevan años sin resolverse y planteó la necesidad de nuevas propuestas para abordarlos.

Gregg Hull será el rival republicano de Deb Haaland en Nuevo México

En el bando republicano, el vencedor de las elecciones primarias fue Gregg Hull, exalcalde de Rio Rancho, una de las ciudades de mayor crecimiento en Nuevo México. Hull consiguió imponerse frente a Doug Turner y Duke Rodriguez, convirtiéndose en el candidato oficial del Partido Republicano para disputar la gobernación en noviembre.

La campaña de Gregg Hull para las elecciones de Nuevo Mexico

Según AP, el exalcalde utilizó su experiencia al frente de Rio Rancho como principal carta de presentación ante los votantes. Durante la campaña argumentó que el modelo de gestión aplicado en esa ciudad podría trasladarse al resto del estado para estimular el crecimiento económico y atraer nuevas empresas.

El republicano insistió en que muchas familias atraviesan dificultades económicas y sostuvo que el prolongado dominio de un solo partido político no logró resolver algunos de los problemas más persistentes de Nuevo México. Entre los temas que más destacó figuran la delincuencia violenta, el gasto público y las oportunidades laborales.