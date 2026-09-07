¿Nuevo México por Nueva América? Trump comparte un mapa de EE.UU. con el cambio de nombre de un estado clave

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió llamar “Nueva América” a Nuevo México y difundió un mapa con una modificación en su denominación. La propuesta generó respuestas de funcionarios demócratas del estado.

“Nueva América”, el nombre que Trump propuso para Nuevo México

En un mensaje en Truth Social, Trump compartió la imagen con “New Mexico” tachado en rojo y “New America” escrito en su lugar. El mapa conserva el contorno de Nuevo México y varias referencias geográficas del estado.

El mapa publicado por Donald Trump muestra a Nuevo México rebautizado como “New America”, con referencias a ciudades como Santa Fe, Albuquerque, Roswell y Las Cruces Truth Social @realDonaldTrump

Luego, en otra publicación de su red social, Trump afirmó que “muchas personas” habían sugerido cambiar el nombre y calificó la nueva denominación como “mucho más prestigiosa y hermosa”. Además, compartió un video realizado con inteligencia artificial sobre el cambio.

La cuenta oficial de la Casa Blanca también compartió la imagen en X. El mensaje presidencial no incluyó un marco formal: no hubo orden ejecutiva, fecha de entrada en vigor ni instrucciones para iniciar un procedimiento formal que modifique el nombre del estado.

El video de Trump sobre el cambio de nombre de Nuevo México a "Nueva América"

El episodio se produjo después de otras decisiones de la administración Trump relacionadas con denominaciones geográficas. En 2025, el gobierno federal comenzó a utilizar “Golfo de América” para el Golfo de México.

En esa misma, recientemente Trump también ordenó comenzar a llamar “Lago América” al lago Ontario en determinados ámbitos del gobierno federal. La decisión generó tensión con el primer ministro Mark Carney y otras autoridades de Canadá.

La gobernadora de Nuevo México y otros demócratas reaccionaron al mensaje de Trump

La gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham rechazó la propuesta en un mensaje en redes sociales y afirmó que el nombre del estado “no está en debate”. También recordó que Nuevo México ya tenía esa denominación antes de que EE.UU. fuera formalmente una nación.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, cuestionó la propuesta de Donald Trump de cambiar el nombre del estado por “New America” X @GovMLG

Lujan Grisham cuestionó además el mensaje presidencial y mencionó otros asuntos nacionales que deberían concentrar la atención del gobierno federal. Entre ellos citó la guerra en Irán y los precios de la gasolina.

Por su parte, el senador demócrata Martin Heinrich también rechazó la propuesta. En un mensaje en X señaló que utilizará los nombres “Golfo de México”, “lago Ontario” y “Nuevo México”.

El senador Martin Heinrich defendió el uso de las denominaciones tradicionales para el Golfo de México, el lago Ontario y Nuevo México X @SenatorHeinrich

La congresista Melanie Stansbury defendió el nombre del estado y su vínculo con la historia y la cultura local. “Somos neomexicanos. Punto”, escribió también en su cuenta de X.

Trump no impulsó el cambio de nombre de Nuevo México de manera formal

De acuerdo con CNN, el presidente republicano no comenzó el procedimiento para llevar a cabo el cambio de nombre de manera oficial. Por el momento, se trata solamente de un mensaje en redes sociales.

De acuerdo con el Archivo Nacional de EE.UU., Nuevo México ingresó a EE.UU. como el 47° estado el 6 de enero de 1912, cuando el presidente William Howard Taft firmó la proclamación de admisión.

El nombre, sin embargo, es mucho más antiguo. La Oficina de Asuntos Indígenas de EE.UU. (BIA, por sus siglas en inglés) señala que la región ya era denominada “New Mexico” en el siglo XVI, cuando los mexicanos utilizaban esa denominación para referirse al territorio situado al norte y al oeste del río Grande.